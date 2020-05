Topambtenaar Den Haag vertrekt na integriteitsonderzoek rond bouw Amare

Het integriteitsonderzoek werd ingesteld door de gemeente, om te kijken of de medewerker bouwbedrijf VolkerWessels had bevoordeeld bij de bouw van het bijna 211 miljoen euro kostende onderwijs- en cultuurcomplex Amare. Vanwege het onderzoek was de directeur ontwikkeling en realisatie van de dienst Stedelijke Ontwikkeling al ontheven uit zijn functie als hoogst verantwoordelijke ambtenaar voor het gemeentelijk project, zo bleek uit onderzoek van NRC.

Het onderzoek rondom VolkerWessels is niet de eerste keer dat de ambtenaar in kwaad daglicht werd gesteld. Tijdens het gemeentelijk onderzoek naar de van corruptie verdachte ex-wethouder Richard de Mos werd zijn naam ook al genoemd. Ook komt zijn naam voor in verschillende 'verdachte' dossiers die zijn verzameld door wethouder Saskia Bruines (D66). Zij nam na het vertrek van De Mos diens taken omtrent economische zaken over.

Onrechtmatige betalingen

In een brief aan de gemeenteraad schrijft burgemeester Remkes dat uit het integriteitsonderzoek niet is vast komen te staan dat de ambtenaar buiten zijn mandaat heeft gehandeld. Ook zouden er geen afspraken zijn gemaakt over onrechtmatige betalingen. Toch is in het onderzoek wel vast komen te staan dat de topambtenaar zich niet aan de gedragscode van de gemeente heeft gehouden en om die reden is opgestapt.

Naast de topambtenaar is nog een tweede medewerker van de gemeente onderzocht. Ook die heeft 'niet transparant gehandeld', zo schrijft Remkes. Deze ambtenaar was niet in dienst van de gemeente, maar was als externe kracht ingehuurd. Deze overeenkomst is door de gemeente ook beëindigd.

Spoeddebat

De Haagse gemeenteraad is geschokt door de uitkomsten van het onderzoek. Oppositiepartijen SP, Haagse Stadspartij, Nida en Hart voor Den Haag/Groep de Mos willen een spoeddebat.

Pieter Grinwis van de ChristenUnie/SGP vindt het goed dat burgemeester Remkes 'doorpakt'. Grinwis: 'Het is nu wel zaak niet alleen schoon schip te maken in ambtelijk en bestuurlijk Den Haag, maar ook recht te doen aan bewoners en bedrijven die nadeel hebben ondervonden van 'het toevoegen van passages aan verslagen', reageert hij.

Voor de bus gooien

Ralf Sluijs van Hart voor Den Haag/Groep de Mos wijst met de beschuldigende vinger naar wethouder Boudewijn Revis (VVD). Revis is verantwoordelijk voor de bouw van Amare. Sluijs: 'Het college kan een topambtenaar slachtofferen, maar wie is er politiek verantwoordelijk? Het heeft er alle schijn van dat wethouder Revis zijn handen schoon wil houden en zijn eigen topambtenaar voor de bus gooit.'

