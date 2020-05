Rechters tussen plexiglas en looplijnen: veiligheid voor alles bij heropening Haagse rechtbank

Het is uitgestorven in de gangen van het Haagse Paleis van Justitie sinds de rechtbank en het gerechtshof op 16 maart de deuren sloten vanwege het coronavirus. Er staat geen rij voor het beveiligingspoortje, de meeste zalen zijn leeg en de roltrappen zijn uitgezet.

Voor een gebouw waar zo'n 1500 mensen werken, en dat dagelijks zo'n 1400 bezoekers ontvangt is het ineens wel heel anders, vertelt rechtbankpresident Maarten van de Laarschot. 'Maar het was ons wel duidelijk dat we op deze voet niet verder konden gaan. We moesten echt even pas op de plaats maken.' En dat gebeurde dan ook.

De hal van de rechtbank in Den Haag is leeg | Foto: ANP

Belangrijk

Hoe belangrijk het is dat deze maatregelen genomen worden, weet de president maar al te goed. Ook op de rechtbank zijn meerdere collega’s thuis gebleven met corona-achtige klachten. Om hoeveel mensen het precies gaat, kan hij niet zeggen.

'Maar dan gaan we altijd na, is die persoon aan het werk geweest. En dan is het gelukkig steeds zo geweest dat die mensen thuis zijn gebleven. We hebben helaas binnen de rechtbank ook een geval waarbij een collega van ons aan het coronavirus is overleden.'

Videoverbindingen

Wie thuis kon werken, deed dat. Wat schriftelijk kon, werd schriftelijk afgedaan. Alleen zittingen die echt door moesten gaan, gingen nog door. Zittingen waarbij een beslissing over bijvoorbeeld voorarrest genomen moest worden. Verdachten werden zoveel mogelijk gehoord via een videoverbinding vanuit de gevangenis en gingen niet meer in een busje naar de rechtbank. 'Veiligheid voorop.'

'We hebben hele goede ervaringen met die videoverbindingen, maar het gaat soms ook wat minder goed.' Waar het wel goed ging, was bij een zaak over het octrooi op een telefoon. Er waren 37 deelnemers in vijf verschillende landen die via een stabiele verbinding hun zegje konden doen: 'Partijen zaten over de hele wereld.'

Gevangenissen blijven lastig

Vooral verbindingen met gevangenissen bleken lastig, geeft Van de Laarschot toe. Die hebben vaak te weinig faciliteiten en het blijkt lastig te plannen om iedereen tegelijk voor de camera te krijgen. En soms komt de verbinding niet tot stand. 'Dat is dan een frustrerende ervaring.'

Toch is de kwaliteit van de rechtspraak er nooit door in het geding geweest, benadrukt de rechtbankpresident: 'Als een rechter vindt dat door slechte geluidsverbindingen of wat dan ook uiteindelijk het resultaat onvoldoende is, dan zal een rechter zeggen: nee dit moeten we over doen.'

Achterstand

Omdat de rechtbank nu minder zittingen doet, groeit de stapel met onbehandelde zaken. Waar in de Haagse rechtbank normaal 2400 zaken per week zijn, zijn dat er nu 1800. Van de Laarschot: '70 tot 80 procent hebben we afgedaan.'

'Waar we de meeste problemen mee hebben is de inhoudelijke behandeling van strafzaken. En met het doen van jeugdzaken, want dat moet doorgaan, en familiezaken waar we eigenlijk fysieke zittingen nodig hebben.' Dat zijn dan ook de eerste zaken die straks weer behandeld zullen worden. Om dat mogelijk te maken is de rechtbank nu druk bezig met de nodige aanpassingen.

