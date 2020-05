Advies: 1,5 meter afstand onwerkbaar in openbaar vervoer

Als er na de versoepeling van de coronamaatregelen weer meer mensen op pad mogen, is het voor openbaar vervoersbedrijven onwerkbaar om reizigers met anderhalve meter afstand te vervoeren. Daarnaast moeten mondkapjes in het openbaar vervoer worden verplicht. Dat staat in een advies van het Nationaal Openbaar Vervoer Beraad aan het kabinet, dat ook in handen is van Omroep West.

In het advies, dat is opgesteld door de vertegenwoordigers Sharon Dijksma (namens stadsregio's), Anne Hettinga (namens de regionale spoorvervoerders), Floor Vermeulen (namens de provincies), Jaap Bierman (namens de stadsvervoerders), Pier Eringa (namens de streekvervoerders) en Roger van Boxtel (NS), staan alarmerende berichten. Zo berekenen de partners dat de coronacrisis tot een verlies leidt van 200 miljoen euro per maand. Het stads- en streekvervoer becijfert dat er een tekort ontstaat tussen de 0,75 en 1,0 miljard euro. Bij de NS gaat het om 1 miljard euro.

Verder staat in het advies te lezen dat een volledig strikt regime van 1,5 meter afstand voor het openbaar vervoer 'onwerkbaar' is om de faciliterende rol voor de samenleving in de komende maanden in te kunnen vullen. Sterker nog: 'Bij een strikt anderhalvemeterregime is de maximale capaciteit van de ov-voertuigen simpelweg ontoereikend voor de verwachte, groeiende vraag naar ov met alle gevolgen van dien', schrijft het beraad.

Verplichte mondkapjes

De partijen stellen dat het kabinet zowel personeel als reizigers moet verplichten om mondkapjes te dragen. Hierbij wordt ook gekeken naar de internationale stand van zaken, omdat in andere landen dit al de status quo is. Daarom stellen ze een pakket aan maatregelen voor, 'waar een verplicht gebruik van beschermingsmiddelen in het openbaar vervoer, waar een verplicht gebruik van mondkapjes, gelaatsbescherming en eventueel aanvullende beschermingsmiddelen onderdeel van uitmaken.'

Ook vindt het beraad dat het personeel op de voorrangslijst moet komen om te testen op het coronavirus, net zoals onder andere de zorgmedewerkers en politieagenten.

Gespreid gebruik openbaar vervoer

Het kabinet moet ook duidelijkheid verschaffen over de beoogde bijdragen, zoals de bedragen, betalingsstructuur, voorwaarden en verantwoording, vanwege de oplopende financiële tekorten bij de ov-bedrijven. Het kabinet krijgt van de partijen tot 13 mei de tijd om hierover een besluit te nemen.

Als laatste punt moet het kabinet ook noodzakelijke maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat mensen gespreid en niet onnodig van het openbaar vervoer gebruikmaken. Daarvoor is nodig: 'Voldoende handhaving, een ov-toets als stap voor stap sectoren weer opstarten, het stimuleren van fietsen en lopen, afspraken met de onderwijssector over spreiding en een procesafspraak over hoe het kabinet en de partners zich inrichten op de jaren vanaf 2021.'

In gevaar

Het ov-beraad geeft tot slot een duidelijk signaal af aan het kabinet: 'Bij het ontbreken van duidelijke keuzes, of bij keuzes die praktisch of financieel niet uitvoerbaar zijn, wordt het openbaar vervoer voor een onmogelijke opdracht gesteld. Bovendien komt dan de uitvoering van het openbaar vervoer in gevaar, ook de uitvoering van de huidige beperkte dienstverlening.'