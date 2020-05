Coronavirus: Bijna helft bedrijven vreest coronacrisis niet te overleven

De belangrijkste punten op dit moment:

Het aantal doden door het virus is de afgelopen 24 uur gestegen met 84 naar 5288

Verhuurders verhogen woninghuren ondanks coronacrisis

Overbruggingskrediet moet klein bedrijf door crisis loodsen

Bijna helft bedrijven vreest coronacrisis niet te overleven

Premier Rutte: 'Niet zeker dat horeca op 1 juni weer open kan. Het moet verantwoord kunnen, anders niet'

HTM: Is de reis niet noodzakelijk, dan ook niet mee met bus of tram

De komende dagen is mooi weer voorspeld. De vervoersmaatschappij HTM verzoekt de inwoners van de Haagse regio om geen gebruik te maken van de tram of bus om bijvoorbeeld naar het strand of park te gaan. HTM rijdt met een aangepaste dienstregeling zodat mensen uit vitale sectoren kunnen blijven rekenen.

'Met het in acht nemen van de anderhalve meter afstand is de huidige capaciteit van tram of bus onvoldoende om meer reizigers veilig te vervoeren. Niet-noodzakelijke reizigers worden dan ook niet in tram of bus verwacht. Het afstand houden van elkaar kan niet in te volle trams of bussen', aldus de HTM.

HTM vraagt reizigers daarom alleen gebruik te maken van tram of bus als dat noodzakelijk is, een reis uit te stellen, of gebruik te maken van een ander vervoermiddel als bijvoorbeeld een (deel) fiets als men toch op pad moet.

Bijna helft bedrijven vreest coronacrisis niet te overleven

Bijna de helft van de Nederlandse bedrijven verwacht dat hun voortbestaan in gevaar komt als de coronacrisis langer dan een half jaar aanhoudt. In het lopende kwartaal zet een meerderheid van de ondernemers zich schrap voor een lagere omzet. Dat gaat bij de meeste ondernemingen waarschijnlijk gepaard met een verlies van banen.

Ruim 15 procent van ondernemend Nederland verwacht dat het voor hun bedrijf einde oefening is als de coronacrisis langer dan twee maanden duurt. Daarbovenop komt nog eens 31 procent die verwacht om te vallen als de crisis langer dan drie tot zes maanden duurt. Een en ander komt naar voren uit begin april uitgevoerd onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), de Kamer van Koophandel (KvK), het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB), MKB-Nederland en VNO-NCW.

Voor ongeveer 75 procent van de ondernemers ligt een omzetverlies door corona in het tweede kwartaal voor de hand. Voor velen gaat het om een opbrengstenklap van meer dan een vijfde. Een ruime meerderheid ziet zich daardoor genoodzaakt om in het personeelsbestand te snijden. Bij een kwart van de ondervraagden daalt het aantal medewerkers in de periode naar verwachting met meer dan 20 procent.

Kleinere bedrijven met vijf tot twintig werknemers zijn het somberst over hun toekomst. Ruim een vijfde verwacht de crisis niet te overleven als die langer dan twee maanden aanhoudt. Grotere bedrijven vanaf vijftig medewerkers verwachten minder snel in gevaar te komen.

25.000 Nederlanders kochten vispas na ingaan coronamaatregelen

Sinds het kabinet maatregelen heeft genomen vanwege het coronavirus, hebben zeker 25.000 Nederlanders een visvergunning aangevraagd. Vorig jaar hadden in totaal een kleine 600.000 mensen een zogenoemde VISpas, een getal dat dit jaar waarschijnlijk hoger zal uitvallen, aldus Sportvisserij Nederland.

'Het aantal visvergunningen dat we dit jaar vooralsnog hebben verstrekt, bereiken we normaal gesproken pas in augustus', zegt Joop Bongers, directeur van Sportvisserij Nederland. 'Dat blijft iedere dag oplopen'. Volgens Bongers zoeken mensen nu graag ontspanning en avontuur in de buitenlucht, maar ook 'de spanning van de visvangst'.

