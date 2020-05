Coronavirus: Mondkapjes worden verplicht in het openbaar vervoer

De belangrijkste punten op dit moment:

Aantal coronadoden stijgt met 36 naar 5204, 27 nieuwe ziekenhuisopnames

Het kabinet streeft ernaar vanaf 1 juni iedereen met corona-klachten op het virus te testen

Terrassen 1 juni open, iedereen aan een tafel en op 1,5 meter afstand

Alle versoepelingen en wanneer ze moeten ingaan, zijn hier te lezen

Rutte: advies blijft om voorlopig thuis te werken

Ook al draait het openbaar vervoer straks weer op volle kracht, het kabinet adviseert 'in ieder geval de komende maanden' thuis te werken. Dit moet niet alleen verspreiding van het virus onder collega's tegengaan, maar ook voorkomen dat ov-reizigers elkaar besmetten, zegt premier Mark Rutte in de persconferentie over de coronamaatregelen. 'Tot nadere mededelingen' wil het kabinet dat mensen zoveel mogelijk thuis blijven werken. Daar komt op een gegeven moment verandering in, want 'je kunt als er nog geen vaccin is niet iedereen eindeloos lang thuis laten', zegt Rutte. Maar dat moment is nog niet aangebroken.

In bussen, trams, metro's en treinen mag maar 40 procent van de stoelen straks bezet worden. Daarom moet ook nagedacht worden over hoe er minder mensen in de spits gaan reizen. Voor scholieren geldt in ieder geval: 'Ga op de fiets, ook als het regent.' Het kabinet wil 'advies inwinnen' over hoe kantoormensen gespreid naar werk kunnen. 'Dat is even het nieuwe Nederland nu', zegt Rutte. Door bijvoorbeeld flexibeler om te gaan met werktijden moet zowel het ov als het kantoor minder druk worden.

Zelf mondkapje regelen voor ov, wie niet draagt riskeert boete

De mondkapjes die ov-reizigers vanaf 1 juni moeten dragen, moeten ze zelf regelen. Wie er geen draagt, riskeert een boete, waarschuwt het kabinet. Het ov is vanaf juni weer helemaal in bedrijf, al zullen treinen, bussen, trams en metro's minder mensen kunnen bergen. Reizigers moeten zoveel mogelijk 1,5 meter onderlinge afstand bewaren, maar dat zal niet altijd mogelijk zijn. Mondkapjes kunnen helpen om het coronavirus niet weer ruim baan te geven, denkt premier Mark Rutte.

Reizigers moeten geen medische maskers kopen, want die schaarse beschermingsmiddelen zijn voor met name het zorgpersoneel. Ze moeten zelf eenvoudige mondneuskapjes kopen of maken, die vooral voorkomen dat de drager anderen besmet als hij het virus onder de leden heeft. 'Wij gaan dat niet faciliteren', zei Rutte na kabinetsberaad over de coronacrisis waarin hij de versoepeling van veel maatregelen aankondigde. Veel andere landen verschaften hun burgers wel mondkapjes. Wel zal er op een website uitleg komen voor mensen die zelf een kapje willen maken, aldus Rutte.

Kabinet streeft naar hervatting betaald voetbal vanaf september

Het streven van het kabinet is nog steeds om vanaf 1 september weer betaald voetbal in Nederland toe te laten. Premier Mark Rutte vertelde woensdagavond tijdens een persconferentie dat vanaf die datum alle sporten weer zijn toegestaan, mits de maatregelen tegen het coronavirus dat toelaten. Grote evenementen zijn vanaf 1 september nog niet toegestaan. Dat betekent dat er na 1 september vooralsnog geen toeschouwers welkom zijn bij de profclubs uit de eredivisie en Keuken Kampioen Divisie.

Het kabinet verbood twee weken geleden alle grote evenementen tot 1 september en maakte toen geen uitzondering voor het betaalde voetbal, ook als er sprake was van duels zonder toeschouwers. De KNVB besloot daarop de eredivisie en eerste divisie te beëindigen. Veel clubs uit de eredivisie zijn de afgelopen week weer voorzichtig begonnen met trainen, in kleine groepjes en met voetballers die 1,5 meter afstand van elkaar houden.

De clubs hopen snel weer met de hele selectie te trainen, mits dat veilig is. Zo willen ze zich op het nieuwe seizoen voorbereiden.

