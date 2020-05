Coronavirus: Kabinet praat over verlichting coronamaatregelen, vijf mensen minder op ic

De belangrijkste punten op dit moment:

Lege straten en pleinen tijdens dodenherdenkingen

Winkeliers pleiten voor eenduidige aanpak winkelstraten

Coronamaatregelen op station Gouda

Wil je teruglezen welk nieuws er zondag allemaal was over de coronacrisis? Dat vind je hier.

Kabinet praat over verlichting coronamaatregelen

Het kabinet praat deze week over mogelijke verlichting van de coronamaatregelen. Ingewijden vertellen tegen het ANP dat er wordt gedacht aan de opening van kapperszaken en de terrassen van de horeca. De verwachting is dat het kabinet woensdag met een persconferentie komt waarin de verlichting van de maatregelen bekendgemaakt worden.

Daarnaast wordt gesproken over een mogelijke verplichting tot het dragen van mondkapjes in het openbaar vervoer. Dit omdat niet zeker is dat reizigers in het OV wel de verplichte anderhalve meter afstand kunnen houden. Het is nog niet duidelijk of er aan de opening van de kappers en de terrassen voorwaarden worden gesteld.

Gemeente Den Haag grijpt 38 keer in bij horeca

De gemeente Den Haag heeft sinds de verplichte sluiting van de horeca 38 keer ingegrepen bij horecazaken. Dat meldt mediapartner Den Haag FM. Het gaat hierbij zowel om boetes als waarschuwingen. De gemeente heeft niet bijgehouden om wat voor overtredingen het precies gaat.

Binnen Nederland lijken er verschillen te zijn in aanpak van de horeca. Zo gedoogt de veiligheidsregio Gelderland-Zuid de verkoop van drank- en bierpakketten bij een afhaalmaaltijd. In Den Haag is dit niet toegestaan, vertelt een woordvoerder van de gemeente. 'De drank- en horecawet is leidend. De verkoop van alcohol als (onderdeel van) take-away is in heel Nederland niet toegestaan.' Volgens de woordvoerder wordt hier bij overlast of melding dus op gehandhaafd.

Emile Roemer gaat zich inzetten voor arbeidsmigrant

Het kabinet heeft voormalig SP-leider Emile Roemer gevraagd te kijken naar de situatie van arbeidsmigranten in Nederland. Deze werknemers wonen vaak dicht op elkaar en reizen gezamenlijk, waarbij het onmogelijk is voldoende afstand te nemen. Hierdoor zijn zij kwetsbaar voor het coronavirus. In Velp bleken tientallen buitenlandse werknemers besmet te zijn. Roemer moet in samenwerking met een aantal ambtenaren een aantal maatregelen bedenken om arbeidsmigranten voor de korte en lange tijd beter te beschermen.

Nederland geeft 192 miljoen euro voor vaccin in 'donormarathon'

Nederland heeft 192 miljoen euro toegezegd voor de ontwikkeling van vaccins, behandelingen en tests voor het coronavirus. Dat bleek tijdens een online donorconferentie. De leiders van verschillende landen en organisaties haalden in totaal 7,4 miljard euro op. VN-topman Antonio Guterres verwacht dat de ontwikkeling van het vaccin en de verspreiding ervan over de wereld ongeveer 40 miljard euro gaat kosten.

Premier Mark Rutte heeft namens Nederland 192 miljoen euro toegezegd. Hiervan gaat 50 miljoen euro naar de ontwikkeling van het vaccin, 42 miljoen euro naar onderzoek naar COVID-19 en de rest naar preventie, humanitaire hulp en fondsen voor economische stabiliteit. Naast diverse landen hebben ook diverse bekende mensen geld toegezegd. Zo doneert Madonna een miljoen dollar en krijgt het fonds van de Bill en Miranda Gates Foundation 100 miljoen dollar.

