Coronavirus: Woninghuren ondanks crisis toch omhoog en meer Moederdagboeketten

De belangrijkste punten op dit moment:

Het aantal doden door het virus is de afgelopen 24 uur gestegen met 84 naar 5288

Overbruggingskrediet moet klein bedrijf door crisis loodsen

Minister De Jonge: ruimte voor soepelere bezoekregeling gehandicaptenzorg

Premier Rutte: 'Niet zeker dat horeca op 1 juni weer open kan. Het moet verantwoord kunnen, anders niet'

Verhuurders verhogen woninghuren ondanks coronacrisis

Ondanks de coronacrisis gaat bij veel mensen per 1 juli de huur omhoog. Volgens de verhuurders zijn de huurstijgingen wel gematigder vanwege de pandemie. Huurdersorganisatie de Woonbond zegt meldingen van forse verhogingen te krijgen, meldt het FD.

De afgelopen weken hebben veel huurders in Nederland weer de jaarlijkse huurverhogingbrief op de mat gehad. Huurdersorganisaties hadden erop aangedrongen de huren voorlopig niet te verhogen, omdat veel huurders door de coronacrisis een inkomensdaling verwachten.

De woningcorporaties verhogen de huur per 1 juli met gemiddeld 2,5 procent, meldt corporatievereniging Aedes op basis van een enquête onder 166 corporaties. Particuliere beleggers die hun huren verhogen doen dat veelal gematigd, zegt belangenvereniging Vastgoed Belang.

De Woonbond is er nog niet van overtuigd dat alle verhuurders hun huurverhoging matigen. 'Er komen nog aardig wat meldingen binnen van huren die met de volle mep verhoogd worden', zegt directeur Paulus Jansen van de Woonbond. 'Het gaat dan vaak om de inflatie plus vijf procentpunt. Dat is sowieso bizar hoog, maar nu helemaal.'

Rode Kruis roept op te klappen voor vrijwilligers

Het Rode Kruis roept vrijdag, op Rode Kruisdag, op te klappen voor de vrijwilligers. Dat gebeurt op de geboortedag van Henry Dunant, de oprichter van het Rode Kruis. Hij werd geboren op 8 mei 1828.

'Op dit moment is het Rode Kruis in Nederland en in 191 andere landen actief met het bieden van hulp aan diegenen die dit het hardst nodig hebben. Rode Kruis-vrijwilligers zetten zich belangeloos in om de meest kwetsbaren te helpen. Zo vervoeren zij coronapatiënten, gaan zij voedselpakketten uitdelen aan kwetsbaren die geen aanspraak maken op andere hulpverlening en ondersteunen ze ziekenhuizen en zorginstellingen', aldus het Rode Kruis.

'De moed en gedrevenheid van de Nederlandse Rode Kruis-vrijwilligers en de miljoenen Rode Kruis-hulpverleners wereldwijd die zich inzetten tijdens de coronacrisis, zorgen voor solidariteit en helpen velen door deze zware periode heen.' Het Rode Kruis werd op 19 juli 1867 opgericht.

Het kabinet schiet kleine bedrijven te hulp die leningen willen afsluiten om de coronacrisis te overleven. De overheid staat voor 95 procent van die leningen garant, tot een totaal van 713 miljoen euro, meldt het ministerie van Economische Zaken, dat de regeling al vanaf half mei hoopt te openen.

De leningen worden vooral verstrekt door banken. Doordat de overheid voor het overgrote deel van de lening garant staat, zijn financiers sneller bereid zo'n lening te verstrekken. Zo hoopt het kabinet te voorkomen dat gezonde kleine bedrijven die hard worden geraakt door de coronacrisis in geldproblemen komen en zelfs failliet gaan.

Het gaat om leningen tussen de 10.000 en 50.000 euro met een looptijd van maximaal 5 jaar en met een rente van maximaal 4 procent. Bedrijven met een omzet van 50.000 euro en die zeker sinds 1 januari 2019 staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel komen in aanmerking voor de regeling, mits ze voor de crisis voldoende winst draaiden.

Bloemisten: veel meer Moederdagboeketten door corona

Bloemisten noteren meer bestellingen voor boeketten in aanloop naar Moederdag dan in voorgaande jaren. Veel mensen kunnen door het coronavirus hun moeder thuis of in verpleeghuizen niet bezoeken en laten bloemen bezorgen, aldus directeur Marco Maasse van branchevereniging VBW. 'Bloemen geven een boodschap af die wij in deze tijd niet fysiek kunnen vertellen', zegt hij in gesprek met het ANP.

Maasse verwacht vanaf vrijdag grote drukte bij de bloemisten. 'Dat is de explosie aan vraag die we zien sinds koning Willem-Alexander mensen waarschuwde tegen het eenzaamheidsvirus. Bloemen spelen een verbindende rol.' Bloemisten krijgen weliswaar minder mensen aan de toonbank maar worden overspoeld met bestellingen, onder meer via telefoon en per e-mail.

Met 'meer creativiteit, meer durf en misschien wel meer ratio' kan er in gehandicapteninstellingen soepeler worden omgegaan met bezoek. Dat gebeurt nu ook al her en der, zegt minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) in een debat met de Tweede Kamer. De bezoekregeling voor gehandicaptenzorginstellingen was wegens het coronavirus eerst nog erg streng.

Dat geldt ook de dagbesteding, voor mensen met een beperking en geestelijke gezondheidsproblemen. Die is'te snel afgebouwd', denkt De Jonge. Als de juiste stappen worden genomen, kan veel nu toch weer worden gedaan. Hij ziet inmiddels dat veel organisaties creatieve oplossingen bedenken.

Coronacrisis inspireert twaalf Leidse kunstenaars

Welke impact heeft de coronacrisis op het leven van een kunstenaar? Met die vraag zette Museum De Lakenhal vorige maand het kunstenaarscollectief ROEM aan het werk. Het resultaat is vanaf 15 tot en met 22 mei te zien in Leiden. Niet in het museum, want die is nog dicht, maar in de openlucht.