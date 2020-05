Coronavirus: Kort geding om besluit KNVB op 8 mei, aantal sterfgevallen daalt opnieuw

Het aantal coronapatiƫnten op de intensive care daalde donderdag tot onder de achthonderd. Ook bleek dat inmiddels 4795 mensen aan het virus zijn overleden in Nederland. Het werkelijke aantal ligt echter veel hoger. Het RIVM en CBS maken vrijdagmiddag betrouwbaardere cijfers bekend. Volg alles over het coronavirus in ons liveblog.

De belangrijkste punten van dit moment:

Minder dan 800 coronapatiënten op intensive care.

Het bevestigde dodental staat donderdagmiddag op 4795.

Negen zorgmedewerkers overleden.

Nederland kan meer mondkapjes inkopen.

Wil je teruglezen welk nieuws er donderdag allemaal was over de coronacrisis? Dat vind je hier.

Aantal sterfgevallen daalt voor tweede week op rij

Vorige week zijn in totaal tussen de 3700 en 4300 mensen overleden. Het aantal sterfgevallen daalt hiermee voor de derde week op rij, al is de daling kleiner dan vorige week. Nog steeds overlijden vanwege het nieuwe coronavirus meer mensen dan gebruikelijk. Dat melden onderzoekers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Het RIVM weet van zeker 607 mensen dat die zijn overleden aan Covid-19 in de week van 20 april. Het totale sterftecijfer ligt ongeveer tussen de 600 en 1200 gevallen hoger dan gemiddeld in een van de eerste tien weken van dit jaar. De onderzoekers verwachten dat dit verschil grotendeels kan worden verklaard omdat niet iedereen die overlijdt aan het nieuwe coronavirus, ook als zodanig wordt geregistreerd. Dat gebeurt alleen als mensen zijn getest op het virus, wat lang niet altijd gebeurt.

De Graafschap en Cambuur eisen promotie in kort geding

De Graafschap en Cambuur staan volgende week vrijdag tegenover de KNVB in een kort geding. De twee voetbalclubs zijn het niet eens met de voetbalbond dat die heeft besloten geen promotie naar de eredivisie toe te passen omdat het seizoen door de coronacrisis niet is afgemaakt. Door het besluit van de KNVB handhaafde ADO Den Haag zich op het hoogste niveau, ook al stond de club van Alan Pardew op de voorlaatste plaats.

De zitting zal vrijdag 8 mei om 10.00 uur plaatsvinden bij de Rechtbank in Utrecht. Door het coronavirus wordt er geen publiek toegelaten bij de zitting. De rechtbank kijkt nog of het mogelijk is om een livestream te gebruiken, zodat fans van de verschillende clubs de zitting toch kunnen volgen. De rechter zal na afloop van de zaak zo snel mogelijk uitspraak doen, dit moet uiterlijk 22 mei gebeuren.

'Helft zorgmedewerkers ervaart tekort aan beschermende middelen'

De helft van de 11.000 deelnemers aan een enquête van de beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden (V&VN) geeft aan te merken dat er een tekort is aan beschermende middelen. Ongeveer 80 procent van de respondenten maakt zich zorgen over besmetting, of van zichzelf of van patiënten of naasten. Ook gaf dertig procent aan dat ze corona-gerelateerde klachten hebben gehad, de helft is daarmee toch gaan werken.

'Masker 19' codewoord bij huiselijk geweld

Slachtoffers van huiselijk geweld kunnen door het zeggen van 'masker 19' bij de apotheek aangeven dat ze hulp nodig hebben. Een medewerker zal het slachtoffer in contact brengen met de hulporganisatie Veilig Thuis, zo bevestigt een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid tegenover het NRC.

Omdat mensen meer thuis zijn wordt gevreesd dat het huiselijk geweld toe zal nemen, al is hier nog geen bewijs voor. In Frankrijk en Spanje wordt het codewoord al met succes gebruikt.

Banken hebben bedrijven 7 miljard steun gegeven

Nederlandse banken hebben inmiddels ruim 111.000 bedrijven bijgestaan in de coronacrisis, in aanvulling op het steunpakket van de overheid. Volgens de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) is met de hulp aan ondernemers tot nu toe ongeveer 7 miljard euro gemoeid.

Twee weken terug stond de teller nog op zo'n 105.000 bedrijven en een bedrag van 5,4 miljard euro. De cijfers worden enigszins vertekend door het enorme aantal bedrijven dat van de banken uitstel van betalingsverplichtingen heeft gekregen. Dit zijn er inmiddels ruim 103.000, goed voor 2,7 miljard euro aan bankensteun. Het leeuwendeel van de ondernemers die uitstel van betaling wilden, kreeg dit al vrij snel na het uitbreken van de crisis.

Digitaal benefietevenement van 24 uur voor coronaslachtoffers

Meer dan tweehonderd beroemdheden en entertainers doen vrijdag mee aan het digitale evenement The Call to Unite. Met het evenement willen de initiatiefnemers geld ophalen voor alle mensen die op wat voor manier dan ook getroffen zijn door het coronavirus. Het evenement begint om 02.00 uur Nederlandse tijd in de nacht van vrijdag op zaterdag en duurt 24 uur.

Het evenement is te volgen via alle grote socialmediaplatformen zoals Facebook, Twitter en YouTube. Kijkers kunnen onder meer workshops, optredens, lezingen en andere activiteiten verwachten. Onder anderen Julia Roberts, Oprah Winfrey, voormalig Amerikaans president George W. Bush, Martin Luther King III, Naomi Campbell en Alanis Morissette doen mee. Met een vergelijkbaar evenement werd in april meer dan 127 miljoen dollar opgehaald in acht uur tijd.

Politie en brandweer zetten sirenes aan voor zorgpersoneel

Bij het HagaZiekenhuis aan de Leyweg hebben de politie en brandweer met veel geluid het zorgpersoneel bedankt voor hun inzet. Terwijl de sirenes van de dienstauto's loeiden, werd er een spandoek getoond. Ondertussen klapten omstanders hun handen blauw.

'Zwaailichten, sirenes, spandoeken... De wijkteams van politie Loosduinen, Berestein, Zuiderpark, team verkeer, handhaving, ME en de brandweer haalden vanmiddag alles uit de kast', schrijf het HagaZiekenhuis. 'Zo wilden ze ons een hart onder de riem steken. Het was indrukwekkend. Bedankt!'

Niet-voedselkramen weer welkom op markt in Alphen en Boskoop

Ook kramen die geen etenswaren verkopen mogen vanaf zaterdag weer op de markten in Alphen aan den Rijn en Boskoop staan. Dat heeft burgemeester Liesbeth Spies (CDA) besloten. De afgelopen weken mochten alleen kramen die etenswaren verkopen op de markt aanwezig zijn. Ook wordt het marktgebied vergroot. Volgens burgemeester Spies is er in Alphen aan den Rijn en Boskoop voldoende ruimte om de markt uit te breiden en kan de anderhalve meter maatregel daar zeker in acht genomen worden.