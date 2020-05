Haagse jongeren mijden massaal meningokokkenvaccinatie

Jongeren die opgeroepen zijn voor een vaccin tegen meningokokken, laten dat in Den Haag massaal afweten. Bijna de helft van de uitgenodigde tieners is afgelopen maand niet komen opdagen. Mogelijk weerhouden de coronamaatregelen jongeren ervan om de prik te halen.

Half april is het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) in Den Haag weer begonnen met een inentingsronde. Vanwege de corona-uitbraak gebeurt dat niet in grote aantallen tegelijk, maar tijdens een individuele afspraak. Iets meer dan de helft van de ongeveer duizend benaderde 14-jarigen heeft zich gemeld voor een prik.

Sinds 2018 krijgen jongeren in het jaar dat ze 14 worden een uitnodiging voor het vaccin. Belangrijkste aanleiding is een toename van besmettingen onder tieners met type W van de ziekte. In tegenstelling tot andere typen van meningokokken is deze gevaarlijk voor jongeren en kunnen zij er zelfs aan overlijden.

Meningokokken is een infectieziekte die veroorzaakt wordt door een bacterie, de meningokok. De bacterie is van mens op mens overdraagbaar. Normaal gesproken bevindt de meningokok zich in de neusholte van gezonde mensen zonder ziekteverschijnselen te veroorzaken. Als de bacterie in de bloedbaan of het zenuwstelsel komt, kan het onder andere hersenvliesontsteking of een bloedvergiftiging veroorzaken.

Niet massaal, maar individueel en veilig

Volgens een woordvoerder van het Haagse CJG is het in deze coronatijd veilig om de prik te komen halen. 'Eerder werden de vaccinaties groepsgewijs gegeven. Daar is nu geen sprake van. Alle jongeren krijgen een persoonlijke oproep om naar een CJG-locatie in de buurt te komen. Door deze individuele benadering kan aan alle coronamaatregelen worden voldaan', aldus de woordvoerder.

Normaal haalt zo'n 72 procent van de 14-jarigen de prik, nu is dat 52 procent. Het is gissen waarom een deel niet ingaat op de uitnodiging. Ook in het gebied van jeugdzondheidszorgorganisatie JGZ Zuid-Holland West is er minder animo, maar niet zo groot als in Den Haag. Waar normaal gemiddeld 86 procent van de benaderde jongeren een prik komt halen, schommelt dat per gemeente nu tussen de 65 en 80 procent.

Niet nu, maar wanneer dan wel?

'We zeggen in onze uitnodiging heel nadrukkelijk: heb jij of iemand in je familie corona-achtige klachten, komt dan niet', zoekt een woordvoerder van JGZ naar een verklaring voor de lagere opkomst. 'Daar zou het mee te maken kunnen hebben.'

Wie nu de uitnodiging voor het meningokokkenvaccin afslaat, kan op zijn vroegst pas in het najaar een nieuwe afspraak maken. Maar vanwege de coronacrisis zou dat ook later kunnen zijn.

