West Sport Archief: Bizarre kampioenswedstrijd Noordwijk eindigt in 8-5

In de maanden mei en juni duikt Omroep West het archief in om wekelijks een historisch moment van de afgelopen jaren naar voren te halen. Deze week gaan we terug naar mei 1999. Voetbalvereniging Noordwijk wordt afdelingskampioen in de hoofdklasse A door met 8-5 van Rozenburg te winnen.

Rozenburg bleek voor Noordwijk de ideale tegenstander om kampioen tegen te worden. De toenmalig nummer veertien uit de hoofdklasse A had tot de wedstrijd tegen Noordwijk al meerdere keren met ruime cijfers verloren. Zo won Quick Boys in het seizoen 1998/1999 met 9-0, wist ARC thuis met 7-0 te winnen en deden Katwijk en FC Lisse het thuis tegen Rozenburg met 6-0 ook niet slecht. Scheveningen wist op de Zuid-Hollandse eilanden met 1-9 te winnen.

De Noordwijkse ploeg leek lange tijd op weg naar dubbele cijfers in het kampioensduel. Door doelpunten van Marco Kleijn (2x), Patrick van Dam (2x), Arnold Reinders en Rocky Pitti werd de rust met een 6-0 voorsprong bereikt. In de tweede helft nam de ploeg van trainer Ruud Bröring gas terug en was er zelfs ruimte om de geblesseerde eerste doelman Marco Korff enkele speelminuten te gunnen.

Niet meer in te halen

Door de krankzinnige overwinning van 8-5 op hekkensluiter Rozenburg is de ploeg van Bröring na speelronde 25 niet meer in te halen door achtervolgers Scheveningen, Excelsior Maassluis en Rijnsburgse Boys.

Deze wedstrijden plaatsen we de komende weken:

Zondag 3 mei: Bizarre kampioenswedstrijd Noordwijk in 1999

Zondag 10 mei: FC Lisse wordt in 2001 kampioen

Zondag 17 mei: Westlandia wordt in 2009 kampioen in de zondag hoofdklasse A

Zondag 24 mei: ADO promoveert in 2008 naar eredivisie

Zondag 31 mei: Katwijk wordt algeheel landskampioen in 2013

Zondag 7 juni: TONEGIDO wint Amstel Cup na penalty's

Zondag 14 juni: Den Haag/Trimeur in 1999 kampioen na lange strafschoppenreeks

LEES OOK: