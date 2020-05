'Ik zou dat niet durven, wat oma in de oorlog deed'

Hoe is het om bevrijd te worden? Hoe voelt dat? Natuurlijk, Elise en Emma Maaskant (10 en 12 jaar) uit Den Haag weten wel wat van de Tweede Wereldoorlog. Hun oma heeft ze erover verteld. Maar hoe het voelt, weten ze niet. Daarom doen de zusjes mee aan het project 'Verhalen om nooit te vergeten', waarin kinderen van nu ontdekken hoe het voor hun opa of oma was in de oorlog en daar een filmpje van maken. Elise wil haar oma wel wat vragen stellen. 'Oma heeft wel een keer over de oorlog verteld, maar dat was ik vergeten dus heb ik haar gebeld.'

Op school is er veel aandacht voor de oorlog, vertelt Elise: 'We leren er heel veel over en ik kijk filmpjes, bijvoorbeeld de speciale Klokhuisserie. Ik heb ook weleens echte beelden van de oorlog gezien.' Ook haar zus Emma weet wat er gebeurd is. 'Ik ben ouder en weet nog wat oma over de oorlog vertelde.'

Emma besluit Elise te helpen met haar filmpje voor het project Verhalen om nooit te vergeten van de provincie Zuid-Holland. Ze maakt een stopmotion bij het verhaal. Wat ze precies gaat maken, weet ze van tevoren niet. Tijdens het gesprek hoort ze iets en meteen besluit ze dat ze dát gaat namaken.

Blokjes

Oma vertelt namelijk over de laatste winter van de oorlog. Ze is dan 8 à 9 jaar oud en woont in Den Haag. Ze moet iets doen wat alleen kinderen deden. 'Op straat waar de trams reden, had je van die houten blokjes', horen we oma in het filmpje vertellen. 'Ze waren zo groot als een straatsteen, zo'n klinker. Met een schroevendraaier haalden we die blokjes eruit.'

In de winter van '44/'45 is brandstof schaars. Mensen kunnen hun huizen niet verwarmen. 'Met dat hout konden we de kachels stoken', legt oma aan Elise uit. Het klusje is niet zonder gevaar. 'We werden weggejaagd. Er werd in de lucht geschoten door de bezetter.'

Trots

Maar oma komt met een zak vol blokjes thuis. Haar moeder, de overgrootmoeder van de meisjes dus, is trots op haar. Elise en Emma zijn onder de indruk. 'Dat zou ik zelf niet durven, wat oma deed', zegt Elise. 'Nou, ik ook niet', vult Emma aan.

Oma vertelt in het filmpje ook over hoe ze de bevrijding heeft beleefd. In eerste instantie krijgt ze er niet zoveel van mee. 'Mijn ouders hebben mijn zusje en mij in bed gestopt. Ze zijn zelf wel wezen kijken maar ze vonden ons te klein.'

Goed gemaakt

Oma die dan 9 jaar is, is boos op haar ouders maar dat wordt de volgende dag goed gemaakt. 'De dag nadat we bevrijd waren, hadden we bij ons in de straat, net als in alle straten van Den Haag, feest. Met allerlei leuke dingen als zaklopen en hardlopen.'

Aan het project Verhalen om nooit te vergeten zat ook een wedstrijd vast, en de zussen uit Den Haag hebben die gewonnen. 'We waren heel blij toen we het hoorden. We hebben meteen oma gebeld. Die was ook heel blij.'

Het hele (winnende) filmpje van Elise en Emma zie je hieronder.

