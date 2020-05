Coronavirus: Introductieweek EL CID gaat door ondanks alle coronamaatregelen

De meest bij de coronacrisis betrokken ministers overleggen woensdag opnieuw over een mogelijke versoepeling van de coronamaatregelen. De verwachting is dat het kabinet een besluit neemt over het mogelijk weer openen van kapperszaken en fysiotherapiepraktijken. Volg alles over het coronavirus in ons liveblog.

De belangrijkste punten op dit moment:

Leidse introductieweek EL CID gaat door ondanks corona

Aangehouden betogers tegen coronamaatregelen weer vrij

Meeste expats vinden aanpak corona in land van herkomst strenger

Wil je teruglezen welk nieuws er zaterdag allemaal was over de coronacrisis? Dat vind je hier.

Aangehouden betogers tegen coronamaatregelen weer vrij

De betogers tegen de coronamaatregelen die dinsdag werden aangehouden bij Den Haag CS zijn weer op vrije voeten. De in totaal 81 aangehouden demonstranten hebben een boete van 390 euro gekregen, meldt een woordvoerder van de gemeente Den Haag.

Protestantse Kerk wil dopen met 'verlengde arm'

Protestantse Kerk Nederland heeft het idee geopperd om met een 'verlengde arm' te dopen. Het initiatief is bedoeld om te voldoen aan de anderhalve meter afstand. Een kleine schaal of schelp wordt dan aan het einde van de 'verlengde arm' geplaatst en daarmee wordt het doopwater driemaal over het hoofd van de dopeling uitgegoten. 'Dopen is wezenlijk voor de christelijke kerk. De doop laat zien hoe God ons door zijn genade doet opstaan tot een nieuw leven. De doop verbindt ons aan de gemeenschap van mensen rondom Christus: de kerk. We kunnen de doop niet missen', schrijft PKN.

Toch Leidse introductieweek ondanks corona

De Leidse introductieweek EL CID gaat gewoon door ondanks alle coronamaatregelen. Dat laat Universiteit Leiden weten. Hoe het programma er precies gaat uitzien, wat er fysiek kan en wat er online gaat gebeuren, daarover is de universiteit nog in gesprek met de studentenverenigingen.

Veel minder donaties en transplantaties door coronacrisis

Sinds het begin van de coronacrisis, half maart, in ons land zijn er veel minder orgaantransplantaties uitgevoerd dan gebruikelijk. Normaal gesproken vinden er ongeveer 78 orgaantransplantaties (na een overlijden) per maand plaats. In april waren dat er 29; een afname van 63 procent. Dat meldt de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS).

Meeste expats vinden aanpak corona in land van herkomst strenger

Driekwart van de internationale werknemers in Nederland vindt de aanpak van de coronacrisis in het land waar ze vandaan komen strenger dan de Haagse maatregelen. Tegelijkertijd hebben zeven van de tien expats vertrouwen in de Covid-19 strategie van de Nederlandse regering. Dat blijkt een online-enquête van DutchNews.nl, de website met nieuws voor internationale werknemers in Nederland. Aan de enquête hebben ongeveer 3400 mensen meegedaan.

Herdenking bij Indisch Monument krijgt andere invulling vanwege coronavirus

Koning Willem-Alexander is 15 augustus aanwezig bij de nationale herdenking van de Japanse capitulatie in 1945. De herdenking bij het Indisch Monument in Den Haag krijgt dit jaar een andere invulling dan gepland vanwege coronamaatregelen, maar de precieze vorm ervan maakt de organisatie volgende maand bekend.

'Meeste Nederlanders steunen versoepeling lockdown'

Zo'n driekwart van de Nederlanders wil dat de maatregelen tegen het coronavirus worden versoepeld. Een op de acht mensen wil dat alle beperkingen worden opgeheven, een op de negen mensen wil dat de huidige beperkingen blijven gelden. Dat komt naar voren in de enquête Namens Nederland, die door meer dan 100.000 mensen is ingevuld.

'Minder nieuwe vacatures door coronacrisis, herstel zet iets in'

Het aantal nieuwe vacatures in Nederland is sinds de zogenoemde intelligente lockdown half maart met een kwart afgenomen. Dat komt naar voren uit cijfers van Intelligence Group en Jobdigger. De laatste twee weken is het herstel wel enigszins ingezet. Er komen vooral nieuwe vacatures bij uitzendbureau's bij.

