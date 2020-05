Coronavirus: 'kabinet maakt 20 miljoen euro vrij voor steunfonds zorgverleners'

Door de uitbraak van het coronavirus ligt het publieke leven voor een groot deel stil. Tienduizenden cafés, sportclubs en andere voorzieningen zijn tot zeker 20 mei gesloten en miljoenen mensen zitten daardoor thuis. Volg alles over het coronavirus in ons liveblog.

Het bevestigde dodental is zaterdagmiddag gestegen met 94

97 nieuwe ziekenhuisopnames door corona

Iets meer dan coronapatiënten op intensive care

Kabinet maakt 20 miljoen euro vrij voor steunfonds zorgverleners

Het kabinet gaat in totaal 20 miljoen euro beschikbaar stellen aan het Nederlandse steunfonds voor zorgverleners die ten tijde van de Covid-19-pandemie arbeidsongeschikt raken of voor nabestaanden van overleden zorgmedewerkers. Dat meldt een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) aan NU.nl.

Eerder liet minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid al weten dat hij 10 miljoen euro beschikbaar stelde om de opbrengsten van dit fonds aan te vullen, maar dat bedrag is nu verdubbeld.

Cambuur verdient met ludieke actie 45.000 euro voor kort geding

Voetbalclub SC Cambuur heeft met de autosticker drive-in in het stadion in Leeuwarden na twee dagen ruim 45.000 euro binnengekregen aan donaties. Dat meldt de club uit de Keuken Kampioen Divisie die via een kort geding tegen de KNVB alsnog promotie naar de eredivisie wil afdwingen.

Supporters van de club konden met hun auto door het stadion langs de tribune rijden om de sticker 'Cambuur Komt Eraan!' op te halen en een vrijwillige donatie te doen. Zowel vrijdag als zaterdag zorgde dat voor files van ruim 2 kilometer rondom het stadion in Leeuwarden.

De bijdrage van de supporters gaat volledig naar de juridische procedure die de club tegen de KNVB heeft aangespannen. Het kort geding dient op vrijdag 8 mei bij de rechtbank in Utrecht.

Europese landen versoepelen maatregelen tegen corona

Meerdere Europese landen versoepelen de maatregelen die zijn genomen tegen de verspreiding van het coronavius. Voor het eerst sinds het begin van de lockdown twee maanden geleden mogen Italianen vanaf maandag weer naar het park gaan en familieleden bezoeken. De restaurants mogen weer opengaan voor het verkopen van afhaalmaaltijden.

In Duitsland kunnen honderdduizenden kinderen maandag voor het eerst sinds weken weer naar school. Op weinig scholen is het dragen van een mondkapje verplicht. In de schoolbussen moeten de leerlingen wel een mondkapje dragen.

Aantal coronadoden Duitsland blijft dalen

Voor de tweede dag op rij zijn er in Duitsland minder dan honderd mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus. De afgelopen 24 uur zijn er 74 doden geregistreerd, de dag daarvoor waren dat er nog 94. Donderdag stierven 173 mensen. Dat meldt het Robert Koch-Institut, de Duitse tegenhanger van het RIVM.

Het aantal bekende besmettingen in Duitsland nam de afgelopen 24 uur toe met 793 nieuwe gevallen. Dat zijn er zo'n 150 minder dan op vrijdag. In totaal is het coronavirus nu bij meer dan 162.496 mensen vastgesteld in het land, 6649 zijn overleden als gevolg van het longvirus.