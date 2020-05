Burgemeester over autobranden in 'onrustige wijk' in Leidschendam: 'Dit is niet te tolereren'

'Dit is absoluut niet te tolereren.' Dat zegt burgemeester van Leidschendam-Voorburg, Klaas Tigelaar, over de autobranden in zijn gemeente. De afgelopen week werden zeven auto's in brand gestoken. 'Het is bizar dat er in zo'n korte tijd zoveel vernielingen en autobranden zijn.'

In de nacht van zaterdag op zondag ging het zevende voertuig in vlammen op. Volgens de burgemeester worden er extra camera's geplaatst op de onrustige plekken. Ook is de politie extra aan het surveilleren. 'Het is de laatste tijd onrustig in de wijk', vertelt Tigelaar. 'We zijn ook bezig met een gezamenlijke aanpak samen met jongerenwerk, de politie en het moskeebestuur. In deze periode van de Ramadan zien we dat het iedere nacht drukker en onrustiger wordt op straat.'

De onrust in de wijk heeft volgens Tigelaar ook met de noodverordening vanwege de coronamaatregelen te maken. 'Die onrust komt mede voort uit het feit dat ze gewaarschuwd worden door de politie. Iedereen moet zich aan de noodverordening houden, ook deze groep jongeren. Ze willen dat niet en blijven provoceren. Dan worden er ook boetes uitgedeeld. Het kan niet zo zijn dat zij zich niet aan de regels hoeven te houden.' Volgens de burgemeester zijn er de afgelopen tijd een aantal aanhoudingen gedaan. 'Maar de branden zijn nog door de politie in onderzoek.'

Politiek geschokt: 'Schandalig gedrag'

Ook politieke partijen in het Leidschendam reageren verbolgen op de reeks vernielingen en autobranden. 'Dit is schandalig gedrag', zegt raadslid van Gemeentebelangen Leidschendam-Voorburg, Hans Peter Klazenga. 'Dit is onacceptabel', vertelt VVD-raadslid Ole Heil.

'Het is bizar', aldus Klazenga, raadslid van de grootste oppositiepartij in Leidschendam-Voorburg. 'Mensen die dit doen missen echt wat cellen in hun bovenkamer.' Klazenga vindt dat de daders gigantisch hard gestraft moeten worden. 'Hopelijk zit de politie er bovenop. De politie is nu extra aan het surveilleren en dat is een goede zaak.' Volgens het raadslid begint het met de opvoeding. 'Ik vraag me dan echt af. Waar is het misgegaan? Waar zijn de ouders?'

Voor kosten opdraaien

VVD-raadslid Heil noemt het onacceptabel. 'Er komen nu ook camera's op die locatie en we merken dat de burgemeester er samen met de politie bovenop zit. Daar hameren we ook op.' Daarnaast vindt het raadslid van de grootste coalitiepartij dat de daders voor alle kosten op moeten draaien wanneer ze gepakt worden. 'Als het bewezen wordt dat ze schuldig zijn, moeten ze gewoon betalen. Het moet niet blijven bij een boete of een taakstraf, je moet ze keihard aanpakken.' Ook Heil vindt dat de politie met ouders in gesprek moet wanneer blijkt dat het om minderjarige daders gaat. 'Alleen ik kan nu niet beoordelen wie erachter zitten.'

'Men moet zich veilig voelen waar men woont', zegt Klazenga. 'Ik hoor ook dat er problemen zijn met de politie omdat ze niet mogen samenscholen. Dat zijn gewoon landelijke afspraken, daar moeten ze zich aan houden. Dus keihard optreden is nu een must. Je blijft gewoon met je handen van andermans spullen af die er keihard voor hebben gewerkt om bijvoorbeeld een auto te kopen.'

'Rust in de wijk moet terugkeren'

De politieonderzoeken zijn nog in volle gang. 'Maar vooral hoop ik dat iedereen zich de komende week gaat beseffen: dit gedrag hoort niet', aldus de burgemeester. 'Ik gun de bewoners in de wijk dat de rust terugkeert, want wij krijgen ook signalen uit de wijk dat er een gevoel van onveiligheid heerst. Dat is absoluut begrijpbaar. Je bent niet zeker of jouw auto de volgende is.' Tigelaar belooft in ieder geval dat de gemeente er alles aan doet om een fijne woonomgeving te creëren.