Ondanks provinciaal 'nee' wil Alphen doorgaan met bouwplannen in polder

Ondanks dat de provincie Zuid-Holland recent een streep heeft gezet door de plannen van de gemeente Alphen om woningen te bouwen in de Noordrand- en Gnephoekpolder, wil de gemeente Alphen doorgaan met het voorbereidende onderzoek naar bebouwing in beide polders.

Dat schrijft het college van burgemeester en wethouders in een brief aan provinciegedeputeerde Anne Koning (PvdA), als reactie op haar brief waarin ze woningbouw buiten de huidige stadsgrenzen verbiedt. Dat meldt mediapartner Studio Alphen.

Wethouder Gerard van As (Nieuw Elan) en gedeputeerde Koning zijn het niet eens over de Alphense woningcijfers. Van As zegt dat de plaats Alphen aan den Rijn in 2026 is volgebouwd, Koning meent dat dit pas in 2030 het geval is. Volgens Van As heeft Alphen behoefte aan 6000 nieuwe woningen, Koning houdt het op 3800.

Besluit Gnephoek niet voor 2022

De gemeente Alphen en provincie Zuid-Holland trekken verschillende conclusies uit de woningbehoeftecijfers. Wethouder Van As legt zich erbij neer dat de provincie tot 2022 geen woningbouw toestaat. Eind 2021 verwacht de provincie nieuwe woningbehoeftecijfers. 'Graag gaan wij dan weer met u in gesprek over ontwikkeling aan de randen van Alphen aan den Rijn.' Van As verwacht dat uit die cijfers zal blijken dat Alphen meer huizen nodig heeft dan de provincie nu voorziet.

Daarom vraagt hij de gemeenteraad om later deze maand, tijdens de gemeenteraadsvergadering, akkoord te gaan met het doorzetten van de onderzoeken. En dat schrijft het gemeentebestuur ook in de brief aan de provincie: 'Gelet op de voorbereidingstijd voor gebiedsontwikkeling van tenminste zes jaar, zien wij ons genoodzaakt door te gaan met onze studies.' Het eerstvolgende politieke debat over bouwen in Alphense polders is aanstaande donderdag.

