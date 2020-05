Coronavirus: Digitaal benefietevenement, niet-voedselkramen weer op markt Alphen

De belangrijkste punten van dit moment:

Minder dan 800 coronapatiënten op intensive care.

Het bevestigde dodental staat donderdagmiddag op 4795.

Negen zorgmedewerkers overleden.

Nederland kan meer mondkapjes inkopen.

Banken hebben bedrijven 7 miljard steun gegeven

Nederlandse banken hebben inmiddels ruim 111.000 bedrijven bijgestaan in de coronacrisis, in aanvulling op het steunpakket van de overheid. Volgens de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) is met de hulp aan ondernemers tot nu toe ongeveer 7 miljard euro gemoeid.

Twee weken terug stond de teller nog op zo'n 105.000 bedrijven en een bedrag van 5,4 miljard euro. De cijfers worden enigszins vertekend door het enorme aantal bedrijven dat van de banken uitstel van betalingsverplichtingen heeft gekregen. Dit zijn er inmiddels ruim 103.000, goed voor 2,7 miljard euro aan bankensteun. Het leeuwendeel van de ondernemers die uitstel van betaling wilden, kreeg dit al vrij snel na het uitbreken van de crisis.

Digitaal benefietevenement van 24 uur voor coronaslachtoffers

Meer dan tweehonderd beroemdheden en entertainers doen vrijdag mee aan het digitale evenement The Call to Unite. Met het evenement willen de initiatiefnemers geld ophalen voor alle mensen die op wat voor manier dan ook getroffen zijn door het coronavirus. Het evenement begint om 02.00 uur Nederlandse tijd in de nacht van vrijdag op zaterdag en duurt 24 uur.

Het evenement is te volgen via alle grote socialmediaplatformen zoals Facebook, Twitter en YouTube. Kijkers kunnen onder meer workshops, optredens, lezingen en andere activiteiten verwachten. Onder anderen Julia Roberts, Oprah Winfrey, voormalig Amerikaans president George W. Bush, Martin Luther King III, Naomi Campbell en Alanis Morissette doen mee. Met een vergelijkbaar evenement werd in april meer dan 127 miljoen dollar opgehaald in acht uur tijd.

Politie en brandweer zetten sirenes aan voor zorgpersoneel

Bij het HagaZiekenhuis aan de Leyweg hebben de politie en brandweer met veel geluid het zorgpersoneel bedankt voor hun inzet. Terwijl de sirenes van de dienstauto's loeiden, werd er een spandoek getoond. Ondertussen klapten omstanders hun handen blauw.

'Zwaailichten, sirenes, spandoeken... De wijkteams van politie Loosduinen, Berestein, Zuiderpark, team verkeer, handhaving, ME en de brandweer haalden vanmiddag alles uit de kast', schrijf het HagaZiekenhuis. 'Zo wilden ze ons een hart onder de riem steken. Het was indrukwekkend. Bedankt!'

Niet-voedselkramen weer welkom op markt in Alphen en Boskoop

Ook kramen die geen etenswaren verkopen mogen vanaf zaterdag weer op de markten in Alphen aan den Rijn en Boskoop staan. Dat heeft burgemeester Liesbeth Spies (CDA) besloten. De afgelopen weken mochten alleen kramen die etenswaren verkopen op de markt aanwezig zijn. Ook wordt het marktgebied vergroot. Volgens burgemeester Spies is er in Alphen aan den Rijn en Boskoop voldoende ruimte om de markt uit te breiden en kan de anderhalve meter maatregel daar zeker in acht genomen worden.