'Een op drie theaters is voor de zomer failliet'

Een derde van de Nederlandse theater- en concertpodia die sinds 12 maart omzet mislopen, dreigt de zomer niet te halen. Dat stelt directeur Gabbi Mesters van de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD). Bij de koepel zijn 127 grote theaters en concertpodia aangesloten.

De overheid moet 55 miljoen euro extra subsidie toezeggen om dit te voorkomen, stelt Mesters. Zij baseert zich op de resultaten van een groot onderzoek onder haar leden. 'Het gaat om veel kleinere theaters, die in kleine gemeentes een belangrijke sociale buurtfunctie hebben. Maar ook om grote podia als De Doelen in Rotterdam. Die bestaat zonder ingrijpen na de zomer niet meer.'

'Reiziger moet zich weer welkom voelen in ov'

Reizigers moeten zich weer welkom voelen in het openbaar vervoer. Dat stelt reizigersvereniging Rover. Volgens Rover-directeur Freek Bos dreigt reisschaamte te ontstaan onder een aantal reizigers. Nu is reizen alleen toegestaan voor mensen met een vitaal beroep. Wanneer de coronamaatregelen worden versoepeld, moet de ov-reiziger volgens Rover niet worden achtergesteld.

Om de reizigers veilig te kunnen vervoeren, moet de ov-sector volgens Rover inzetten op extra capaciteit door de dienstregelingen weer volledig uit te voeren, treinen op maximale lengte te laten rijden en bussen aan te vullen met touringcars.

In sommige gevallen ook mondkapjes voor huishoudelijke hulp

Personeel dat huishoudelijke hulp, begeleiding, dagbesteding of maaltijdondersteuning verzorgt bij mensen thuis, komt voortaan in bepaalde gevallen in aanmerking voor persoonlijke beschermingsmiddelen. Dat heeft minister Martin van Rijn (Medische Zorg) besloten. Als iemand met COVID-19 of een verdenking daarop direct dergelijke zorg nodig heeft en deze zorg dus niet kan worden uitgesteld, komt de zorgmedewerker in aanmerking voor mondmaskers, isolatiejassen of schorten, oogbescherming en handschoenen.

'Openstellen terras nog niet voldoende voor horeca'

Tijdens het overleg van de betrokken ministers over een eventuele versoepeling van de coronamaatregelen zou woensdag ook het openstellen van buitenterrassen van cafés en restaurants in juni ter sprake komen. Als dit wordt doorgevoerd, zou dat volgens vice-voorzitter Aniel Soekhoe van de Haagse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland 'bijzonder prettig' zijn. 'Maar nog niet voldoende voor de horeca'. Hij legt uit dat niet bij alle zaken ruimte is voor een terras en dat vanwege de anderhalvemetermaatregel slechts dertig procent van het gebruikelijke aantal tafels en stoelen neergezet kan worden. Volgens hem blijven extra steunmaatregelen voor de horeca dan ook hard nodig. 'Anders zullen wellicht wat bedrijven omvallen.'

Nederlands bedrijf verkocht 1,5 miljoen onbetrouwbare coronatests

Het Nederlandse biotechnologiebedrijf en handelaar in medische producten Inzek heeft sinds de uitbraak van Covid-19 ruim anderhalf miljoen onbetrouwbare coronatests verkocht. Dat blijkt uit onderzoek van platform voor onderzoeksjournalistiek Investico en journalistencollectief OCCRP voor Trouw. Het bedrijf belooft dat de tests ‘zeer accuraat’ binnen tien minuten kunnen vaststellen of iemand corona heeft gehad, maar volgens twee onafhankelijke studies is de kans zeer groot dat de test een verkeerde diagnose stelt.

Tweede vlucht met Nederlanders vertrekt vanuit Marokko

Een tweede repatriëringsvlucht met Nederlanders vertrekt woensdagavond vanuit Marokko richting Schiphol. Het toestel, met zo'n driehonderd passagiers aan boord, stijgt op in Casablanca en landt in de nacht van woensdag op donderdag in Nederland. De terugkerende groep is samengesteld op basis van urgentie.

Mogelijke versoepeling coronamaatregelen besproken door kabinet

De meest bij de coronacrisis betrokken ministers overleggen woensdag opnieuw over een mogelijke versoepeling van de coronamaatregelen. De verwachting is dat het kabinet een besluit neemt over het mogelijk weer openen van kapperszaken en fysiotherapiepraktijken. Het kabinet heeft daarover advies gevraagd aan de deskundigen van het Outbreak Management Team (OMT), dat maandag bijeenkwam.