Kabinet hoopt vanaf 1 juni iedereen met corona-klachten te testen

Het kabinet streeft ernaar vanaf 1 juni iedereen met corona-klachten op het virus te testen. Dat zei zorgminister Hugo de Jonge in een persconferentie na het crisisberaad van het kabinet. Als iemand besmet blijkt, is het 'cruciaal' dat er contactonderzoek komt. Een besmet persoon moet daarnaast veertien dagen in quarantaine, zegt De Jonge. Voorheen werden ouderen en zorgmedewerkers met klachten getest. Daar zijn mensen die in het onderwijs en de kinderopvang werken bijgekomen. Na 11 mei moeten mensen die contactberoepen uitoefenen, zoals kappers, worden getest. Daarna zijn politieagenten, marechaussees en andere handhaven aan de beurt. Voor al die beroepen geldt dat de mensen getest worden als ze klachten hebben.

De Jonge hoopt het testbeleid nog steeds kracht bij te zetten met een corona-app. Het kabinet ging eerst voortvarend aan de slag met het ontwikkelen van zo'n app, maar dat leverde veel problemen op. Zo'n app als aanvulling op het onderzoek is 'beter, completer en sneller', zegt De Jonge. Omdat zo'n app er voorlopig nog niet komt, richten drie keer zoveel mensen als normaal zich op het contactonderzoek.

De Jonge: aantal IC-bedden flexibel omhoog naar 1700

Het coronavirus zal ons leven blijven beheersen totdat er een vaccin is, zegt corona-minister Hugo de Jonge. Daarom is het belangrijk dat het aantal intensive care-plekken flexibel wordt verhoogd tot 1700 plekken. Hij maakt daar afspraken over met ziekenhuizen, artsen en verpleegkundigen. 'De draagkracht van de zorg moeten we serieus nemen', zegt De Jonge. Hij belooft zorgpersoneel te blijven betrekken bij de uitwerking van corona-plannen.

Versoepeling coronamaatregelen

'Nederland alleen van het slot als iedereen zich verstandig blijft gedragen', dat zei premier Mark Rutte heeft woensdagavond in een persconferentie de versoepeling van de coronamaatregelen. Lees hier alles over de versoepeling.

Dit gaat er de komende tijd veranderen:

Terrassen mogen vanaf 1 juni weer open, iedereen aan een tafel moet 1,5 meter afstand houden.

Het kabinet streeft ernaar vanaf 1 juni iedereen met corona-klacten op het virus te testen.

Kerken, congrescentra en crematoria 1 juli open voor maximaal 100 personen.

Verplichte mondkapjes in ov zelf maken of kopen, medische kapjes blijven voor de zorg.

Aantal ic-plekken wordt flexibel opgehoogd tot 1700.

Reizigers moeten straks verplicht mondkapje op in ov

Reizigers in het openbaar vervoer moeten vanaf 1 juni verplicht een mondkapje dragen. Het kabinet zal dat woensdag bekendmaken, bevestigen ingewijden berichtgeving daarover van de NOS. Het mag daarbij ook gaan om niet-medische mondkapjes.

Treinen, trams, bussen en metro's gaan vanaf die datum ook weer meer rijden. Het ov was sinds maart alleen bedoeld voor noodzakelijke ritten, zoals voor mensen met cruciale beroepen.

Oproep aan Haagse kunstenaars

Kunstenaars opgelet! Aangezien er voorlopig geen grote evenementen zijn in Den Haag heeft de gemeente een actie bedacht. Er moeten 200 vlaggen komen op plekken waar normaal evenementen plaatsvinden. Het is de bedoeling dat Haagse kunstenaars die vlaggen gaan ontwerpen.

Aantal coronapatiënten op ic zakt naar 628

Op de intensivecareafdelingen liggen woensdag 628 mensen met het coronavirus. Dat zijn er 16 minder dan dinsdag. Dat blijkt uit de jongste cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Op dit moment liggen er 605 coronapatiënten op de intensive care in Nederland en 23 in Duitsland. Het aantal mensen dat om andere redenen dan Covid-19 op de intensive care ligt is 397.

'Het aantal Covid-patiënten op de ic blijft gestaag dalen. Weverwachten dat de komende week de non-Covid-zorg weer verder wordt opgepakt', zegt voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg.

Provincie steunt lokale journalistiek met 332.000 euro

De provincie Zuid-Holland stelt 332.000 euro beschikbaar om lokale media te ondersteunen. Veel bedrijven hebben door de coronacrisis te maken met teruglopende advertentie-inkomsten. Het plan wordt nu verder uitgewerkt, de provincie streeft ernaar om de regeling in de tweede helft van juni open te stellen.