Vijf coronapatiënten minder op ic

Het aantal Nederlanders op de intensive care in Nederland is met vijf gedaald tot 683. Dat blijkt uit de dagelijkse cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). De daling is lager dan in de afgelopen dagen, maar volgens voorzitter Ernst Kuipers liggen de cijfers in de lijn der verwachtingen.

Kuipers maakte ook bekend dat de ziekenhuizen het aantal plekken op de intensive care structureel willen uitbreiden. Hiermee willen ze voorkomen dat de reguliere zorg opnieuw stilgelegd moet worden als het aantal coronapatiënten opnieuw zou gaan stijgen. Hoe groot de uitbreiding gaat worden kon Kuipers nog niet zeggen. 'Hoe we dat precies doen en tot welk niveau we daartoe in staat zijn, dat is voor de komende periode onderwerp van gesprek.'

Miljoenensubsidie haalt vaccinonderzoek naar Nederland

Een onderzoek in Australië naar de mogelijke bescherming van het BCG-vaccin tegen het coronavirus wordt uitgebreid in Nederland. Het UMC Utrecht en het Radboudumc in Nijmegen gaan het onderzoek coördineren. In totaal zullen vierduizend zorgmedewerkers mee gaan doen aan het onderzoek.

Het vaccin is ontwikkeld als bescherming tegen tuberculose, maar er zijn duidelijke aanwijzingen dat het vaccin ook bescherming biedt tegen andere infectieziekten als het coronavirus. De uitbreiding van het onderzoek naar Nederland is mede mogelijk gemaakt door een subsidie van zes miljoen euro door miljardair Bill Gates.

Haagse studenten ontwerpen spatkap voor zorgmedewerkers

Drie studenten van de Haagse Hogeschool hebben voor het HagaZiekenhuis een speciale spatkap ontwikkeld. Deze kappen zijn eenvoudig te reinigen en kunnen eenvoudig over een normale bril worden geplaatst. De kappen voorkomen dat spatten tegen het mondkapje of de bril van de zorgmedewerkers komen. Inmiddels gebruiken meer zorgmedewerkers in de regio de door de studenten gemaakte spatkap.

Tim van der Zwan van het ziekenhuis legt uit hoe het ziekenhuis op het idee van de spatkap kwam. 'Toen de uitbraak van COVID-19 begon was al snel duidelijk dat we snel door onze beschermingsmiddelen zouden zijn. We gebruikten daarom onder meer vuurwerkbrillen, tot we zagen hoe iemand in Amerika deze kappen had ontworpen. Mijn dochter studeert Industrieel Productontwerpen, dus ik zei dat zij dat toch ook wel moest kunnen, en met twee andere studenten heeft ze dit gedaan.'

De kappen zijn gewild. 'We begonnen met veertig kappen, maar afgelopen weekend heb ik er ook nog een paar geleverd aan een huisartsenpraktijk in Katwijk en andere zorgpartijen in de omgeving. We zijn blij dat het initiatief op deze manier kan helpen.'

Mondkapjes verplicht aan boord KLM

Passagiers moeten vanaf 11 mei verplicht een mondkapje dragen op vluchten van KLM. De luchtvaartmaatschappij voert het aantal bestemmingen waar het heen vliegt langzaam weer op. Een van de maatregelen die meer vliegverkeer mogelijk moet maken is het verplicht om een mondkapje te dragen vanaf het moment van boarden. Passagiers moeten zelf voor hun gezichtsbescherming zorgen.

KLM vliegt sinds maandag naar zeven extra bestemmingen, waaronder Barcelona, Madrid, Praag en Helsinki. De luchtvaartmaatschappij verwacht in mei 15 procent van het normale aantal vluchten aan te voeren. De bemanning van KLM droeg al maskers en handschoenen uit veiligheidsoverwegingen.

Zuid-Holland heeft meeste coronabesmettingen

Zuid-Holland heeft sinds dit weekend de meeste besmettingen. De provincie telt 8447 bevestigde coronagevallen. De provincie Noord-Brabant staat op de tweede plek. Daar is de ziekte vastgesteld bij 8435 mensen.

