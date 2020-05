Charlie Aptroot wordt waarnemend burgemeester in Voorschoten

Charlie Aptroot gaat als waarnemend burgemeester aan de slag in Voorschoten. Burgemeester Pauline Bouvy-Koene is door een operatie langdurig uit de roulatie, waardoor de Zuid-Hollandse commissaris van de koning Jaap Smit op zoek is gegaan naar een tijdelijke vervanger.

Aptroot was op 1 april van dit jaar gestopt als burgemeester van Zoetermeer om van zijn pensioen te genieten. Op verzoek van de commissaris keert Aptroot nu tijdelijk toch terug in de politiek.

Burgemeester Bouvy-Koene brak in februari tijdens een werkbezoek aan de Moeder Godskerk in Voorschoten haar enkel bij een valpartij. Hierdoor was ze enkele maanden uit de roulatie, om in april haar werkzaamheden weer te hervatten. Bij een routinecontrole werd een afwijking in haar buik gevonden die operatief verwijderd moet worden.

Langer dan verwacht

Wethouder Paul de Bruijn neemt nu als locoburgemeester tijdelijk de taken van Bouvy-Koene waar, maar omdat het herstel van de burgemeester langer gaat duren dan verwacht is er besloten om toch een waarnemend burgemeester aan te stellen. De 61-jarige Bouvy-Koene is sinds oktober 2019 burgemeester, na de drie jaar daarvoor zelf waarnemer geweest te zijn.

