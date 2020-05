Coronavirus: Te druk in Hoofdstraat Noordwijk, politie verzoekt publiek te vertrekken

Door de uitbraak van het coronavirus ligt het publieke leven voor een groot deel stil. Tienduizenden cafés, sportclubs en andere voorzieningen zijn tot zeker 20 mei gesloten en miljoenen mensen zitten daardoor thuis. Volg alles over het coronavirus in ons liveblog.

De belangrijkste punten op dit moment:

Het bevestigde dodental is zondagmiddag gestegen met 69

44 nieuwe ziekenhuisopnames door corona

Er liggen nog 688 mensen met corona op de ic

Te druk in Hoofdstraat Noordwijk

In de Hoofdstraat in Noordwijk werd het zondagmiddag te druk volgens de politie. Er liepen te veel mensen te dicht op elkaar en te weinig mensen hielden zich aan de coronavoorschriften. De politie heeft het winkelend publiek met behulp van een megafoon verzocht de drukte te verlaten.

Burgemeester van Noordwijk Wendy Verkley is tevreden met het optreden van de politie. 'Hulde aan de politie Noordwijk voor het kordate optreden in de Hoofdstraat in Noordwijk. Blijf thuis', schrijft ze op Twitter.

Aantal coronapatiënten op intensive care onder 700

Op de intensivecareafdelingen liggen nog 688 mensen met het coronavirus. Dat zijn er twintig minder dan op zaterdag, aldus het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Van de Nederlandse ic-patiënten met het coronavirus liggen er momenteel 660 in Nederland. De overige verblijven 28 op intensivecareafdelingen in Duitsland. Dat aantal is gelijk gebleven ten opzichte van 24 uur eerder.

Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg ziet dat de verschillen in bezetting tussen regio's kleiner zijn geworden. 'De meeste regio’s liggen nu onder de 100 procent van de normale ic-capaciteit. Het aantal Covid-opnames buiten de ic daalt nu ook snel. Deze daling biedt ruimte voor uitbreiding van de niet-Covid-zorg in de komende week.'

Aantal doden door coronavirus stijgt met 69 tot 5056

Het coronavirus heeft nu 5056 Nederlanders het leven gekost. Bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zijn 69 nieuwe meldingen binnengekomen over overleden patiënten; dat zijn er 25 minder dan zaterdag, toen er 94 meldingen bij het RIVM waren binnengekomen.

In de officiële registratie staan slechts mensen die positief zijn getest op het virus. Het werkelijke aantal overledenen is waarschijnlijk beduidend hoger. Ook worden sterfgevallen vaak een of meerdere dagen later doorgegeven door de GGD'en.

Het RIVM kreeg ook 44 nieuwe meldingen over ziekenhuisopnames van mensen met Covid-19. In totaal zijn sinds de uitbraak van het virus al 10.995 mensen opgenomen geweest in Nederlandse ziekenhuizen. Het aantal positief geteste personen steeg met 335 naar 40.571.

Universiteit Leiden gaat uit van digitaal onderwijs tot minimaal februari 2021

De Universiteit van Leiden verwacht dat komend collegejaar ook bijna al het onderwijs digitaal zal zijn. In een mail aan de docenten stelt de onderwijsinstelling dat het zeer waarschijnlijk is dat tot februari 2021 geen regulier onderwijs kan worden gegeven.

Parkeerplaatsen Hoek van Holland weer afgesloten vanwege drukte

De parkeerplaatsen bij het strand van Hoek van Holland zijn zondag afgesloten. De gemeente Rotterdam meldt dat het mooie weer daar weer zorgt voor grote drukte op het strand. Als het nodig is zal de gemeente ook de toegangswegen naar het strand afsluiten. "Blijf vooral thuis en maak een korte wandeling in je eigen buurt", luidt de oproep van de gemeente.

Ministers: gebruik coronacrisis niet om pers tegen te werken

Overheden mogen de coronacrisis niet gebruiken als excuus om journalisten te dwarsbomen of de persvrijheid in te perken. Die oproep doet minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken met een aantal van zijn collega's op de Internationale Dag van de Persvrijheid.

