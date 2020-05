Reddingsbrigade worstelt met corona: 'Fysiek contact met drenkeling niet te voorkomen'

Reddingsbrigade Nederland zei vrijdag snel duidelijkheid te willen over hoe we het strand in Nederland gaan openstellen en hoe reddingswerkers in de coronacrisis hun taken moeten vormgeven. De reddingsbrigade is normaal gesproken vanaf 1 mei aanwezig op de stranden en bij de recreatieplassen, maar door de coronamaatregelen zal de brigade tot 1 juni enkel in actie komen bij noodoproepen.

Het oorspronkelijke seizoen van de Haagse brigade start sowieso pas op 1 juni, maar ook zij hebben nog veel vraagtekens. 'Hoe kunnen we het veilig gaan doen? Hoe houden we die anderhalve meter afstand? Moet je iemand nog beetpakken bij een redding, of reanimeren? We hebben nog een maand en zijn er druk mee bezig.'

Protocollen en beschermingsmiddelen

Door het coronavirus moeten de reddingswerkers nadenken hoe ze vormgeven aan het toezicht en de hulpverlening. 'Er is bijvoorbeeld een reanimatieprotocol. Niet meer beademen, maar wel compressie', zegt Bazuin. Ook heeft de brigade al beschermende middelen binnengekregen, zoals chirurgische maskers, beschermingsbrillen en extra handschoenen.

'Een bewusteloos slachtoffer moet je aanraken om aan boord te krijgen'

Maar een noodsituatie is nou eenmaal een noodsituatie. 'Je moet ons zien als een hulpdienst: je haalt iemand er gewoon uit. We zijn over de daadwerkelijke redding dus nog niet helemaal uit. Elke drenkeling is anders, maar een bewusteloos slachtoffer in het water móet je aanraken om aan boord van je scooter te krijgen. Dan voorkom je fysiek contact gewoon niet.'

Opleiding ligt stil

De HVRB had in 2019 117 lifeguards die voor de veiligheid op de Haagse stranden zorgden. Ze kwamen vorig jaar 112 keer in actie, waarvan 34 levensbedreigende situaties. Eigenlijk zouden er dit jaar weer een stuk of twintig nieuwe strandwachten bijkomen, maar de opleiding ligt op dit moment stil. 'Het is een lastige opleiding, je kunt niet alles digitaal doen. De zwembadtraining ligt al twee maanden stil.'

Of deze groep de opleiding kan afronden, hangt af van de maatregelen. 'Als we vanaf juni kunnen zwemmen, dan kunnen we ze klaar krijgen. We hopen dat we gewoon op het strand kunnen zijn deze zomer en dat we de nieuwe groep kunnen laten meedraaien. Dat is echt belangrijk. Aan het einde van de zomer doen ze dan examen en zijn ze volledig strandwacht', zegt Bazuin.

Beperkende maatregelen

Toch hoeven mensen zich geen zorgen te maken dat er niemand is om ze in geval van nood te redden. De reddingsbrigade verwacht met de huidige reddingswerkers het komende seizoen wel te redden. Bazuin: 'Tekorten ben ik niet bang voor. De strandwachten die we hebben, gaan namelijk ook veelal niet op vakantie nu.'

Bazuin blijft hoopvol. 'De laatste keer dat we niet op het strand zijn geweest is tijdens de Tweede Wereldoorlog. We hopen dat we alsnog naar het strand kunnen, maar misschien blijft het wel dicht als het heel druk is. We weten het nog niet. Maar er zullen sowieso beperkende maatregelen zijn.'