CBR hervat praktijkexamens voor bromfiets en motoren

Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) hervat maandag 11 mei de praktijkexamens voor de bromfietsen. Ookhet motorexamen voertuigbeheersing wordt vanaf komende week weer afgenomen, volgens de RIVM-richtlijnen waaronder het houden van 1,5 meter afstand.

De motorexamens verkeersdeelneming starten op een later moment, meldt het CBR woensdag. 'We onderzoeken nu hoe we dit examen volgens de RIVM-adviezen kunnen afnemen.' Het is nog niet bekend wanneer het CBR weer begint met met de overige praktijk- en theorie-examens.

Wethouders grote steden vragen aandacht voor ondernemers

De wethouders economische zaken van de vier grote steden (G4) hebben premier Mark Rutte in een brief om extra aandacht gevraagd voor ondernemers. Volgens hen hebben ondernemers er behoefte aan te weten waar ze aan toe zijn. 'Daarom vragen we u om voortvarend de protocollen voor de anderhalve meter-economie op te pakken', schrijven de bestuurders in de brief. Zij willen graag horen welke maatregelen er komen om 'het herstel van de economie vorm te geven'.

Saskia Bruines. | Foto gemeente Den Haag/Martijn Beekman

'De G4 trekt hierin graag samen met u op. Mijn collegas en ik hebben in deze coronatijd zo goed als mogelijk contact onderhouden met ondernemers in onze steden om in beeld te krijgen wat er nodig is', aldus wethouder Klaas Verschuure van Utrecht. Volgens hem en zijn collega's hebben veel ondernemers in onder meer de horeca, cultuur en de toeristische sector steun nodig voor de langere termijn. 'Doortrekken van de huidige rijksmaatregelen zoals de Tozo na 1 juni zal niet genoeg zijn. Voor deze bedrijven is meer nodig om daarmee de banen van hun werknemers te behouden.'

Meeste coronagevallen in Zuid-Holland

Zuid-Holland heeft de meeste coronagevallen. De ziekte is daar inmiddels vastgesteld bij 8581 mensen. In Noord-Brabant is het coronavirus 8485 keer geconstateerd. Noord-Brabant heeft wel de meeste ziekenhuisopnames en de meeste sterfgevallen.

Advies OMT: risico's bij niet-contactsporten beheersbaar

Mensen kunnen binnenkort waarschijnlijk weer aan niet-contactsporten gaan doen zoals tennis, zwemmen en golf. Als de sporters zich daarbij aan de coronaregels houden, zijn de risico's die deze sporten kunnen opleveren 'beheersbaar'. Kappers en andere contactberoepen moeten hun klanten vooraf goed bevragen over coronaklachten van hen of hun huisgenoten. Ook moeten ze aan hygiëneregels voldoen. Het dragen van een mondkapje mag, maar hoeft niet. Dat staat in het nieuwe advies van het Outbreak Management Team (OMT) waarover het kabinet zich woensdag buigt, bevestigen bronnen.

Aantal coronadoden stijgt met 36 naar 5204

De afgelopen 24 uur zijn 36 mensen overleden aan het coronavirus. Dat maakte het RIVM woensdagmiddag bekend. Het aantal coronadoden stijgt hierdoor naar 5204. Het aantal ziekenhuisopnames steeg met 27 naar 11.153. De cijfers zijn niet helemaal actueel, omdat overlijdens en opnames soms pas na een paar dagen worden doorgegeven. Het aantal vastgestelde coronabesmettingen steeg naar 41.319. Dat zijn er 232 meer dan op dinsdag. Het werkelijke aantal patiënten ligt hoger, omdat niet iedereen wordt getest.

Noordwijk bespreekt toekomstvraagstukken met alliantie

De zogenoemde anderhalve meter-samenleving stelt gemeenten voor een hoop vraagstukken. 'Wij denken bijvoorbeeld na over het gebruik van onze stranden', laat burgemeester Wendy Verkleij van Noordwijk weten. 'Wij kunnen parkeerplaatsen niet ieder weekend blijven afsluiten. Wanneer kunnen wij elkaar weer op normale wijze bezoeken? Hoe ziet het nieuwe normaal er straks uit in de gemeente die altijd zo bruist?'

Daarom is de gemeente gestart met een brede maatschappelijke alliantie, bestaande uit vertegenwoordigers van alle maatschappelijke sectoren in Noordwijk, bijvoorbeeld religie, cultuur, ondernemers, wijkverenigingen, sport, onderwijs en verzorgingstehuizen. 'Iedere twee weken bespreken wij hoe wij de anderhalve meter-samenleving in onze gemeente verder kunnen vormgeven. Het doel is om goed te horen wat er overal speelt. Zo krijgen wij meer begrip voor elkaars situatie en inzicht in de uitdagingen die op ons af komen. Zo kunnen wij elkaar steunen en helpen. En zo kunnen wij samen optrekken naar hopelijk weer betere tijden.'

