Coronavirus: Grote evenementen pas bij vaccin, theaters kraken plannen kabinet

Door de uitbraak van het coronavirus ligt het publieke leven voor een groot deel stil. Premier Rutte heeft woensdagavond een stappenplan gepresenteerd om geleidelijk uit de intelligente lockdown te komen. Zolang het virus onder controle blijft, is er stap voor stap meer mogelijk. Volg alles over het coronavirus in ons liveblog.

Het kabinet streeft ernaar vanaf 1 juni iedereen met corona-klachten op het virus te testen

Restaurants en cafés kunnen 1 juni open. Er mogen maximaal 30 mensen, inclusief personeel, binnen zijn

Er zijn 5204 mensen overleden aan het virus. Op de intensive cares liggen nog 628 coronapatiënten

Onderzoeksraad evalueert aanpak coronacrisis

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) gaat bekijken hoe het kabinet de coronacrisis heeft aangepakt. De regering heeft de onafhankelijke instantie gevraagd de aanpak van het virus onder de loep te nemen. Het gaat dan om de voorbereiding, de crisisbeheersing en de exitstrategie.

De Onderzoeksraad kijkt ook naar de effecten van de coronacrisis op de veiligheid van kwetsbare mensen in de samenleving. Medische handelingen en economische steunmaatregelen vallen buiten het onderzoek. De OVV denkt een jaar nodig te hebben voor het onderzoek.

Grote evenementen pas bij vaccin

Pas als er een vaccin is tegen het coronavirus wordt het weer mogelijk om grote evenementen te houden. Het kabinet denkt dat de kans dat het virus weer oplaait te groot is als deze evenementen eerder weer worden toegestaan. Het gaat hierbij om grote festivals en andere 'massale evenementen met een landelijke uitstraling', zo staat in een brief van 'coronaminister' Hugo de Jonge aan de Tweede Kamer. Ook de wedstrijden in het betaald voetbal vallen onder deze evenementen.

Een concrete datum kan De Jonge nog niet noemen. 'We hopen natuurlijk op snel, maar een jaar of langer is reëel.'

Theaters kraken plan kabinet: goedkoper om dicht te blijven

De Nederlandse theaters en concertpodia zien niets in de versoepelingen van het kabinet. Volgens hen zijn de maatregelen 'compleet onuitvoerbaar'. Volgens de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties is het goedkoper om dicht te blijven. 'Inclusief personeel, bespelers en technici is er nog slechts ruimte voor een handjevol toeschouwers. Wie bereik je dan nog?' Bij de koepel zijn 127 grote theaters en concertpodia aangesloten.

'Tweede Kamer wil opening horeca voor pinksterweekend'

Er zou in de Tweede Kamer een beweging op gang zijn gekomen om de versoepeling van de maatregelen al voor het pinksterweekend in te laten gaan. Dat zei Hans de Boer, voorzitter van de werkgeversorganisatie VNO-NCW in het tv-programma Goedemorgen Nederland.

De horeca mag nu op 1 juni haar terrassen weer openen, dit is op maandag en Tweede Pinksterdag. 'Wat ik gisteren hoorde, uit de Tweede Kamer, is dat er kamerbreed een beweging aan de gang is. Als een cadeautje aan de Nederlandse burger.'

Afstand houden lastigst op werk en bij boodschappen doen

Mensen vinden het vooral lastig om afstand te houden bij het boodschappen doen en op het werk. Dat blijkt uit een onderzoek van het RIVM en de GGD's onder 90.000 Nederlanders. Twee op de drie mensen lukt het niet om boodschappen te doen zonder dat er iemand in een straal van anderhalve meter komt.

Bij het ontvangen van bezoek of het halen van een frisse neus gaat het beter om afstand te houden, dan komt er volgens twee op de drie Nederlanders nooit of zelden iemand binnen de anderhalve meter.

De coronacrisis zorgt ook voor gevoelens van angst en eenzaamheid. Ruim een derde van de ondervraagden gaf aan veel meer angstig, somber, gestrest en eenzaam te zijn geworden. Ongeveer twintig procent heeft meer slaapproblemen dan voorheen.