Sportvisserij Nederland gaat ervan uit dat vanwege de coronacrisis veel mensen deze zomer in eigen land op vakantie gaan, waardoor meer mensen zullen gaan vissen. De bond benadrukt wel dat er momenteel minder buitenlandse vissers naar Nederland trekken. 'Hopelijk verandert dat later dit jaar', zegt Bongers.

Eerste versie corona-app moet eind mei klaar zijn

Een eerste versie van de corona-app die de overheid wil laten maken, moet eind mei klaar zijn. Het gaat volgens het ministerie van Volksgezondheid om 'een werkende toepassing die op beperkte schaal getest kan worden', nog niet om de definitieve versie. De app moet de GGD'en helpen uitzoeken met wie coronapatiënten in contact zijn geweest. Dat moet helpen om de verspreiding van het coronavirus te beperken.

Vorige maand presenteerden zeven software-ontwikkelaars hun corona-apps. Daarop kwam veel kritiek. Onder meer de Autoriteit Persoonsgegevens vond dat de voorstellen niet voldeden, omdat de overheid niet duidelijk genoeg was in de voorwaarden. Het kabinet maakte daarom pas op de plaats en besloot zelf een nieuwe app te ontwikkelen.

Haagse kok Pierre Wind opent telefoonlijn voor eetvragen tijdens coronatijd

Tv-kok Pierre Wind opent een telefoonlijn waar Nederlanders de komende drie weken, tot de horeca weer gedeeltelijk open mag, vragen kunnen stellen over gezond eten en koken. De 'coronakooklijn' is vanaf vrijdagochtend te bereiken op 06-14713488. Wind is in principe de komende drie weken bereikbaar tussen 10.00 uur en middernacht.

De Haagse kok krijgt sinds de lockdown via sociale media veel vragen over mensen die gezond willen blijven eten tijdens de verplichte thuisisolatie. Daarom heeft hij nu een aparte telefoonlijn in het leven geroepen om deze vragen beter te kanaliseren.

'Mensen kunnen bellen, of appen voor alle vragen die ze hebben over gezond koken', legt Wind uit. 'Het is heel belangrijk om in deze periode goed op je voeding te blijven letten, zeker nu we weer iets meer naar buiten gaan. Door goed te eten blijf je vitaal, en een vitaal lijf maakt je weerbaar, niet alleen fysiek, maar ook mentaal.'

Mensen mogen bellen voor theoretische vragen, maar ook voor praktische zaken. 'Als dingen aanbranden of recepten niet uitpakken zoals je hoopte, wil ik je hoogstpersoonlijk erdoorheen slepen', belooft de culinaire kenner.

Jeugdorganisaties vragen wat wel en wat niet mag op zomerkamp

Wat doen we met de zomerkampen? Die vraag hebben enkele jeugd- en jongerenorganisaties gesteld aan minister Hugo de Jonge, nu kinderen en jongeren weer mogen sporten en bewegen in verenigingsverband. Ze willen weten wat mag en wat kan om kinderen en jongeren op kamp te laten gaan.

Juist nu Nederlandse gezinnen niet of beperkt op vakantie gaan, is het van groot belang dat kinderen en jongeren op kamp kunnen gaan, vinden de briefschrijvers. Voor veel kinderen is het kamp het hoogtepunt van het jaar. Vorig jaar gingen tienduizenden kinderen en jongeren op zomerkamp, variërend van sport-, pony- en zeilkampen, kampen voor bijzondere doelgroepen zoals kinderen uit kwetsbare gezinnen of kinderen met een beperking. Ook zijn er kampen van jeugdorganisaties als Scouting, YMCA, JongNL Limburg en Jong Nederland, het kerkelijk jeugdwerk en participanten van het Steunpunt KinderVakanties.

De eerste zomerkampen staan gepland vanaf begin juli, zodra de zomervakantie begint. De organisaties willen snel duidelijkheid, ook voor de jeugd, de begeleiders en de ouders.

Ollongren: maatwerk voor huurders in nood door coronacrisis

Huurders die door de coronacrisis in financiële problemen komen, kunnen zich melden bij hun verhuurder. Die kan dan kijken of er voor hen maatwerk mogelijk is. Dat zei minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) vrijdag in een reactie op de jaarlijkse huurverhogingen per 1 juli die bij veel huurders zijn aangekondigd.

