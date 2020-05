Weer auto's in vlammen op in Leidschendam en Gouda

In Leidschendam en Gouda hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag opnieuw auto's in brand gestaan. Twee voertuigen brandden helemaal uit, bij één wagen bleef de schade enigszins beperkt.

De brandweer in Leidschendam moest dit keer uitrukken voor een autobranden aan de Dobbelaan en de Burgemeester Caan van Necklaan. Eerder deze week gingen er al auto's in vlammen op aan het Fluitpolderplein en de Prinses Annalaan, vlakbij de plekken waar het afgelopen nacht raak was.

Het voertuig aan de Dobbelaan was niet meer te redden, de auto die aan de Burgemeester Caan van Necklaan geparkeerd stond had minder schade.

Brand in Gouda

In Gouda brandde even na middernacht een auto aan de Wijde Poort volledig uit. In de stad is het de tweede nacht op rij dat het raak is. Aan de Han Hollanderweg sloeg vrijdag een autobrand over naar vier andere voertuigen.

