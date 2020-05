Coronavirus: Lege straten en pleinen bij dodenherdenkingen

Ruim een derde van de basisschoolleraren vindt het onverantwoord om vanaf 11 mei weer voor de klas te staan. Leerkrachten vinden dat het kabinet het RIVM-onderzoek naar de besmettingsrisico's van jongeren had moeten afwachten. Bovendien zijn ze bang zelf besmet te raken of hun leerlingen te besmetten, blijkt uit onderzoek. Volg alles over het coronavirus in ons liveblog.

De belangrijkste punten op dit moment:

Het bevestigde dodental is zondagmiddag gestegen met 69

44 nieuwe ziekenhuisopnames door corona

Er liggen nog 688 mensen met corona op de ic

'Geen coronaboetes voor samenwonende studenten of huisgenoten'

D66 wil dat handhavers geen coronaboetes uitdelen aan samenwonende studenten of collega's die onder één dak leven. In verschillende steden kregen huisgenoten die samen in hun tuin of op hun balkon zaten de laatste tijd flinke bekeuringen. 'Je beboet geen gezin dat samen op de bank zit. Beboet dan ook geen huisgenoten', zo luidt de oproep van de D66-fractievoorzitters uit 33 Zuid-Hollandse gemeenten en de fractievoorzitter in de Provinciale Staten van Zuid-Holland.

Detailhandel wil eenduidige aanpak gemeenten

De grote winkeldrukte dit weekend in verschillende steden is de druppel voor ondernemers en crisisteams. Met de oproep van burgemeesters om thuis te blijven, neemt Detailhandel Nederland geen genoegen meer, meldt De Telegraaf. Je moet de drukte volgens de branchevereniging 'in goede banen leiden'.

Een derde leraren vindt heropenen basisscholen 'onverantwoord'

Coronacrisis laat duidelijk sporen na op Nederlandse industrie

De coronacrisis zal in april naar verwachting een zware wissel hebben getrokken op de productiesector in Nederland. Economen gaan ervan uit dat de index van de Nederlandse Vereniging van Inkoopmanagers (Nevi) een stevige krimp zal laten zien, tegen een lichte groei een maand eerder.

Lege straten en pleinen bij dodenherdenkingen

Straten en pleinen in het hele land zullen maandag leeg blijven bij de talloze dodenherdenkingen. Vanwege de coronacrisis zijn bij de vele oorlogsmonumenten slechts enkele mensen die een krans leggen. De rest van Nederland moet thuisblijven en kan herdenkingen volgen via de NOS, internet en regionale omroepen. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei heeft alle Nederlanders opgeroepen om binnen- of buitenshuis mee te zingen met het Wilhelmus om 20.02 uur maandagavond.

'Iedere school zelf laten bepalen om mondkapjes te gebruiken'

Je zou elke school de eigen afweging moeten laten maken om, in de opstartfase, wel of geen mondkapjes en handschoenen te gebruiken. Dat zegt Petra van Haren, voorzitter van Algemene Vereniging Schoolleiders tegen De Telegraaf. Ze reageert daarmee op het standpunt van het RIVM dat mondbedekking vooral een gevoel van schijnveiligheid creëert.

Jeugdopleiding ADO hervat trainingen

De jeugdopleiding van ADO Den Haag hervat deze maandag de trainingen. 'Geheel volgens de richtlijnen van de KNVB en het RIVM', benadrukt de voetbalclub.