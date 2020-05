'Zendmastbranden grensoverschrijdende manier van actie voeren'

Een van de branden woedde bij de mast in de Laan van Poot in Den Haag. I Foto: Omroep West

'Dit is een grensoverschrijdende nieuwe manier van actie voeren', zo reageert een woordvoerder van het ministerie van Justitie op de meest recente zendmastbranden. In de nacht van zondag op maandag werd er brand gesticht bij twee Haagse zendmasten.

Minister van Justitie Ferd Grapperhaus spreekt van 'een aanval op onze hulpdiensten en daarmee onze samenleving' en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid sprak ook al zijn zorgen uit. En premier Mark Rutte noemde het al eens 'ongelofelijk stupide'.

De politie benadrukt dat de branden grote gevolgen kunnen hebben. 'Ze kunnen er voor zorgen dat het landelijk noodnummer 112 minder goed bereikbaar is', aldus een woordvoerder. Het in brand steken van zendmasten wordt dan ook 'onacceptabel' genoemd. 'Het kan bijvoorbeeld gevolgen hebben voor de dekking van het telefoonnetwerk en daardoor voor de bereikbaarheid van de hulpdiensten.'

Al 20 branden

De afgelopen tijd woedde al ruim twintig keer brand bij zendmasten, verspreid over Nederland. Onder meer bij de Bloemendaalseweg in Waddinxveen, in de nacht van 24 op 25 april. Ook werd er een zendmast vernield. Volgens de politie gaat het in al deze gevallen waarschijnlijk om opzet. Er zijn tot nu toe drie verdachten aangehouden.

In de nacht van maandag op dinsdag was het raak aan de Jaap Edenweg en in de Laan van Poot in Den Haag. Die branden werden tussen 01.30 en 01.00 uur ontdekt. De brandweer kon het vuur blussen. Mogelijk zijn de brandstichtingen bij zendmasten acties tegen de uitrol van het 5G-netwerk. Actievoerders menen dat de straling van antennes slecht is voor gezondheid en milieu. Hiervoor bestaat echter geen enkel bewijs. Ook minister van justitie Grapperhaus benadrukt dat er 'geen enkele aanleiding is om zendmasten verdacht te maken.'

5G mast

De mast in de Laan van Poot is inderdaad voor 5G bedoeld, laat een woordvoerder van de brandweer weten. Dat is een mast van een particulier bedrijf. De mast aan de Jaap Edenweg is daarentegen een C2000-mast. 'Die is bedoeld voor de communicatie van de hulp- en veiligheidsdiensten.'