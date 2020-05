Wijkagent Frits in Poeldijk kijkt eerder deze week vreemd op als hij tijdens zijn surveillance wordt geconfronteerd met 46 mysterieuze zandcirkels op de Zandmotor, bij het strand van Ter Heijde. Hij staat voor een raadsel: 'Zal er een ufo zijn geland? Of heeft een anonieme kunstenaar het strand opgefleurd?'

Toeval of niet, diezelfde dag geeft het Amerikaanse ministerie van Defensie drie video's vrij van ongeïdentificeerde vliegende objecten, zogenoemde ufo's. Beelden die in 2004 en 2015 worden gemaakt door piloten van de marine. Wat natuurlijk het idee voedt dat marsmannetjes een teken van leven hebben gegeven.

Wijkagent Frits legt op de Facebook-pagina van de Politie Eenheid Den Haag uit: 'Het strand is onderdeel van mijn surveillance. Ik hou in de gaten wat er aanspoelt en of alles er nog netjes bij ligt.' Op zich zien de mysterieuze patronen er netjes uit, maar de wijkagent moet toch wel even twee keer knipperen met zijn ogen: 'Zandcirkels ben ik nog niet eerder tegen gekomen!'

Complottheorie

Blijft natuurlijk de vraag: hoe komen die mysterieuze cirkels op het strand van de Zandmotor? Politie Eenheid Den Haag vermoedt dat het gaat om een kunstwerk. Enkele volgers van het Facebook-account denken aan een complottheorie en reageren gevat: 'Het komt allemaal door die verrekte 5G… #complottheorie.' Maar hoewel het natuurlijk spannend is om te denken dat het om ufo's gaat, gaan de meeste volgers er vanuit dat het het werk is van een beeldend kunstenaar.

Een andere volger, die het prachtig vindt, denkt aan een Haagse beeldend kunstenaar. Richard Doop is een stuk specifieker en helpt ons verder op weg: 'Creaties van Haagse kunstenaar Nico Laan.' Als we even googlen, stuiten we op een video van zijn kunstwerk Anamorforsen.

Waterlijn

De beelden op het strand doen inderdaad heel erg denken aan de zandcirkels op de Zandmotor. Maar dat biedt ons nog geen zekerheid. Als we vervolgens verder zoeken op de website van Nico Laan zien we dat de Haagse kunstenaar momenteel werkt aan het project Waterlijn, bij het kleine meer op de zandmotor, Ter Heijde. Daarmee lijkt het raadsel zo goed als opgelost, maar hoewel we gevraagd hebben om een reactie, hebben we nog geen bevestiging en tekst en uitleg gekregen. Uiteraard volgt dat hier zo snel mogelijk.