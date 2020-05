Volg vanuit huis dodenherdenking in jouw gemeente

Straten en pleinen in de regio zullen maandag leeg blijven bij de talloze dodenherdenkingen. We herdenken de vele slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en van oorlogsgeweld sinds die tijd. Ondanks de coronacrisis gaan de herdenkingen door, maar wel anders dan gepland.

Op veel plekken wordt de herdenking via een livestream uitgezonden zodat je thuis de kranslegging en de twee minuten stilte kan volgen. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei heeft alle Nederlanders opgeroepen om binnen- of buitenshuis mee te zingen met het Wilhelmus om 20.02 uur maandagavond.

Oproep: Speel of zing jij mee om 20.02 uur met het Wilhelmus?Stuur ons de beelden.

Alphen aan den Rijn:

De Dodenherdenking in Alphen aan den Rijn is vanmiddag om 17.30 uur Burgemeester Liesbeth Spies en Kees Slingerland, voorzitter van Comité Herdenkingen, houden een toespraak en leggen een krans neer bij het Verzetsmonument. De herdenking wordt uitgezonden door mediapartner Studio Alphen.

Delft:

De Dodenherdenking in Delft is vandaag van 18.00 tot 18.45 uur. Op verschillende locaties, zoals de Markt, het Indiëmonument en de TU Delft, worden herdenkingen gehouden. Er is muziek, er zijn voordrachten en burgemeester Marja van Bijsterveldt legt een krans. De herdenking wordt live uitgezonden en is hier te volgen.

Den Haag:

Nationale Kinderherdenking

Omroep West zendt de Kinderherdenking op 4 mei live uit op radio en tv en is te bekijken via onze livestream. De bijeenkomst in Madurodam begint om 19.45 uur.

Waalsdorpervlakte

Op de Waalsdorpervlakte zal op 4 mei toch het geluid klinken van de Bourdonklok, ook is er een besloten ceremonie tijdens Dodenherdenking. Dat heeft het Erepeloton Waalsdorp bekendgemaakt.

Zoetermeer

In Zoetermeer kunnen de inwoners, met inachtneming van de RIVM voorschriften, tussen 12.00 en 19.30 uur zelf bloemen of een bloemstuk te leggen bij het oorlogsmonument in het Wilhelminapark. Burgemeester Jan Pieter Lokker legt vanavond om 18.45 uur met met een lid van scoutinggroep John McCormick twee bloemstukken bij de graven van drie Zoetermeerse verzetsstrijders en bij het graf van John McCormick bij de Oude Kerk. Vervolgens vertrekt de burgemeester met zijn vrouw naar het Wilhelminapark. Daar leggen zij vanavond rond 19.00 uur een krans bij het oorlogsmonument. Aansluitend leggen ook een vertegenwoordiging van de gemeenteraad en het Contact Oud Mariniers een krans bij het monument. In het Wilhelminapark worden door de gemeente diverse maatregelen genomen zodat iedereen veilig kan herdenken.

Livestream

Vanaf 18.40 uur kunt u vanavond het leggen van de bloemen bij de Oude Kerk en in het Wilhelminapark live volgen via de facebookpagina van de gemeente Zoetermeer.

Omdat de burgemeester vanavond geen toespraak houdt, is de 4 mei toespraak van de burgemeester nu al te bekijken In deze video leest Bodhi Kuik uit Zoetermeer ook het 4 mei gedicht 'Vrijheid' voor.

Leiden

In Leiden worden vandaag op drie momenten de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog herdacht en zij die zijn omgekomen in andere oorlogssituaties en bij vredesoperaties. Omdat in verband met de geldende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, publieksbijeenkomsten niet door kunnen gaan, worden de herdenkingen vandaag uitgezonden door Sleutelstad TV.

Het Haagsche Schouw

Om 15.00 uur is de herdenking bij monument Het Haagsche Schouw waar de namen van de gesneuvelde militairen worden voorgelezen door veteraan Willem Witvliet (99 jaar).

De Naald

Om 17.00 uur wordt door woningcorporatie De Sleutels jaarlijks stilgestaan bij het verzetsverleden van een van haar voorgangers; woningbouwvereniging De Eendracht.

Pieterskerk en Molen De Valk

Vanuit de Pieterskerk is om 18.00 uur de herdenkingsuitzending met muziek, het Leids Volkslied en toespraken. Daarna wordt live overgeschakeld naar het Oorlogsmonument bij Molen de Valk. Bij het monument wordt de Taptoe gespeeld. Na de twee minuten stilte, om 19.00 uur, zijn er kransleggingen en muziek.