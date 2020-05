Recreatief overnachten mag weer: 'Onze eerste gasten komen zo, we zijn hartstikke blij'

Burgemeesters in de regio hebben woensdag overleg gehad over de maatregel. Het was vanaf begin april verboden om te overnachten op onder andere campings, in strandhuisjes en op vakantieparken om zo de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

'Ik had het niet verwacht', zegt Penny Kromhout van Vakantiepark Koningshof in Rijnsburg. 'We kregen woensdag een telefoontje van de wethouder dat we donderdag open mochten, dus dat was even schakelen voor ons en het team. Maar het is goed nieuws.'

Eerste gasten

Zaterdag kan Kromhout de eerste gasten op het vakantiepark verwelkomen. 'Ons eerste gezin komt zo, dus we hebben een bosje tulpen klaarstaan, want we zijn hartstikke blij dat ze er zijn', vertelt ze blij. 'Hopelijk gaan er meer volgen.'

De campingplaatsen van Vakantiepark Koningshof zijn verder namelijk nog leeg. 'Dit gezin heeft een eigen kampeermiddel mee, dus ze mogen gewoon een plekje uitkiezen, er is keuze zat', lacht Kromhout. Om de veiligheid van de gasten te garanderen blijven een aantal kampeerplekken van Koningshof leeg en is het toiletgebouw gesloten.

Een stacaravan op Vakantiepark Koningshof | Foto: Omroep West

Financiële tik

Ook op het strand van Katwijk wordt positief gereageerd op het nieuws dat recreatief nachtverblijf weer is toegestaan. De strandhuisjes mogen daarom ook weer verhuurd worden. 'Ja, we waren heel blij. Zeker', zegt Michel Schadde van Dooren van Strandhuisjes Willy Zuid opgelucht. 'Die huisjes zijn altijd goed bezet en ze zijn volledig zelfvoorzienend, zoals in een hotel. Daarom was het eigenlijk gek dat ze dicht moesten.'

Het sluiten van de huisjes is wel een financiële tik geweest. 'Ja, dat kost serieus heel veel geld, maar ook heel veel negativiteit', aldus Schadde van Dooren. 'We zijn daarom blij dat er weer een beetje positiviteit is.' De eigenaar van de strandhuisjes verwacht echter dat de stickers met 'houd 1,5 meter afstand' nog wel even blijven hangen. 'Die stickers zullen we er dit jaar niet meer afhalen en begin volgend jaar ook niet, denk ik. Het is gek, maar het is de nieuwe tijd...'