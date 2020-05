Brandweer voor raadsels: oorzaak stankoverlast Honselersdijk niet gevonden

De brandweer weet niet waar de stanklucht in Honselersdijk vandaan komt. Sinds vrijdag moest de brandweer zeven keer uitrukken omdat bewoners in het dorp een vreemde lucht roken. De hele avond werd onderzoek gedaan met diverse specialisten, maar zonder resultaat. De gemeente Westland gaat dinsdag verder met het onderzoek.

Nadat er maandag opnieuw meldingen binnenkwamen, onder meer bij Westland Infra, is de brandweer een onderzoek gestart. De brandweer hoopte aan het einde van de avond de plek van de vervuiling gevonden te hebben. 'We zijn met een camera het riool aan het inspecteren en daarna gaan we het riool spoelen', zo vertelde de woordvoerder. Ook dit onderzoek bleef echter zonder resultaat.

De brandweer gaat ervan uit dat de bron van de stankoverlast in het buitengebied van het dorp ligt. 'Daar is een verhoogde concentratie van een benzineachtige stof aangetroffen', legt de woordvoerder uit. We weten zeker dat het geen gas is, maar wat dan wel, dat zoeken we nog uit.'

Spoelen riool

Omdat het onderzoek met de camera ook geen resultaat op heeft geleverd, wordt het onderzoek nu weer overgedragen aan de gemeente Westland. Zij zullen dinsdag verder gaan zoeken naar wat de overlast veroorzaakt.

De brandweer is de komende uren wel nog bezig met het spoelen van het riool. Dit kan twee tot drie uur gaan duren en de bewoners kunnen dan opnieuw last hebben van stankoverlast. Mensen worden in dat geval aangeraden om de woning te ventileren door ramen en deuren open te zetten. Bewoners hoeven in ieder geval hun huis niet te verlaten. Er is nog niemand onwel geworden of anderszins getroffen door de stank.