Coronavirus: Online vogels kijken door thuisquarantaine mateloos populair

Door de uitbraak van het coronavirus ligt het publieke leven voor een groot deel stil. Tienduizenden cafés, sportclubs en andere voorzieningen zijn tot zeker 20 mei gesloten en miljoenen mensen zitten daardoor thuis. Volg alles over het coronavirus in ons liveblog.

De belangrijkste punten op dit moment:

Het is weer weekend en ook nu roepen gemeenten extra op om zoveel mogelijk thuis te blijven

Minder dan 750 coronapatiënten op intensive care

Het bevestigde dodental staat vrijdagmiddag op 4893

Online vogels kijken door thuisquarantaine mateloos populair

Nu mensen veel thuis zitten in verband met de corona-uitbraak, is online vogels kijken een populair tijdverdrijf. De webcams van Vogelbescherming Nederland worden elk jaar al goed bekeken, maar dit jaar 'gaan de cijfers door het dak', meldt de website Nature Today.

De belevenissen van nijlganzen, kauwen, ooievaars, steenuilen, merels en slechtvalken worden verslonden: in twee maanden tijd hebben meer dan 1,1 miljoen mensen naar de broedende vogels gekeken. Daarmee is nu al een nieuw kijkcijferrecord bereikt, terwijl de webcams nog open blijven tot in juni.

Vorig seizoen keken in totaal een kleine 850.000 mensen naar de vogels, een deel daarvan zelfs dagelijks. Een jaar eerder werd het record van een miljoen kijkers bereikt.

Eindsprint bij fiscus: recordaantal aangiftes op laatste dag

De Belastingdienst heeft op 30 april 347.000 aangiftes voor de inkomstenbelasting ontvangen. Niet eerder wachtten zoveel mensen met hun belastingaangifte tot de laatste dag. Bij elkaar heeft de Belastingdienst tussen 1 maart en 1 mei ruim 9,3 aangiftes binnengekregen. Dat aantal is ondanks de bijzondere omstandigheden door de uitbraak van het nieuwe coronavirus 'nagenoeg vergelijkbaar met vorig jaar'.

Bijna 3 miljoen mensen hebben uitstel gekregen tot 1 september. Dat waren er vorig jaar 2,7 miljoen. Wegens de coronacrisis had de fiscus de voorlichtingscampagne aangepast en werd nadrukkelijker dan anders gewezen op de mogelijkheid om uitstel aan te vragen. Veel mensen die hulp nodig hebben bij het invullen van hun aangifte, kregen dit jaar automatisch uitstel. Door de coronamaatregelen kon de fiscus hen niet persoonlijk bijstaan.

Ruim 6 miljoen mensen deden al voor 1 april aangifte. Daarvan hebben er 1,3 miljoen inmiddels bericht gehad. De rest krijgt dat voor 1 juli. De Belastingdienst probeert ook degenen die na 1 april aangifte hebben gedaan, voor 1 juli bericht te sturen.

Advies: 1,5 meter afstand onwerkbaar in openbaar vervoer

Als er na de versoepeling van de coronamaatregelen weer meer mensen op pad mogen, is het voor openbaar vervoersbedrijven onwerkbaar om reizigers met anderhalve meter afstand te vervoeren. Daarnaast moeten mondkapjes in het openbaar vervoer worden verplicht. Dat staat in een advies van het Nationaal Openbaar Vervoer Beraad aan het kabinet, dat ook in handen is van Omroep West.

Haagse gemeenteraad vergadert in hal stadhuis

De gemeenteraad van Den Haag moet voorlopig uitwijken naar een andere plek om te vergaderen: in de hal van het stadhuis. Vanwege de uitbraak van het coronavirus kunnen de 45 raadsleden, de burgemeester, de wethouders en de griffier niet terecht in de raadszaal. Het is niet mogelijk om iedereen daar op 1,5 meter afstand van elkaar te laten zitten.

Ook dit weekend geldt: blijf thuis

Het is weer weekend en ook nu roepen gemeenten extra op om zoveel mogelijk thuis te blijven. Om te zorgen dat sommige openbare plekken niet te druk worden, zijn bepaalde gebieden, wegen en parkeerterreinen afgesloten. Volgens Veiligheidsregio Hollands Midden gelden de maatregelen voor 'komend weekend en vervolgens op elke zaterdag, zondag en officiële feestdag (5 mei)'. De besluiten zijn tot en met 19 mei van kracht.