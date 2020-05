ADO Den Haag zet in op nieuw huwelijk met Maurice Steijn

Iets meer dan een week weet ADO Den Haag dat het ook volgend seizoen in de Eredivisie speelt. In die dagen zit de Haagse club niet stil. Het kunstgrasveld is inmiddels verwijderd. Daarnaast werd er afscheid genomen van hoofdtrainer Alan Pardew en zijn staf en is de jacht op droomkandidaat Maurice Steijn gestart.

ADO heeft contact opgenomen met Steijn nadat de club officieel bekendmaakte dat het niet doorgaat met Pardew. In de winterstop sprak directeur Mohammed Hamdi ook al met de Haagse trainer. Tot een akkoord om tussentijds in te stappen kwam het toen niet. Maar de liefde is maanden later niet minder geworden. De residentieclub gaat vol voor Steijn en Steijn ziet zijn oude liefde wel zitten.

Dat het nog niet tot een akkoord is gekomen, is niet gek. ADO heeft iets meer dan een week geleden gehoord dat het volgend seizoen ook in de Eredivisie speelt. Dat betekent financieel een iets minder grote stap terug. Dat de Haagse club sowieso terug moet in financiën mag duidelijk zijn. Een duur seizoen, waarin diverse contracten zijn afgekocht, tussentijds een blik nieuwe spelers werd opengetrokken en de gevolgen van de coronacrisis, raken de Haagse club in de portemonnee.

Necid en Malone

Inmiddels hebben diverse voetbalclubs al laten weten dat de salarissen van spelers, staf en bestuursleden zullen moeten zakken om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen. ADO Den Haag denkt daar niet anders over, maar heeft de wens uitgesproken om daarin collectief op te trekken met de Eredivisie CV. Die organisatie behartigt de belangen van alle Eredivisieclubs. Op dit moment kan de ECV nog geen mededelingen door over het vangnetplan.

Duidelijk is wel dat er op financieel gebied een andere koers gevaren gaat worden. Het zomaar even verlengen van de contracten van Tomas Necid en Dion Malone, die aflopen, zit er niet meer in. Althans, niet onder de voorwaarden waarvoor de spelers de laatste seizoenen gespeeld hebben. De financiële gevolgen en de begroting voor aankomend seizoen staan inmiddels bovenaan de agenda voor de vergadering halverwege mei. Dan staat een meeting met grootaandeelhouder United Vansen gepland.

Talenten in het vizier

Doordat er nog geen keiharde begroting op tafel ligt, is spelers vastleggen voor aankomend seizoen een lastig gegeven. De lijstjes met namen liggen al wel klaar. Daar prijken onder meer de namen van Jong PSV-speler Maxime Soulas, FC Eindhoven-speler Samy Bourard en Swansea City-speler Kees de Boer op. Het trio beschikt over een aflopend contract.

Sinds afgelopen week mag ADO Den Haag onder strikte voorwaarden weer de training hervatten. In kleine groepjes werkt de Haagse selectie naar het nieuwe seizoen. Wanneer dat begint is op dit moment nog niet bekend. Datzelfde geldt voor het oefenprogramma van de Haagse club. Zolang niet bekend is wanneer wedstrijden elf tegen elf gespeeld worden, zal de agenda leeg blijven.

