Vijf auto's in Gouda uitgebrand; politie gaat uit van brandstichting

Bij een autobrand zijn vrijdagmorgen vijf auto's aan de Han Hollanderweg in Gouda volledig uitgebrand. De politie vermoedt dat één van de voertuigen in brand is gestoken en dat het vuur daarna overgeslagen is op de andere vier auto's.

De brand is vrijdagmorgen rond 5.00 uur ontstaan bij één van de geparkeerde auto's in de Goudse straat. De brandweer rukte met groot materieel uit, maar kon niet voorkomen dat het vuur oversloeg op vier andere auto's die in de straat geparkeerd stonden. Uiteindelijk had de brandweer het vuur redelijk snel onder controle. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht van de brand, maar gaat er wel vanuit dat de brand in de eerste auto is aangestoken.

Het is voor de politie nog te vroeg om een link te leggen met de autobranden van vorig jaar. Toen werden er in Gouda in mei en juni 25 auto's in brand gestoken. Twee toen nog minderjarigen zijn voor een aantal autobranden veroordeeld en justitie verdenkt nog drie anderen van de overige autobranden. Die autobranden hielden de hele stad in zijn greep en op verschillende plaatsen werden buurtwachten opgezet om te voorkomen dat nog meer auto's in brand gestoken konden worden.

