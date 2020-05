Na 50 jaar speelt Martin weer de taptoe: 'Met knikkende knieën en zweet in mijn handen'

Martin Blok speelde vijftig jaar geleden trompet in militaire dienst. Vlak na militaire dienst trouwde hij en wilde hij blijven spelen, maar dat gaf zoveel stress voor de buren dat zijn vrouw zei: 'Martin het lijkt me beter als je je trompet in de wilgen hangt, anders hebben we constant bonje met de buurt.' En zo geschiedde.

'Het viel niet mee om mijn trompetkwaliteiten binnen twee weken weer op te vijzelen', vertelt Martin terwijl hij de tachtig jaar oude trompet afstoft. 'De blaren staan nog net niet op mijn lippen, het leek net of ik de hele dag aan het zoenen was geweest want ik had van die rode rondjes op mijn lippen staan', zegt hij lachend.

'Ik hoop dat het goed gaat'

Hij oefent nog wat op zijn signaaltrompet. 'Ik hoop echt dat het vanavond goed gaat en ik niet uit de bocht vlieg,' mompelt hij. 'Ik doe dit om de oorlog te herdenken en de vrijheid te vieren want die vrijheid is heel belangrijk. Maar geloof me, ik sta daar vanavond met knikkende knieën en zweet in mijn handen want spannend vind ik het wel om vanaf mijn balkon tegenover Leidschenhage de taptoe te blazen.'

