Bezoekhuisje in verpleeghuis brengt Ko weer wat dichterbij dementerende vrouw

Het bezoekhuisje staat naast de ingang van verpleeghuis Bernardus en oogt aan de buitenkant als een bouwkeet met 2 deuren aan weerszijden. De binnenkant is ingericht met een lekkere fauteuil en een orchidee aan beide kanten van het dubbel glas dat door het midden loopt. 'Het bezoekhuisje is vanaf maandag ingericht met een intercom en wat meer gezelligheid', zegt Wilma Roerade van verpleeghuis Bernardus. Het moet mantelzorgers en bewoners, zoals Ko Heijboer en zijn vrouw, dichter bij elkaar brengen. 'Het gemis aan bezoek in de verpleeghuizen is heel schrijnend,' zegt Wilma. 'We zijn heel blij met deze tijdelijke oplossing.'

Sinds de coronacrisis kan Ko alleen met zijn vrouw praten via het raam en via beeldbellen. Het doet ze veel verdriet geen warm en nader contact te hebben. 'Voor veel mensen is dit een uitkomst, want je zit dichter bij elkaar, je ziet elkaar beter en je kunt privé praten. Maar voor mij is dit huisje eigenlijk niet zo'n goede oplossing. Mijn vrouw is dementerend en slechtziend, waardoor ze meer heeft aan een arm om haar heen.'

'Ze gaat nu snel achteruit'

Ko hoopt enorm dat de regels in de coronacrisis snel veranderen. Hij vindt dit te rigide en dat maakt hem behoorlijk boos. 'Ik probeer zoveel mogelijk bij mijn vrouw te zijn in haar laatste levensfase en dat wordt nu van me afgenomen,' zegt Ko. 'Ze gaat nu ook zo snel achteruit.'