H&M heropent Nederlandse winkels

Kledingwinkelketen H&M is begonnen met het heropenen van zijn winkels in Nederland. De eerste winkels openden woensdag de deuren, maandag moeten alle filialen weer open zijn. De winkels zullen voorlopig nog wel beperkte openingstijden hebben. Daarnaast gelden specifieke maatregelen vanwege het coronavirus zoals het toelaten van een beperkt aantal klanten in de winkel, het houden van anderhalve meter afstand en plexiglasplaten bij de kassa's. Klanten wordt verzocht om met pin of contactloos te betalen. De meeste paskamers blijven bovendien dicht.

Aangehouden betogers tegen coronamaatregelen weer vrij

De betogers tegen de coronamaatregelen die dinsdag werden aangehouden bij Den Haag CS zijn weer op vrije voeten. De in totaal 81 aangehouden demonstranten hebben een boete van 390 euro gekregen, meldt een woordvoerder van de gemeente Den Haag.

Protestantse Kerk wil dopen met 'verlengde arm'

Protestantse Kerk Nederland heeft het idee geopperd om met een 'verlengde arm' te dopen. Het initiatief is bedoeld om te voldoen aan de anderhalve meter afstand. Een kleine schaal of schelp wordt dan aan het einde van de 'verlengde arm' geplaatst en daarmee wordt het doopwater driemaal over het hoofd van de dopeling uitgegoten. 'Dopen is wezenlijk voor de christelijke kerk. De doop laat zien hoe God ons door zijn genade doet opstaan tot een nieuw leven. De doop verbindt ons aan de gemeenschap van mensen rondom Christus: de kerk. We kunnen de doop niet missen', schrijft PKN.

Toch Leidse introductieweek ondanks corona

De Leidse introductieweek EL CID gaat gewoon door ondanks alle coronamaatregelen. Dat laat Universiteit Leiden weten. Hoe het programma er precies gaat uitzien, wat er fysiek kan en wat er online gaat gebeuren, daarover is de universiteit nog in gesprek met de studentenverenigingen.

Veel minder donaties en transplantaties door coronacrisis

Sinds het begin van de coronacrisis, half maart, in ons land zijn er veel minder orgaantransplantaties uitgevoerd dan gebruikelijk. Normaal gesproken vinden er ongeveer 78 orgaantransplantaties (na een overlijden) per maand plaats. In april waren dat er 29; een afname van 63 procent. Dat meldt de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS).

Meeste expats vinden aanpak corona in land van herkomst strenger

Driekwart van de internationale werknemers in Nederland vindt de aanpak van de coronacrisis in het land waar ze vandaan komen strenger dan de Haagse maatregelen. Tegelijkertijd hebben zeven van de tien expats vertrouwen in de Covid-19 strategie van de Nederlandse regering. Dat blijkt een online-enquête van DutchNews.nl, de website met nieuws voor internationale werknemers in Nederland. Aan de enquête hebben ongeveer 3400 mensen meegedaan.

Herdenking bij Indisch Monument krijgt andere invulling vanwege coronavirus

Koning Willem-Alexander is 15 augustus aanwezig bij de nationale herdenking van de Japanse capitulatie in 1945. De herdenking bij het Indisch Monument in Den Haag krijgt dit jaar een andere invulling dan gepland vanwege coronamaatregelen, maar de precieze vorm ervan maakt de organisatie volgende maand bekend.

'Meeste Nederlanders steunen versoepeling lockdown'

Zo'n driekwart van de Nederlanders wil dat de maatregelen tegen het coronavirus worden versoepeld. Een op de acht mensen wil dat alle beperkingen worden opgeheven, een op de negen mensen wil dat de huidige beperkingen blijven gelden. Dat komt naar voren in de enquête Namens Nederland, die door meer dan 100.000 mensen is ingevuld.

'Minder nieuwe vacatures door coronacrisis, herstel zet iets in'

Het aantal nieuwe vacatures in Nederland is sinds de zogenoemde intelligente lockdown half maart met een kwart afgenomen. Dat komt naar voren uit cijfers van Intelligence Group en Jobdigger. De laatste twee weken is het herstel wel enigszins ingezet. Er komen vooral nieuwe vacatures bij uitzendbureau's bij.

