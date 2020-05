Leiden stopt met opvang uitgeprocedeerde asielzoekers: 'Ze zijn weer terug bij af'

De meerderheid van de bewoners heeft echter geen paspoort en maakt geen kans op een terugkeer naar hun land van herkomst . Velen van hen leven al meer dan tien jaar als illegaal in Leiden. Ze willen niet verhuizen en zullen waarschijnlijk weer gaan zwerven door de Leidse binnenstad.

Vijf jaar lang heeft de Stichting Uitgeprocedeerde Vluchtelingen (STUV) in het opvanghuis aan het Maansteenpad mensen onderdak gegeven. Zij ondersteunen de uitgeprocedeerde asielzoekers in een terugkeer naar hun land van herkomst of ondersteunen de mensen in het helpen verkrijgen van een verblijfsvergunning. 'Deze groep mensen valt overal buiten, er is blijkbaar voor dit kleine plukje mensen geen plek in onze samenleving', zegt Esther Karsch, bestuurslid van STUV. 'Zij kunnen geen kant op en het is ook begrijpelijk dat zij niet naar Rotterdam willen. Daar krijgen ze voor de zoveelste keer te horen dat de terugkeer naar hun land van herkomst niet mogelijk is zonder document. Zij zullen voor het grootste deel weer op straat terecht komen.'

'Wij volgen rijksbeleid'

Het idee van de landelijke overheid is om deze groep van uitgeprocedeerde asielzoekers in een aantal plekken in Nederland op te vangen. Op dit moment hebben vijf van de ongeveer twintig bewoners aangegeven naar het LVV in Rotterdam te gaan. Zij kunnen daar zes maanden blijven en daar zal wederom gekeken worden of zij terug kunnen naar het land waar zij vandaan komen.

Leiden heeft vijf jaar geleden, toen er helemaal geen opvang was voor deze groep, een opvang geregeld waar de bewoners een bed-brood-bad hadden. De huidige wethouder in Leiden, Marleen Damen, heeft door bezuinigingen besloten dit huis nu te sluiten met goedkeuring van de Leidse gemeenteraad. 'Natuurlijk is het pijnlijk om deze mensen nu weg te sturen, maar wij volgen het rijksbeleid', aldus Damen.

In één klap weggevaagd

'Blijkbaar is er voor bepaalde mensen geen plek in onze samenleving en zijn we na vijf jaar van zorg en ondersteuning van deze kwetsbare groep niet meer nodig. En de mensen, die zijn weer terug bij af.' Esther Karsch van het STUV is zichtbaar aangeslagen door de uiteindelijke sluiting van het opvanghuis.

Henk Boting, voorzitter van de STUV, vindt het doodzonde dat alles wat in vijf jaar is opgebouwd in één klap wordt weggevaagd. 'Veel mensen kwamen hier binnen in deplorabele toestand en zijn bij ons weer goed opgeknapt en kregen weer perspectief in hun leven. Dat zijn ze nu weer kwijt.'

