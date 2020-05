Ruzie bij 50PLUS Den Haag: fractievoorzitter naar nieuwe partij Henk Krol

De ruzie binnen 50PLUS en het vertrek van partijleider Henk Krol leidt ook tot een scheuring binnen de lokale afdeling in Den Haag. De Haagse fractievoorzitter Frans Hoynck van Papendrecht neemt de enige zetel mee die 50PLUS in de Haagse gemeenteraad bezit en gaat zélf verder als Haagse afdeling van de Partij van de Toekomst, de nieuwe partij van Krol. Dat meldt mediapartner Den Haag FM.

Als eerste heeft Hoynck van Papendrecht zijn fractievertegenwoordiger Geert Tomlow de keuze gelaten om met hem mee te gaan naar de nieuwe partij. 'Ik ben door Frans voor de keuze gesteld om bij 50PLUS te blijven of om eventueel mee te gaan naar de nieuwe partij van Henk Krol', zo vertelt Tomlow aan Den Haag FM. 'Daarop heb ik gezegd dat 50PLUS mijn cluppie is en blijft.’ Vervolgens heeft Hoynck hem uit de partij weggestuurd, aldus Tomlow.

De hoofdfiguur in dit drama, Hoynck, wilde op vragen van Den Haag FM niet reageren. Inmiddels heeft hij wel bij het AD zijn verhaal gedaan. Hoynck zegt Krol door dik en dun te steunen. 'Voorop staat dat ik het interne geruzie van afgelopen weken enorm betreur. Maar ik begrijp heel goed dat Krol heeft besloten dat er wat hem betreft geen oplossing meer in het vooruitzicht lag bij 50PLUS.' Hij voorspelt een totale verwoesting van die partij. 'Ik zie helemaal niks meer terechtkomen van 50PLUS', aldus Hoynck in het AD.

'Inzichten verschilden teveel'

Over de ruzie met Tomlow zegt Hoynck: 'Tomlow heb ik vanochtend uit de partij gezet.' Inhoudelijk wil hij verder niet op dat conflict ingaan. 'De inzichten verschilden teveel. Het is uiteindelijk hier op uitgelopen.'

Tomlow is als politicus op dit moment functieloos. Hij zegt gesteund te worden door het bestuur van 50PLUS Zuid-Holland en hoopt te worden gezien als beoogd lijsttrekker voor de partij bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen.

Hart voor Den Haag/Groep de Mos

De lokale leden van 50PLUS moeten nu een en ander op een rijtje zetten. De partij heeft in Den Haag ongeveer 220 leden. Wie van hen meegaan naar de Partij van de Toekomst van Krol en Hoynck, en wie 50Plus trouw blijft, is nu de vraag.

Wat de breuk binnen 50PLUS betekent voor de lokale samenwerking tussen 50PLUS Den Haag en Hart voor Den Haag/Groep de Mos is nog niet duidelijk. Tomlow: 'Als partij hebben we nu niks om mee samen te werken. Op het moment dat we terug zijn, gaan we daar over nadenken.'