De minister heeft onlangs een moreel appel gedaan op de woningcorporaties en andere verhuurders om coulant om te gaan met huurverhogingen en oplossingen te zoeken voor mensen die de huur niet kunnen opbrengen. Volgens haar gaat het over de hele linie om een gematigde huurverhoging, gelijk aan de inflatie met een heel klein beetje erbij. 'Er zijn uitzonderingen en dan zijn het eerder die excessen waar je iets aan moet doen, dan dat je aan alles iets moet doen', zegt Ollongren.

Ze wees er verder op dat de overheid allerlei noodmaatregelen in gang heeft gezet om inkomens te ondersteunen, zodat mensen nog wel hun salaris ontvangen. Als huurders door de coronacrisis toch in nood komen, moeten ze aan de bel trekken, adviseerde de minister.

'Clubs in top amateurvoetbal gaan niet voetballen zonder publiek'

De clubs in de top van het amateurvoetbal gaan niet voetballen wanneer dat zonder publiek moet gebeuren. Dat stelt voorzitter Mart Vergouwen van voetbalclub Katwijk na overleg met andere clubs in onze regio. 'Dat is een absolute no-go', zegt hij gedecideerd. Vergouwen zegt dat hij een rondje heeft gemaakt langs de collega-clubs op het hoogste niveau en dat de voorzitters van de teams in de Tweede Divisie er net zo over denken. 'Zij zeggen vrijwel allemaal dat we niet gaan voetballen zonder toeschouwers.'

Zorgen bij sportclubs om terugloop ledenaantal door coronacrisis

Zo'n 40 procent van de sportclubs in Nederland maakt zich zorgen over de gevolgen van de coronacrisis voor de vereniging. Clubs zijn bang voor terugloop van het aantal leden en vrijwilligers en misgelopen inkomsten. Dat staat in een onderzoek van het Mulier Instituut naar de impact op sportverenigingen van de beperkende maatregelen die de overheid heeft genomen om verspreiding van het virus in te dammen.

Het sociaalwetenschappelijk sportonderzoekinstituut deed het onderzoek in opdracht van NOC*NSF. Begin april lanceerde het Mulier Instituut een online-enquête, die werd ingevuld door 3256 verenigingen.

Vooral de grotere sportverenigingen, met meer dan 250 leden, een eigen accommodatie of kantine en een begroting boven de 50.000 euro, maken zich zorgen. Ruim 40 procent van de clubs zegt dat het coronavirus een bedreiging vormt voor het voortbestaan van de club. Vier op de tien verwacht minder nieuwe leden te krijgen vanwege de coronacrisis, een op de vijf rekent erop dat huidige leden hun lidmaatschap gaan opzeggen.

Volgens het Mulier Instituut verwachten de clubs dat ze dit jaar zeker zo'n 30 procent aan begrote inkomsten mislopen. Ongeveer een kwart van de sportverenigingen geeft aan behoefte te hebben aan noodmaatregelen en (financiële) steun om deze periode door te komen. De overheid en diverse sportbonden hebben inmiddels noodfondsen opgezet om de clubs te helpen.

'Helft wil ook ná corona thuiswerken, collega's worden gemist'

Bijna de helft van de Nederlanders verwacht ook ná de coronacrisis vaker thuis te (mogen) werken. Het scheelt veel reistijd, de dag is beter in te delen en er is meer tijd voor het gezinsleven, worden als redenen opgegeven. Verder missen we wel het praatje bij de koffiemachine. Dit zijn conclusies uit onderzoek van Intermediair en Nationale Vacaturebank onder ruim duizend Nederlanders.

Ondanks de versoepeling van de maatregelen blijft thuiswerken tot september het advies. Daar blijkt voldoende draagvlak voor: 53 procent is er positief over. Zo kunnen mensen hun eigen tijd beter indelen zegt 61 procent van de ondervraagden en geeft bijna een derde aan meer tijd te hebben voor het gezin. Mensen zonder kinderen zeggen meer te sporten dan voorheen. Ook kunnen mensen zonder kinderen zich thuis beter concentreren dan op de werkplek (43 procent). Dit geldt niet voor mensen met kinderen: maar 25 procent zegt zich beter te kunnen concentreren.