26 nieuwe doden gemeld bij RIVM

Het dodental als gevolg van het coronavirus is maandagmiddag met 26 gestegen naar 5082. Dat meldt het RIVM. Het aantal ziekenhuisopnames (of mensen die opgenomen zijn geweest) steeg met 42 naar 11.037.

De cijfers zijn niet helemaal actueel, omdat overlijdens en opnames soms pas na een paar dagen worden doorgegeven. Ook ligt het werkelijke aantal patiënten en doden hoger, omdat niet iedereen wordt getest.

HMC en HagaZiekenhuis weer open voor acute trauma- en hartzorg

Het HMC en het Haga Ziekenhuis hebben zaterdag hun Spoedeisende Hulp weer geopend voor alle acute zorg. Beide ziekenhuizen hebben eind maart afspraken gemaakt om tijdens de piek van het coronavirus de zorg te spreiden. De twee ziekenhuizen zijn nu met ingang van zaterdag weer beschikbaar voor alle acute zorg.

Toen de coronacrisis in Nederland uitbrak, spraken de Haagse ziekenhuizen af om alle acute traumazorg - voor slachtoffers van verkeersongelukken of mensen met botbreuken - bij het HMC zou plaatsvinden en dat HagaZiekenhuis alle acute hartpatiënten zou opnemen. Om zo de acute zorg zo goed mogelijk te garanderen. 'Deze afspraak heeft uitstekend gefunctioneerd en een belangrijke bijdrage geleverd aan het het bezweren van de coronacrisis in Den Haag. Dit biedt een goede basis voor meer samenwerking in de toekomst tussen HagaZiekenhuis en HMC.'

Touringcarbranche luidt noodklok vanwege coronacrisis

De touringcarsector dreigt om te vallen als gevolg van de coronacrisis. Volgens branchevereniging Busvervoer Nederland is er minstens een half miljard euro aan schade en dreigt veertig procent van de bedrijven failliet te gaan, waardoor 2500 mensen zonder werk komen te zitten. De organisatie vraagt de overheid om hulp. Vooral hoge kosten voor lease en rente dreigen de branche de nek om te draaien.

NS en ProRail nemen coronamaatregelen in Gouda

NS en ProRail voeren met ingang van volgende week maandag op zes stations waaronder station Gouda coronamaatregelen in die passen in de anderhalvemetersamenleving. Door middel van borden en pictogrammen worden reizigers onder meer opgeroepen op de stations en in de treinen zo weinig mogelijk aan te raken, liften op stations met niet meer dan twee personen te gebruiken, op de perrons vijf stoeptegels afstand van elkaar te houden en daar zo veel mogelijk rechts aan te houden. Op roltrappen wordt gevraagd vier treden afstand te houden.

Reizigers worden door mededelingenborden en via omroepberichten gewezen op de coronamaatregelen. Verder worden de stations extra schoongemaakt, zoals bijvoorbeeld deurklinken, drukknoppen en trapleuningen. De bedrijven benadrukken dat de boodschap van de ov-sector blijft dat het openbaar vervoer alleen gebruikt moet worden als dat strikt noodzakelijk is, en dus niet voor uitjes.

Arib: 'Willen niet dat onze vrijheid ten koste gaat van andermans gezondheid'

Wat vanwege 75 jaar Bevrijding een bijzondere dodenherdenking had moeten zijn, werd door de coronacrisis maandagochtend een sobere, aangepaste plechtigheid in de Tweede Kamer. Kamervoorzitter Khadija Arib sprak daar van een 'noodgedwongen beperking die we onszelf opleggen, omdat we niet willen dat onze vrijheid ten koste gaat van andermans gezondheid'.

