Coronavirus: aantal doden stijgt met 86, ziekenhuisopnamen met 89

Aantal doden door corona stijgt naar 5168

Geen bevrijdingsfeest op Malieveld, wel aanhoudingen na demonstratie op de Koekamp

Kappers: liever vandaag dan morgen weer open

Hoogste militair bedankt ziekenhuispersoneel persoonlijk

Commandant der Strijdkrachten Rob Bauer heeft personeel van het Westeinde ziekenhuis in Den Haag bedankt voor hun inzet tijdens de coronacrisis. De hoogste militair van ons land sprak vanmiddag persoonlijk met enkele medewerkers van HMC Westeinde en sprak zijn waardering uit over hun werk.

Omdat deze Bevrijdingsdag een andere betekenis heeft gekregen vanwege de virusuitbraak, heeft defensie besloten om door heel het land zorgpersoneel op 5 mei een hart onder de riem te steken. Een kleine militaire delegatie bezocht daarom rond 13.00 uur het Haagse ziekenhuis.

Foto: Omroep West

Aantal doden door corona stijgt met 86 naar 5168, 89 nieuwe opnames

Het officiële dodental door het coronavirus is gestegen tot 5168, meldt het RIVM dinsdag. Het RIVM heeft in het afgelopen etmaal 86 sterfgevallen doorgekregen. Het aantal ziekenhuisopnames steeg met 89 naar 11.126. Het aantal positief geteste personen nam met 317 toe tot 41.087. Het werkelijke aantal patiënten ligt hoger, omdat niet iedereen wordt getest.

De cijfers zijn niet helemaal actueel, omdat overlijdens en opnames soms pas na een paar dagen worden doorgegeven. Overlijdens en opnames in het weekeinde worden vaak op maandag verwerkt en doorgegeven, en komen dan naar buiten in de cijfers van dinsdag. De cijfers van vandaag zijn daardoor hoger dan de 26 doden en 42 opnames die gisteren werden gemeld.

Leuzen en protest tegen coronamaatregelen in Den Haag

De mobiele eenheid heeft dinsdag rond het middaguur ingegrepen bij een protestactie op de Koekamp in Den Haag. Tientallen demonstranten hadden zich daar verzameld met spandoeken en borden waarmee ze opriepen een einde te maken aan de 'intelligente lockdown' die geldt om de uitbraak van het coronavirus te beteugelen.

Politie en ME in actie bij protesten tegen de lockdown in Den Haag | Foto: Dejan Jeremic – Regio 15

In Den Haag waren dinsdagochtend bij de ingang van het Zuiderpark en op het plein voor de ingang van winkelcentrum Leyweg diverse teksten met stoepkrijt geschreven als: 'stop lockdown' en 'unlock now'. Wie er achter de actie zit is niet bekend. Een woordvoerder van de gemeente liet weten dat stoepkrijter niet verboden is, zolang niet wordt aangezet tot het plegen van strafbare feiten. 'We vieren vandaag de vrijheid en die van de rechtstaat. Daar hoort ook de vrijheid van meningsuiting bij.'

Onlangs was er op het Plein in Den Haag een demonstratie van tientallen mensen tegen de lockdown.

Protest in stoepkrijt bij het Zuiderpark tegen de coronamaatregelen | Foto: Donny Kooistra

Rutte: boodschap Bevrijdingsdag in coronacrisis luider dan ooit

'Juist nu ondervinden we aan den lijve dat veiligheid, verbondenheid en vrijheid de kern zijn van ons leven. En dat we niet zonder kunnen', aldus premier Rutte via social media. 'Vandaag vieren we onze vrijheid noodgedwongen op afstand van elkaar, stelt hij vast. Heel anders dan 75 jaar geleden, toen Nederlanders massaal de straat opgingen.

Kappers: liever vandaag dan morgen weer open

De kapperszaken hebben goede hoop dat ze snel weer open kunnen. Liever vandaag dan morgen. Maar wel veilig en volgens het protocol, meldt Gonny Eussen van brancheorganisatie Anko. Eussen hoopt woensdag op 'witte rook'. Het kabinet beslist dan over verdere versoepeling van de coronamaatregelen en data waarop de aangepaste maatregelen kunnen ingaan.

'Vier Bevrijdingsdag thuis'

De overheid roept op om er dit jaar niet op uit te gaan maar Bevrijdingsdag thuis te vieren. 'Alleen samen krijgen we corona onder controle.'

Vandaag vieren we de bevrijding en het einde van de Tweede Wereldoorlog. Omroep West staat stil bij de gebeurtenissen van 75 jaar geleden in onze regio. Dat doen we met persoonlijke en historische verhalen die je op deze speciale pagina vindt.