Het praatje bij het koffieapparaat wordt gemist. Bijna 60 procent geeft aan zijn collega's te missen. Bij hbo- en wo-opgeleiden ligt dat nog hoger. Ook missen we de verandering in omgeving (39 procent). Zorgwekkend vinden de onderzoekers het dat een op de vijf respondenten aangeeft rug en/of nekklachten te krijgen. Voor 13 procent is eenzaamheid een reden om weer naar kantoor te willen.

Incompleet team op ruim helft basisscholen

Ruim de helft van de basisscholen, 57 procent, start maandag met een incompleet team. Op deze scholen komen gemiddeld drie leerkrachten niet naar school op 11 mei. Dat meldt DUO Onderwijsonderzoek & Advies na onderzoek samen met het AD onder 1250 basisschoolleraren.

De overgrote meerderheid van de leerkrachten (92 procent) die starten met een incompleet team, geeft aan dat dit geen problemen oplevert of dat de problemen te overzien zijn. Een ruime meerderheid van de leerkrachten, 80 procent, heeft er veel zin om 11 mei weer aan de slag te gaan met hun leerlingen. De overige leerkrachten vinden vooral dat het eigenlijk niet verantwoord is de scholen maandag weer te openen.

Een kleine driekwart van de leerkrachten vindt dat de school goed is voorbereid op de nieuwe situatie, 9 procent vindt dat niet.

Geen basketbalcompetitie in Nederland zonder publiek

De Nederlandse basketbalcompetitie gaat niet van start zolang er geen publiek aanwezig mag zijn. De ploegen uit de Dutch Basketball League (DBL), waaronder ZZ Leiden, hebben dat onderling afgesproken. 'Spelen zonder toeschouwers past niet bij het basketbal. Clubs spelen voor het publiek', schrijven ze.

Het seizoen 2019-2020 werd eind maart voor beëindigd verklaard vanwege de coronacrisis. Het bestuur van de DBL besloot geen kampioen aan te wijzen. Het is de vraag wanneer de basketballers weer de zaal in kunnen. In principe mogen er vanaf 1 september weer sportwedstrijden worden gehouden, ook binnen. Publiek is dan nog niet welkom.

De DBL mikt op een start van de competitie in het vierde kwartaal van dit jaar. De organisatie van de competitie lobbyt samen met de Nederlandse basketbalbond en sportkoepel NOC*NSF bij de overheid om zo snel mogelijk mét publiek te kunnen beginnen.

Verhuurders verhogen woninghuren ondanks coronacrisis

Ondanks de coronacrisis gaat bij veel mensen per 1 juli de huur omhoog. Volgens de verhuurders zijn de huurstijgingen wel gematigder vanwege de pandemie. Huurdersorganisatie de Woonbond zegt meldingen van forse verhogingen te krijgen, meldt het FD.

De afgelopen weken hebben veel huurders in Nederland weer de jaarlijkse huurverhogingbrief op de mat gehad. Huurdersorganisaties hadden erop aangedrongen de huren voorlopig niet te verhogen, omdat veel huurders door de coronacrisis een inkomensdaling verwachten.

De woningcorporaties verhogen de huur per 1 juli met gemiddeld 2,5 procent, meldt corporatievereniging Aedes op basis van een enquête onder 166 corporaties. Particuliere beleggers die hun huren verhogen doen dat veelal gematigd, zegt belangenvereniging Vastgoed Belang.

De Woonbond is er nog niet van overtuigd dat alle verhuurders hun huurverhoging matigen. 'Er komen nog aardig wat meldingen binnen van huren die met de volle mep verhoogd worden', zegt directeur Paulus Jansen van de Woonbond. 'Het gaat dan vaak om de inflatie plus vijf procentpunt. Dat is sowieso bizar hoog, maar nu helemaal.'

Rode Kruis roept op te klappen voor vrijwilligers

Het Rode Kruis roept vrijdag, op Rode Kruisdag, op te klappen voor de vrijwilligers. Dat gebeurt op de geboortedag van Henry Dunant, de oprichter van het Rode Kruis. Hij werd geboren op 8 mei 1828.

