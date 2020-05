Boerderij 't Geertje ontruimd en gesloten vanwege drukte: 'Als donderslag bij heldere hemel'

Boerderij 't Geertje in Zoeterwoude is zondagmiddag ontruimd en gesloten omdat er te veel mensen aanwezig zouden zijn en de coronamaatregelen daarom onvoldoende zouden worden nageleefd. Eigenaressen Marleen en Willeke van Rijn zijn ontstemd: 'We doen er al weken alles aan om ons zo goed mogelijk aan de maatregelen te houden. We hadden graag in gesprek gegaan over hoe we dit vandaag beter hadden kunnen doen.'

Sinds het begin van de coronacrisis zijn de boerderij en het bijbehorende restaurant gesloten. Wel is de landwinkel nog geopend en wie voor de winkel komt, kan nog even een rondje over de boerderij lopen. 'We staan al weken onder controle van de politie en boa of we ons wel voldoende aan de maatregelen houden', legt Willeke uit. 'Dat is ook logisch en we hebben het idee dat we het goed doen. We hebben borden opgehangen, looproutes gemaakt en een maximaal aantal mensen mag in de winkel komen.'

Volgens Marleen wordt er ook geen reclame meer gemaakt voor de boerderij, zijn er geen ponyritjes meer en worden er geen flesjes aan de lammetjes gegeven: 'Het is echt puur voor de landwinkel, die mocht openblijven omdat het een eerste levensbehoefte is.'

'Geen waarschuwing'

Volgens de eigenaressen is er al weken contact tussen de politie en 't Geertje en hebben ze ook regelmatig positieve feedback gehad over hoe ze omgaan met de coronacrisis. Toch bleek zondag de maat vol. 'Vanmorgen kwam de boa langs, die vond het er goed uitzien en vond het niet te druk', vertelt Marleen. Vanmiddag kwam de politie, die vond het te druk. Wij dachten dat we een goed gesprek met ze hadden gehad. Ze gingen weg, maar na een uur kwamen ze terug met een stuk of twintig man en moest alles binnen een uur leeg zijn.'

'Het kwam als donderslag bij heldere hemel', zegt Willeke. 'We hebben geen waarschuwing gehad. We hadden toch met elkaar kunnen kijken hoe we het op konden lossen? Dat doen we al weken zo. Nu zijn ze blijkbaar gelijk naar de burgemeester gestapt en die heeft aangegeven dat we per direct dicht moeten.'

Slagboom omlaag

Volgens Willeke waren er vlak voordat de agenten kwamen zo'n tien gezinnen op de boerderij. Op de vraag of de medewerkers van de boerderij zelf niet vonden dat het te druk was, reageert de eigenaresse: 'Ja, we hadden zelf ook al het idee dat het drukker werd. We hebben daarom onze slagboom omlaag gedaan, met daarop een 'gesloten' bord. Daarnaast hebben we een bord gezet dat de landwinkel wel geopend is. Blijkbaar was het niet genoeg.'

Wanneer de boerderij weer open kan, weet Willeke niet. 'We moeten nu in gesprek met de gemeente en de burgemeester en hopen dat we zo snel mogelijk onze winkel weer kunnen openen. Dat is zo belangrijk om deze crisis door te komen. We hebben nog wel onze webshop waar mensen onze producten kunnen bestellen, bijvoorbeeld voor Moederdag, maar een bezoek aan onze winkel is voor veel mensen een uitje. We staan er echt voor open om met de gemeente en politie te overleggen hoe we dat het beste kunnen doen.'

Politie en gemeente

Omroep West heeft bij de politie navraag gedaan over wat er zondagmiddag is gebeurd bij Boerderij 't Geertje, maar verwees ons door naar de gemeente Zoeterwoude. De gemeente Zoeterwoude was niet bereikbaar voor commentaar.

