Coronavirus: Nieuw crisisberaad kabinet in teken van kappers en perspectief

De meest bij de coronacrisis betrokken ministers overleggen woensdag opnieuw over een mogelijke versoepeling van de coronamaatregelen. De verwachting is dat het kabinet een besluit neemt over het mogelijk weer openen van kapperszaken en fysiotherapiepraktijken. Volg alles over het coronavirus in ons liveblog.

De belangrijkste punten op dit moment:

Aantal doden door corona steeg dinsdag naar 5168

Aantal coronapatiënten op intensive care zakte dinsdag naar 644

Kappers: liever vandaag dan morgen weer open

Nederlands bedrijf verkocht 1,5 miljoen onbetrouwbare coronatests

Het Nederlandse biotechnologiebedrijf en handelaar in medische producten Inzek heeft sinds de uitbraak van Covid-19 ruim anderhalf miljoen onbetrouwbare coronatests verkocht. Dat blijkt uit onderzoek van platform voor onderzoeksjournalistiek Investico en journalistencollectief OCCRP voor Trouw. Het bedrijf belooft dat de tests ‘zeer accuraat’ binnen tien minuten kunnen vaststellen of iemand corona heeft gehad, maar volgens twee onafhankelijke studies is de kans zeer groot dat de test een verkeerde diagnose stelt.

Tweede vlucht met Nederlanders vertrekt vanuit Marokko

Een tweede repatriëringsvlucht met Nederlanders vertrekt woensdagavond vanuit Marokko richting Schiphol. Het toestel, met zo'n driehonderd passagiers aan boord, stijgt op in Casablanca en landt in de nacht van woensdag op donderdag in Nederland. De terugkerende groep is samengesteld op basis van urgentie.

Mogelijke versoepeling coronamaatregelen besproken door kabinet

Voor zomer dreigt bankroet een derde theaters en concertzalen

Als er niet snel wordt gehandeld, is het begin deze zomer al over en sluiten voor een derde deel van de vaderlandse theater- en concertpodia, die sinds 12 maart - vanwege de coronacrisis - hun omzet mislopen. Dat wijst een peiling uit die de overkoepelende Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD) onder haar 127 leden heeft gehouden. Dat meldt De Telegraaf.