De herdenking vindt elk jaar plaats bij de Erelijst van Gevallenen bij een kleine ingang van het Binnenhof in Den Haag. Het document vermeldt de namen van bijna 18.000 militairen en verzetsstrijders die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn gesneuveld of overleden. De vitrine met de lijst werd maandag voor de gelegenheid verplaatst naar de hal van het Tweede Kamergebouw, de Statenpassage, waar meer ruimte was om de plechtigheid te houden.

Winkeliers pleiten voor eenduidige aanpak winkelstraat

Winkeliers willen dat er een eenduidige aanpak komt voor het regelen van de drukte in de winkelstraat. Dat bevestigt de koepelorganisatie voor winkeliers Detailhandel Nederland. Detailhandel Nederland wil daarover zo snel mogelijk in gesprek met de veiligheidsregio's. 'Buiten de winkel moet het voor shoppers net zo veilig zijn als binnen', licht een woordvoerster toe.

Coronavirus of hooikoorts?

Als je in deze coronatijd moet niezen of hoesten, kunnen mensen je vol schrik aankijken. Is er sprake van het coronavirus of slechts hooikoorts? Het RIVM legt de verschillen - en overeenkomsten - uit in dit filmpje. Wil je liever lezen hoe dit zit, pak dan dit artikel erbij.

Productie Nederlandse industrie gekelderd door coronacrisis

De productie in de Nederlandse industrie is in april in een recordtempo gedaald door de coronacrisis. Dat meldt de Nederlandse Vereniging van Inkoopmanagers (Nevi). De inkoopmanagersindex die Nevi maandelijks samenstelt, zakte vorige maand naar een stand van 41,3 van 50,5 in maart. Dat is het laagste cijfer sinds mei 2009. Een stand boven de 50 duidt op groei, daaronder op krimp.

Op 12 mei de vlag uit voor de zorg

Op 12 mei is het de Dag van de Verpleging. NU'91, de beroepsorganisatie voor verpleging en verzorging, roept iedereen op die dag de vlag uit te hangen. Dit jaar - dat getekend is door de coronacrisis - moet die dag volgens NU '91 namelijk zeker worden gevierd.

De datum van 12 mei is ooit gekozen omdat het de geboortedag is van Florence Nightingale, de Britse verpleegkundige die door haar werk en inzet wordt gezien als de grondlegger van de moderne verpleegkunde. Dit jaar is het tweehonderd jaar geleden dat ze werd geboren. Door de vlag uit te hangen, maar ook door een poster voor het raam te hangen (die is te downloaden via de site trotsverbindtons.nl) tonen mensen hun dank en waardering aan alle zorgprofessionals, is het idee van NU'91.

'Verpleeghuizen steeds creatiever om bezoek mogelijk te maken'

Verpleeghuizen vinden steeds meer oplossingen om toch contact tussen bewoners en familie mogelijk te maken. Fysiek bezoek zit er vanwege het coronavirus niet in, maar er komen meer en meer alternatieven om ervoor te zorgen dat mensen hun vader, moeder of partner kunnen zien en spreken. Sommige verpleeghuizen hebben speciale bezoekerscontainers met een raam tussen de bewoner en bezoeker. Andere verpleeghuizen hebben trailers of tenten geplaatst. Ook is er soms een tijdelijke aanbouw gecreëerd bij een kamer op de begane grond met een deur naar buiten, staat er een glazen tuinhuis of is de directiekamer omgebouwd. Ouderenbond ANBO juicht toe dat verpleeghuizen 'zo ondernemend en creatief' meedenken met de familie.

