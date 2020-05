Bouw omstreden coronadorp bij ADO-stadion begint volgende week

De bouw van het omstreden coronadorp bij het Cars Jeans Stadion gaat donderdag 14 mei beginnen, dat meldt mediapartner Den Haag FM. De portocabins, waaruit de opvanglocatie gaat bestaan, worden op dit moment in een fabriek in elkaar gezet, waarna de zorglocatie voor dak- en thuislozen in drie dagen in elkaar wordt gezet bij het stadion van ADO Den Haag.

Op de parkeerplaatsen bij het stadion moeten vijftig portocabins komen te staan. Hier kunnen dak- en thuislozen geïsoleerd worden opgevangen. Bovendien ontstaat er volgens de gemeente Den Haag met de opvanglocatie meer ruimte in de reguliere opvang bij de Kessler Stichting. 'Wie geen huis heeft, kan niet thuisblijven', zo legde wethouder Bert van Alphen de komst van het tijdelijke dorp uit.

De komst van het coronadorp is niet onomstreden. Het stadion van ADO ligt aan de rand van de stad, wat directeur Elly Burgering van het Straat Consulaat geen goed gevoel geeft. 'Het heeft iets weg van een melaatseneiland', zo legde ze uit. 'Daar krijg ik een nare bijsmaak van en het is niet zo'n elegante oplossing vind ik. Er is niets bij het ADO-stadion. En hoe moeten de mensen daar komen?'

Parkeerterrein niet gebruikt

Ook vanuit de politiek was er kritiek. 'Kwetsbaren worden onzichtbaar gemaakt en verder weggedrukt', zei Fatima Faïd van de Haagse Stadspartij. 'Als de artsen die hier aan het werk zijn, moeten aangeven dat het te ver weg is, wat zijn we dan precies aan het doen?'

Voor de gemeente was de kritiek geen reden het plan in te trekken. Omdat er voorlopig geen evenementen mogelijk zijn zal het parkeerterrein van het stadion niet worden gebruikt en blijft ook het stadion leeg. Dat maakt het volgens Den Haag een ideale locatie voor de opvang. De productie van de portocabins is daarom in volle gang, zo meldt mediapartner Den Haag FM. Volgende week donderdag kan worden begonnen met de opbouw van het dorp.

Overlast op Scheveningen

Om verspreiding van het coronavirus onder daklozen tegen te gaan is de gemeente druk op zoek naar extra opvang. Zo bieden de hotels Andante en Vella Vista opvang aan dak- en thuislozen. De opvang van de dak- en thuislozen leidde tot veel klachten van overlast op Scheveningen. De nieuwe opvang bij het stadion moet ook dit probleem verhelpen.

ChristenUnie/SGP-fractievoorzitter Pieter Grinwis bracht maandag een bezoek aan hotel Andante. 'Ik vind het fantastisch dat de hoteleigenaren hun kamers beschikbaar hebben gesteld', zei hij. 'De communicatie van de gemeente had beter gemoeten, maar het was crisis en er moest een oplossing komen voor een acuut probleem.'