'Breng kinderen lopend of met fiets naar school'

Basisscholen hoeven minder maatregelen te treffen als kinderen vanaf maandag zo veel mogelijk zelfstandig lopend of op de fiets naar school komen. Dat adviseert Veilig Verkeer Nederland (VVN).

'Hoe minder auto's er zijn, hoe veiliger de kinderen zelf naar school kunnen lopen en fietsen. Dan zijn er minder maatregelen nodig in de schoolomgeving', zegt Freek Smit, verkeersdeskundige bij VVN. De organisatie adviseert ouders om hun kinderen niet met de auto te brengen, om onnodig autoverkeer te voorkomen en om het scholen gemakkelijker te maken zich aan de richtlijnen te houden. Wie besluit de kinderen toch met de auto te brengen, krijgt het advies verderop te parkeren en het laatste stuk naar school te lopen.

Tweede Kamer donderdag in debat over versoepeling maatregelen

De Tweede Kamer gaat donderdag in debat met premier Mark Rutte en 'coronaminister' Hugo de Jonge over de maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Een aantal van die maatregelen werd woensdag versoepeld. Daarnaast heeft het kabinet een 'routekaart' gepresenteerd over hoe bepaalde maatregelen de komende tijd worden afgebouwd.

Voor het debat worden de partijen bijgepraat door RIVM-kopstuk Jaap van Dissel. Hij zal het technische aspect van de verspreiding van het virus toelichten en welke effecten de gemaakte keuzes daarop zullen hebben. Naast het versoepelen van die maatregelen zal de Kamer zich buigen over bijvoorbeeld de situatie in verpleeghuizen. Ook zullen de partijen vragen naar de plannen van het kabinet voor de langere termijn.

Meeste Nederlanders eten niet anders door coronamaatregelen

Uit onderzoek van het Voedingscentrum in Den Haag onder ruim 1.000 mensen blijkt dat Nederlanders sinds de corona-uitbraak nauwelijks anders zijn gaan eten. Een op de tien Nederlanders geeft aan gezonder te zijn gaan eten nadat de coronamaatregelen van kracht werden. Redenen zijn onder andere: meer tijd om gezond te koken, bewust met gezonde voeding bezig zijn en de behoefte om de weerstand te vergroten.

Tegelijkertijd zegt een vijfde van de deelnemers meer te zijn gaan snacken en snoepen, en elf procent geeft aan meer alcohol te zijn gaan drinken. ‘Deze bevindingen zullen vast óók herkenbaar zijn voor sommige mensen', zegt Roel Hermans, expert voeding en gedrag bij het Voedingscentrum. 'Ook je eigen thuisomgeving kan prikkelen om ongezond te eten of alcohol te drinken. Als je bijvoorbeeld veel snoep en snacks in huis hebt, is de kans ook groter dat je er van gaat eten.'

Stappenplan uit de lockdown

Het kabinet heeft een stappenplan opgesteld om uit de intelligente lockdown te komen. Premier Rutte maakte de versoepelingen woensdagavond bekend op een persconferentie. 'Maar alles is onder voorwaarde dat het ook kan', zegt Rutte. Kappers, horeca, musea en bioscopen mogen onder voorwaarden weer open.

De Museumvereniging is blij dat de 420 musea in Nederland hun deuren binnenkort weer voor het publiek kunnen openen. Dat zegt de brancheorganisatie van musea in een reactie op de persconferentie woensdag van het kabinet. Mensen die vanaf 1 juni een museum willen bezoeken dienen zich van te voren aan te melden om een plek te reserveren.

Zelf mondkapje regelen voor ov, wie niet draagt riskeert boete

De mondkapjes die ov-reizigers vanaf 1 juni moeten dragen, moeten ze zelf regelen. Wie er geen draagt, riskeert een boete, waarschuwt het kabinet. Reizigers moeten geen medische maskers kopen, want die schaarse beschermingsmiddelen zijn voor met name het zorgpersoneel. Ze moeten zelf eenvoudige mondneuskapjes kopen of maken. 'Wij gaan dat niet faciliteren', zei Rutte na kabinetsberaad over de coronacrisis waarin hij de versoepeling van veel maatregelen aankondigde.