Eva (16) 'toch wel een beetje gespannen' voor herdenking

De Dam in Amsterdam zal maandag grotendeels leeg blijven tijdens de nationale dodenherdenking in Amsterdam. Publiek is dit keer niet welkom. Dat heeft allemaal te maken met het coronavirus. Maar dat maakt het voor Eva Pronk (16) uit Den Haag niet een minder spannend moment. Zij mag op de Dam - in aanwezigheid van koning Willem-Alexander en koningin Máxima - een zelfgeschreven gedicht over vrijheid voordragen. 'Ik ben sinds zondagavond wel een beetje zenuwachtig', gaf ze maandagochtend toe. 'Om 16.30 uur moet ik er zijn. Dan ga ik nog even oefenen, kijken hoe het klinkt. Ik zal achter het monument gaan zitten en mijn vader kijkt van achter een raam mee.' Ze verwacht de koning en koningin vanwege alle coronavoorschriften niet zelf te kunnen spreken. 'Normaal is daar achteraf wel even tijd voor, maar vanwege het coronavirus is nu alles anders.'

Eva Pronk nadat bekend werd dat ze haar gedicht mag gaan voordragen op de Dam | Foto: Nationaal Comité 4 en 5 mei

PostNL haalt meer omzet uit pakketjes door coronacrisis

PostNL heeft in het eerste kwartaal een hogere omzet uit de levering van pakketjes behaald, geholpen door de coronacrisis. Door de virusuitbraak bestelden mensen vaker online en had het bedrijf het dus drukker met het afleveren van spullen aan huis.

'Geen coronaboetes voor samenwonende studenten of huisgenoten'

D66 wil dat handhavers geen coronaboetes uitdelen aan samenwonende studenten of collega's die onder één dak leven. In verschillende steden kregen huisgenoten die samen in hun tuin of op hun balkon zaten de laatste tijd flinke bekeuringen. 'Je beboet geen gezin dat samen op de bank zit. Beboet dan ook geen huisgenoten', zo luidt de oproep van de D66-fractievoorzitters uit 33 Zuid-Hollandse gemeenten en de fractievoorzitter in de Provinciale Staten van Zuid-Holland.

Een derde leraren vindt heropenen basisscholen 'onverantwoord'

Ruim een derde van de basisschoolleraren vindt het onverantwoord om vanaf 11 mei weer voor de klas te staan. Leerkrachten vinden dat het kabinet het RIVM-onderzoek naar de besmettingsrisico's van jongeren had moeten afwachten. Bovendien zijn ze bang zelf besmet te raken of hun leerlingen te besmetten. Dat blijkt uit representatief onderzoek van DUO Onderwijsonderzoek & Advies en het AD onder 1250 leraren.

Coronacrisis laat duidelijk sporen na op Nederlandse industrie

De coronacrisis zal in april naar verwachting een zware wissel hebben getrokken op de productiesector in Nederland. Economen gaan ervan uit dat de index van de Nederlandse Vereniging van Inkoopmanagers (Nevi) een stevige krimp zal laten zien, tegen een lichte groei een maand eerder.

Lege straten en pleinen bij dodenherdenkingen

Straten en pleinen in het hele land zullen maandag leeg blijven bij de talloze dodenherdenkingen. Vanwege de coronacrisis zijn bij de vele oorlogsmonumenten slechts enkele mensen die een krans leggen. De rest van Nederland moet thuisblijven en kan herdenkingen volgen via de NOS, internet en regionale omroepen. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei heeft alle Nederlanders opgeroepen om binnen- of buitenshuis mee te zingen met het Wilhelmus om 20.02 uur maandagavond.

'Iedere school zelf laten bepalen om mondkapjes te gebruiken'

Je zou elke school de eigen afweging moeten laten maken om, in de opstartfase, wel of geen mondkapjes en handschoenen te gebruiken. Dat zegt Petra van Haren, voorzitter van Algemene Vereniging Schoolleiders tegen De Telegraaf. Ze reageert daarmee op het standpunt van het RIVM dat mondbedekking vooral een gevoel van schijnveiligheid creëert.

Jeugdopleiding ADO hervat trainingen

De jeugdopleiding van ADO Den Haag hervat deze maandag de trainingen. 'Geheel volgens de richtlijnen van de KNVB en het RIVM', benadrukt de voetbalclub.