Wensen voor veteranen ophangen in Madurodam: 4 mei wordt anders maar mooi

Het blijkt nog een hele klus, het spannen van wimpels over heel Nederland in Madurodam. Duizenden kinderwensen wapperen in de wind aan linten in de nationale driekleur. Hoewel het er vrolijk uitziet, is de sfeer is wat verdrietig en melancholiek.

'Het is vreemd vandaag, de opmaat naar de Dodenherdenking', zegt Marianne Aalders van Madurodam. 'Het zou een bijzonder jaar voor ons zijn: de vijfde editie van de Nationale Kinderherdenking en 75 jaar vrijheid in Nederland. En dan de coronacrisis die eroverheen klapt.'

Andere activiteiten

Madurodam moet daarom omdenken. En dat doen ze. Alle activiteiten met groepen kinderen zijn omgezet in ideeën die voldoen aan de coronamaatregelen. Tijdens de kinderherdenking - die te volgen is bij Omroep West - zal de 17-jarige burgemeester van Madurodam, Busra, het verhaal vertellen van oorlogsheld George Maduro. Hij stierf in 1945 in het concentratiekamp Dachau.

Vlak voor 20.00 uur legt zij namens alle kinderen een krans. Andere kinderen zingen een lied of vertellen ook een oorlogsverhaal. The Voice Kids-winnaar van vorig jaar Silver zingt na de twee minuten stilte het Wilhelmus.

Een ding hetzelfde als anders

In Madurodam is er maar één ding hetzelfde als andere jaren. Op de Dam staat een massa piepkleine mensjes naar de kranslegging door de miniatuurversies van Koning Willem-Alexander - mét baard - en Koningin Máxima te kijken, zonder afstand te houden.

'Dat wilden we zoals altijd zo neerzetten, omdat dat in ons land de nationale traditie is', zegt Dorien Korsten, producent Nationale Kinderherdenking Madurodam.

