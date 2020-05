Het ledenaantal van joodse voetbalclub uit Den Haag ging tijdens de oorlog van 150 naar 4

De namen van tweeduizend in de Tweede Wereldoorlog overleden voetballers staan sinds deze week online. Daarvan komen 211 spelers uit Den Haag. Met deze lijst kunnen clubs erachter komen of er spelers van hun vereniging tot de slachtoffers behoorden.

Sporthistoricus Jurryt van de Vooren zette de lijst met namen online. 'Tijdens het onderzoek voor mijn laatste boek heb ik duizenden namen gevonden van oorlogslachtoffers in de sport. Vooral in het voetbal, maar ook hockey en zwemmen', aldus Van de Vooren. 'Ik wilde die voetbalnamen in mijn boek Door Wilskracht Zegevieren opnemen, maar dat ging niet. Dat zouden wel zestig pagina's worden.'

Daarom besloot hij de lijst digitaal toegankelijk te maken. 'Clubs kunnen erachter komen of spelers van hun vereniging tot de slachtoffers behoorden. Er is een zoeksysteem. Je typt de naam van je plaats in en ziet dan meteen of er iemand is omgekomen, en wie dat waren.' Onderaan dit artikel kun je zoeken in de digitale lijst.

'Op de eerste vergadering na de oorlog kwamen er vier mensen. De rest leefde niet meer.'

Van 150 naar 4 leden

Daar staan ook bekende spelers tussen. 'Eddy Hamel bijvoorbeeld, hij speelde in het eerste elftal van Ajax. Het was een bekende joodse speler in de jaren 20 en 30. Hij werd vermoord in Auschwitz', vertelt de sporthistoricus. Maar de meeste mensen op de lijst waren onbekend.

In Den Haag kwamen bij voetbalclub De Ooievaars de meeste leden om het leven door oorlogsgeweld. 'Dat was de joodse voetbalclub van Den Haag, die bestaat nu niet meer. De club begon de oorlog met 150 leden. Op de eerste vergadering na de oorlog kwamen er vier mensen. De rest leefde niet meer. Voor hen is ook een monument.'

Zelf opzoeken

Het was een behoorlijke klus om die lijst samen te stellen. 'De namen van de slachtoffers staan op het oorlogsmonument van de KNVB in Zeist, maar daar staan de clubs niet bij.' Van de Vooren kon het herleiden dankzij een oud clubblad van de KNVB uit 1949, waarin de plaatsen en clubs wel stonden.

Ben jij ook benieuwd of er slachtoffers bij jouw verenigingen hebben gezeten, gebruik dan de zoekmachine hieronder. 'Als je nou informatie hebt over iemand, zoals een geboortedatum, wat er nog niet inzit, laat het dan weten', zegt Van de Vooren. 'Dan kunnen we de lijst zo compleet mogelijk maken.'

Klik hier om de tool op mobiel te gebruiken.