Rechters tussen plexiglas

23 zittingszalen worden aangepakt. 'We hebben een enorme lange checklist gemaakt en die vinken we dan af', vertelt de rechtbankpresident. 'Voldoende schoonmaakmiddelen, geen rijen voor de toegangscontrole, fouilleren kan ook niet meer op dezelfde manier als we voor corona deden. Dat is een scala aan maatregelen die we treffen in aanloop naar 11 mei, zodat we echt veilig kunnen werken.'

Rechters geschieden door schermen van plexiglas | Foto: ANP

Schotten van plexiglas scheiden rechters van officieren van justitie en griffiers. In zalen worden stoelen verwijderd zodat mensen op voldoende afstand van elkaar zitten, al is publiek in eerste instantie nog niet welkom. Bij een belangrijke zaak regelt de rechtbank een livestream. Ook worden door het hele paleis van justitie looplijnen aangebracht: 'Zodat er een soort van eenrichtingsverkeer binnen het paleis ontstaat, dat we niet kriskras door elkaar lopen.'

Meer techniek

Verder worden de zalen geschikt gemaakt om te werken met een beeldverbinding. Zo krijgt de rechter een camera op zijn scherm en worden er extra monitoren geplaatst.

Voor de aanpassing maakt de rechtbank extra kosten. Van de Laarschot: 'En dat houden we ook wel bij voor de minister. We zeggen: 'ja sorry, we doen heel erg ons best met de riemen die we hebben en we maken nu slagen op het gebied van de techniek maar daar hangt zoals altijd wel een prijskaartje aan'.'

Onbehandelde zaken

In de nieuwe werkelijkheid na 11 mei ligt er op de rechter straks een stapel onbehandelde zaken te wachten, omdat zittingen nu niet door kunnen gaan. Toch worden er ook juist nu achterstanden weggewerkt met het schrijven van vonnissen, benadrukt Van de Laarschot: 'Daar hebben onze mensen nu tijd voor, dus die voorraden zullen slinken.' Zo hoopt hij dat ze straks hun handen weer vrij hebben voor zittingen.

Tegelijk kijkt de rechtspraak ook naar andere partijen voor oplossingen om de achterstanden aan te pakken. Zo beslist het OM welke zaken zij wel en niet voor de rechter brengt of dat ze zaken op een andere manier afhandelt, met bijvoorbeeld een boete. De rechtbankpresident: 'Ik kan mij voorstellen dat er om de achterstanden aan te pakken nu een andere selectie wordt gemaakt.'

Onorthodoxe oplossingen

Toch zijn er meer - ingrijpendere - oplossingen nodig. Zo gaat de rechtbank in ploegendiensten werken. 'Dan starten we bijvoorbeeld 's ochtends om zeven uur en werken we door tot 's avonds tien uur.' In het weekend zittingen houden daar ziet de rechtbankpresident voorlopig nog geen aanleiding voor, maar: 'Als het moet zullen we het onderzoeken.'

Nu staat in de wet dat rechters - tot onvrede van sommigen - op hun 70ste met pensioen moeten. Maar omdat er al een tekort aan rechters was voor de coronacrisis, zou Van de Laarschot het niet gek vinden om hier eens naar te kijken. 'Als de crisis bijzondere maatregelen eist, om op die manier nog hele goede collega's aan het werk te kunnen houden en dat ze een bijdrage zouden kunnen leveren, dan zou daar serieus naar gekeken moeten worden.'

Toekomst

Wat de uitbraak van corona in de toekomst voor de rechtspraak gaat betekenen, blijft koffiedik kijken. Van de Laarschot denkt aan meer faillissementszaken, misschien meer echtscheidingen? Wel ziet hij dat vaker horen via videoverbinding en meer thuiswerken blijvertjes zijn. Al was het alleen maar voor het milieu.

Daarnaast heeft de crisis de rechtspraak een duwtje in de rug gegeven wat betreft de digitalisering. Zo is begonnen met beveiligd e-mailen naar externe partijen, een flinke stap. Misschien kunnen we zelfs volgend jaar afscheid nemen van de fax, grapt hij.