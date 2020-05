Volg de Nationale Kinderherdenking bij Omroep West

De Nationale Kinderherdenking in Madurodam is maandag rechtstreeks te volgen bij Omroep West. Op radio en televisie zijn er speciale uitzendingen, op onze website en in de app is er een livestream van de herdenking.

De Kinderherdenking is bedacht om dodenherdenking toegankelijker te maken voor kinderen. De Stichting Nationale Kinderherdenking wil hiermee de vrijheid doorgeven aan toekomstige generaties. Het laat kinderen op hun eigen manier herdenken en stilstaan bij onze vrijheid. Al vijf jaar worden vanuit Madurodam deze moeilijke thema’s voor alle kinderen in Nederland begrijpelijk en relevant gemaakt tijdens de Nationale Kinderherdenking.

De herdenking staat dit jaar in het teken van 75 jaar vrijheid. Dit zou groots gevierd moeten worden, maar door het coronavirus ziet de wereld er ineens heel anders uit. Net zoals andere evenementen heeft de organisatie van de Nationale Kinderherdenking 4 mei gezocht naar eigentijdse alternatieven. Want in tijden waarin velen van ons voor het eerst ervaren hoe het is om 'onvrij' te zijn, is het misschien wel belangrijker dan ooit om juist kinderen, ondanks de buitengewoon moeilijke omstandigheden, actief deelgenoot te maken van dit landelijke herdenkingsmoment.

Extra uitzendingen

Door het virus mogen er dit jaar geen kinderen met hun ouders naar Madurodam komen. Toch is deze herdenking helemaal te volgen via Omroep West. De extra uitzending op TV West begint om 19.45 uur. De herdenking is ook te volgen via een livestream op onze site en app.

Op Radio West presenteert Tjeerd Spoor de radio-uitzending van de dodenherdenking, waarbij niet alleen aandacht is voor de Kinderherdenking, maar ook voor de herdenking op de Waalsdorpervlakte, de taptoeblazers van de HTM en de kranslegging van de burgemeester bij het Vredespaleis. Deze uitzending zal van 19.00 tot 21.00 uur duren.