Reizigers willen snel volledige ov-dienstregeling

Reizigersclubs roepen Den Haag op haast te maken met de besluitvorming rond het openbaar vervoer. Dat schrijft De Telegraaf. 'De dienstregeling moet zo snel mogelijk weer 100 procent worden', zegt Rover-directeur Freek Bos.

NS en ProRail zijn koortsachtig aan het experimenteren met oplossingen in de trein en op zes stations om het gevaar van besmetting te verkleinen. De vervoerders willen nu voornamelijk meer beschermende maatregelen; mondkapjes, slimme looproutes en het gecontroleerd gebruik van voertuigen om ophoping van mensen te voorkomen, aldus een woordvoerder van koepel OVNL, waarbij alle vervoerders zijn aangesloten. 'Overheden, bedrijfsleven en onderwijs kunnen meer spreiding aanbrengen in werk- en studietijden, zodat niet iedereen tegelijk in de volle spits hoeft te reizen. We pleiten ook voor stimulering van de fiets.'

Vrijheidsambassadeurs blijven dit jaar thuis

Vanwege het coronavirus zijn alle festivals en andere festiviteiten afgelast en blijven de Ambassadeurs van de Vrijheid, Roxeanne Hazes, Snelle, Lucas & Steve en Kris Kross Amsterdam, deze keer dus thuis. Normaal gesproken zouden de zangeres, rapper, het dj-duo én dj-trio per helikopter door heel Nederland worden gevlogen. In plaats daarvan laten zij zich online zien. Met het kwartet zijn online documentaires gemaakt. In samenwerking met 3FM is een alternatief Bevrijdingsfestival opgezet.

Andere initiatieven zijn onder meer het alternatieve 5 mei-concert met Simone Kleinsma en Roel van Velzen vanuit Theater Carré in Amsterdam en een optreden van dj Martin Garrix vanaf een jacht op de Hollandse wateren. Om 16.55 uur klinkt door een groot deel van Nederland Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder van Ramses Shaffy op initiatief van Claudia de Breij. Veel radiostations gaan het nummer draaien en ook verschillende beiaardiers spelen het liedje.

Extra laptops voor thuisonderwijs kinderen

Minister Arie Slob (Onderwijs) gaat nog eens 11.500 laptops beschikbaar stellen voor kinderen uit arme gezinnen die geen computer hebben. Leerlingen zullen voorlopig nog wel thuisonderwijs moeten blijven volgen, waardoor de extra laptops noodzakelijk zijn. Eerder stelde de minister al zevenduizend laptops beschikbaar, maar dit bleek niet voldoende. Met de extra laptops is een bedrag van 3,8 miljoen euro gemoeid.

Basisschoolleerlingen gaan maandag weer voor de helft van de week naar school, maar leerlingen in het middelbaar onderwijs zitten nog zeker tot 1 juni thuis. In die tijd moeten ze thuisonderwijs volgen, maar dit was niet altijd mogelijk omdat niet alle ouders computers aan konden schaffen. Schoolbesturen die een beroep doen op de regeling voor hun leerlingen moeten een kwart van het bedrag als eigen bijdrage betalen.

Kabinet praat over verlichting coronamaatregelen

Het kabinet praat deze week over mogelijke verlichting van de coronamaatregelen. Ingewijden vertellen tegen het ANP dat er wordt gedacht aan de opening van kapperszaken en de terrassen van de horeca. De verwachting is dat het kabinet woensdag met een persconferentie komt waarin de verlichting van de maatregelen bekendgemaakt worden.

Daarnaast wordt gesproken over een mogelijke verplichting tot het dragen van mondkapjes in het openbaar vervoer. Dit omdat niet zeker is dat reizigers in het OV wel de verplichte anderhalve meter afstand kunnen houden. Het is nog niet duidelijk of er aan de opening van de kappers en de terrassen voorwaarden worden gesteld.

Gemeente Den Haag grijpt 38 keer in bij horeca

De gemeente Den Haag heeft sinds de verplichte sluiting van de horeca 38 keer ingegrepen bij horecazaken. Dat meldt mediapartner Den Haag FM. Het gaat hierbij zowel om boetes als waarschuwingen. De gemeente heeft niet bijgehouden om wat voor overtredingen het precies gaat.

Binnen Nederland lijken er verschillen te zijn in aanpak van de horeca. Zo gedoogt de veiligheidsregio Gelderland-Zuid de verkoop van drank- en bierpakketten bij een afhaalmaaltijd. In Den Haag is dit niet toegestaan, vertelt een woordvoerder van de gemeente. 'De drank- en horecawet is leidend. De verkoop van alcohol als (onderdeel van) take-away is in heel Nederland niet toegestaan.' Volgens de woordvoerder wordt hier bij overlast of melding dus op gehandhaafd.