'Op dit moment is het Rode Kruis in Nederland en in 191 andere landen actief met het bieden van hulp aan diegenen die dit het hardst nodig hebben. Rode Kruis-vrijwilligers zetten zich belangeloos in om de meest kwetsbaren te helpen. Zo vervoeren zij coronapatiënten, gaan zij voedselpakketten uitdelen aan kwetsbaren die geen aanspraak maken op andere hulpverlening en ondersteunen ze ziekenhuizen en zorginstellingen', aldus het Rode Kruis.

'De moed en gedrevenheid van de Nederlandse Rode Kruis-vrijwilligers en de miljoenen Rode Kruis-hulpverleners wereldwijd die zich inzetten tijdens de coronacrisis, zorgen voor solidariteit en helpen velen door deze zware periode heen.' Het Rode Kruis werd op 19 juli 1867 opgericht.

Overbruggingskrediet moet klein bedrijf door crisis loodsen

Het kabinet schiet kleine bedrijven te hulp die leningen willen afsluiten om de coronacrisis te overleven. De overheid staat voor 95 procent van die leningen garant, tot een totaal van 713 miljoen euro, meldt het ministerie van Economische Zaken, dat de regeling al vanaf half mei hoopt te openen.

De leningen worden vooral verstrekt door banken. Doordat de overheid voor het overgrote deel van de lening garant staat, zijn financiers sneller bereid zo'n lening te verstrekken. Zo hoopt het kabinet te voorkomen dat gezonde kleine bedrijven die hard worden geraakt door de coronacrisis in geldproblemen komen en zelfs failliet gaan.

Het gaat om leningen tussen de 10.000 en 50.000 euro met een looptijd van maximaal 5 jaar en met een rente van maximaal 4 procent. Bedrijven met een omzet van 50.000 euro en die zeker sinds 1 januari 2019 staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel komen in aanmerking voor de regeling, mits ze voor de crisis voldoende winst draaiden.

Bloemisten: veel meer Moederdagboeketten door corona

Bloemisten noteren meer bestellingen voor boeketten in aanloop naar Moederdag dan in voorgaande jaren. Veel mensen kunnen door het coronavirus hun moeder thuis of in verpleeghuizen niet bezoeken en laten bloemen bezorgen, aldus directeur Marco Maasse van branchevereniging VBW. 'Bloemen geven een boodschap af die wij in deze tijd niet fysiek kunnen vertellen', zegt hij in gesprek met het ANP.

Maasse verwacht vanaf vrijdag grote drukte bij de bloemisten. 'Dat is de explosie aan vraag die we zien sinds koning Willem-Alexander mensen waarschuwde tegen het eenzaamheidsvirus. Bloemen spelen een verbindende rol.' Bloemisten krijgen weliswaar minder mensen aan de toonbank maar worden overspoeld met bestellingen, onder meer via telefoon en per e-mail.

De Jonge: ruimte voor soepelere bezoekregeling gehandicaptenzorg

Met 'meer creativiteit, meer durf en misschien wel meer ratio' kan er in gehandicapteninstellingen soepeler worden omgegaan met bezoek. Dat gebeurt nu ook al her en der, zegt minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) in een debat met de Tweede Kamer. De bezoekregeling voor gehandicaptenzorginstellingen was wegens het coronavirus eerst nog erg streng.

Dat geldt ook de dagbesteding, voor mensen met een beperking en geestelijke gezondheidsproblemen. Die is'te snel afgebouwd', denkt De Jonge. Als de juiste stappen worden genomen, kan veel nu toch weer worden gedaan. Hij ziet inmiddels dat veel organisaties creatieve oplossingen bedenken.

Coronacrisis inspireert twaalf Leidse kunstenaars

Welke impact heeft de coronacrisis op het leven van een kunstenaar? Met die vraag zette Museum De Lakenhal vorige maand het kunstenaarscollectief ROEM aan het werk. Het resultaat is vanaf 15 tot en met 22 mei te zien in Leiden. Niet in het museum, want die is nog dicht, maar in de openlucht.