De ministers roepen overheden en mediabedrijven op om nepnieuws over het coronavirus tegen te gaan. Ze prijzen journalisten die het publiek voorzien van 'betrouwbare informatie', iets wat volgens onder anderen de Amerikaanse, Duitse, Britse en Nederlandse ministers 'niet alleen maar belangrijker maar ook lastiger is geworden sinds de uitbraak van het coronavirus'.

'Jongeren missen Bevrijdingsfestival, ouderen Uitmarkt'

Jongeren tot dertig jaar oud balen vooral van de afgelasting van het Bevrijdingsfestival, door de maatregelen tegen het coronavirus. Mensen ouder dan 55 jaar missen de Uitmarkt eind augustus het meest. Dat meldt het onderzoeksbureau Hendrik Beerda Brand Consultancy op basis van onderzoek onder 1500 mensen, dat is uitgevoerd in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam.

Het Bevrijdingsfestival staat bij jongeren op de eerste plaats vanwege 'de mooie locaties en de sfeer'. Op plek twee en drie staan Lowlands en Pinkpop. Die festivals gaan ook niet door.

Kabinet maakt 20 miljoen euro vrij voor steunfonds zorgverleners

Het kabinet gaat in totaal 20 miljoen euro beschikbaar stellen aan het Nederlandse steunfonds voor zorgverleners die ten tijde van de Covid-19-pandemie arbeidsongeschikt raken of voor nabestaanden van overleden zorgmedewerkers. Dat meldt een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) aan NU.nl.

Eerder liet minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid al weten dat hij 10 miljoen euro beschikbaar stelde om de opbrengsten van dit fonds aan te vullen, maar dat bedrag is nu verdubbeld.

Cambuur verdient met ludieke actie 45.000 euro voor kort geding

Voetbalclub SC Cambuur heeft met de autosticker drive-in in het stadion in Leeuwarden na twee dagen ruim 45.000 euro binnengekregen aan donaties. Dat meldt de club uit de Keuken Kampioen Divisie die via een kort geding tegen de KNVB alsnog promotie naar de eredivisie wil afdwingen.

Supporters van de club konden met hun auto door het stadion langs de tribune rijden om de sticker 'Cambuur Komt Eraan!' op te halen en een vrijwillige donatie te doen. Zowel vrijdag als zaterdag zorgde dat voor files van ruim 2 kilometer rondom het stadion in Leeuwarden.

De bijdrage van de supporters gaat volledig naar de juridische procedure die de club tegen de KNVB heeft aangespannen. Het kort geding dient op vrijdag 8 mei bij de rechtbank in Utrecht.

Europese landen versoepelen maatregelen tegen corona

Meerdere Europese landen versoepelen de maatregelen die zijn genomen tegen de verspreiding van het coronavius. Voor het eerst sinds het begin van de lockdown twee maanden geleden mogen Italianen vanaf maandag weer naar het park gaan en familieleden bezoeken. De restaurants mogen weer opengaan voor het verkopen van afhaalmaaltijden.

In Duitsland kunnen honderdduizenden kinderen maandag voor het eerst sinds weken weer naar school. Op weinig scholen is het dragen van een mondkapje verplicht. In de schoolbussen moeten de leerlingen wel een mondkapje dragen.

Aantal coronadoden Duitsland blijft dalen

Voor de tweede dag op rij zijn er in Duitsland minder dan honderd mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus. De afgelopen 24 uur zijn er 74 doden geregistreerd, de dag daarvoor waren dat er nog 94. Donderdag stierven 173 mensen. Dat meldt het Robert Koch-Institut, de Duitse tegenhanger van het RIVM.

Het aantal bekende besmettingen in Duitsland nam de afgelopen 24 uur toe met 793 nieuwe gevallen. Dat zijn er zo'n 150 minder dan op vrijdag. In totaal is het coronavirus nu bij meer dan 162.496 mensen vastgesteld in het land, 6649 zijn overleden als gevolg van het longvirus.