'Een op drie theaters is voor de zomer failliet'

Een derde van de Nederlandse theater- en concertpodia die sinds 12 maart omzet mislopen, dreigt de zomer niet te halen. Dat stelt directeur Gabbi Mesters van de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD). Bij de koepel zijn 127 grote theaters en concertpodia aangesloten.

De overheid moet 55 miljoen euro extra subsidie toezeggen om dit te voorkomen, stelt Mesters. Zij baseert zich op de resultaten van een groot onderzoek onder haar leden. 'Het gaat om veel kleinere theaters, die in kleine gemeentes een belangrijke sociale buurtfunctie hebben. Maar ook om grote podia als De Doelen in Rotterdam. Die bestaat zonder ingrijpen na de zomer niet meer.'

'Reiziger moet zich weer welkom voelen in ov'

Reizigers moeten zich weer welkom voelen in het openbaar vervoer. Dat stelt reizigersvereniging Rover. Volgens Rover-directeur Freek Bos dreigt reisschaamte te ontstaan onder een aantal reizigers. Nu is reizen alleen toegestaan voor mensen met een vitaal beroep. Wanneer de coronamaatregelen worden versoepeld, moet de ov-reiziger volgens Rover niet worden achtergesteld.

Om de reizigers veilig te kunnen vervoeren, moet de ov-sector volgens Rover inzetten op extra capaciteit door de dienstregelingen weer volledig uit te voeren, treinen op maximale lengte te laten rijden en bussen aan te vullen met touringcars.

In sommige gevallen ook mondkapjes voor huishoudelijke hulp

Personeel dat huishoudelijke hulp, begeleiding, dagbesteding of maaltijdondersteuning verzorgt bij mensen thuis, komt voortaan in bepaalde gevallen in aanmerking voor persoonlijke beschermingsmiddelen. Dat heeft minister Martin van Rijn (Medische Zorg) besloten. Als iemand met COVID-19 of een verdenking daarop direct dergelijke zorg nodig heeft en deze zorg dus niet kan worden uitgesteld, komt de zorgmedewerker in aanmerking voor mondmaskers, isolatiejassen of schorten, oogbescherming en handschoenen.

'Openstellen terras nog niet voldoende voor horeca'

Tijdens het overleg van de betrokken ministers over een eventuele versoepeling van de coronamaatregelen zou woensdag ook het openstellen van buitenterrassen van cafés en restaurants in juni ter sprake komen. Als dit wordt doorgevoerd, zou dat volgens vice-voorzitter Aniel Soekhoe van de Haagse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland 'bijzonder prettig' zijn. 'Maar nog niet voldoende voor de horeca'. Hij legt uit dat niet bij alle zaken ruimte is voor een terras en dat vanwege de anderhalvemetermaatregel slechts dertig procent van het gebruikelijke aantal tafels en stoelen neergezet kan worden. Volgens hem blijven extra steunmaatregelen voor de horeca dan ook hard nodig. 'Anders zullen wellicht wat bedrijven omvallen.'

Nederlands bedrijf verkocht 1,5 miljoen onbetrouwbare coronatests

Het Nederlandse biotechnologiebedrijf en handelaar in medische producten Inzek heeft sinds de uitbraak van Covid-19 ruim anderhalf miljoen onbetrouwbare coronatests verkocht. Dat blijkt uit onderzoek van platform voor onderzoeksjournalistiek Investico en journalistencollectief OCCRP voor Trouw. Het bedrijf belooft dat de tests ‘zeer accuraat’ binnen tien minuten kunnen vaststellen of iemand corona heeft gehad, maar volgens twee onafhankelijke studies is de kans zeer groot dat de test een verkeerde diagnose stelt.

Tweede vlucht met Nederlanders vertrekt vanuit Marokko

Een tweede repatriëringsvlucht met Nederlanders vertrekt woensdagavond vanuit Marokko richting Schiphol. Het toestel, met zo'n driehonderd passagiers aan boord, stijgt op in Casablanca en landt in de nacht van woensdag op donderdag in Nederland. De terugkerende groep is samengesteld op basis van urgentie.

Mogelijke versoepeling coronamaatregelen besproken door kabinet

De meest bij de coronacrisis betrokken ministers overleggen woensdag opnieuw over een mogelijke versoepeling van de coronamaatregelen. De verwachting is dat het kabinet een besluit neemt over het mogelijk weer openen van kapperszaken en fysiotherapiepraktijken. Het kabinet heeft daarover advies gevraagd aan de deskundigen van het Outbreak Management Team (OMT), dat maandag bijeenkwam.