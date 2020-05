Slachtoffer van Malek F. vindt tbs niet rechtvaardig: 'Celstraf en uitzetten, dat is wat ik wil'

Twee jaar later wil Fazal zijn verhaal vertellen. Hij vindt het niet terecht dat de man die hem zomaar neerstak geen celstraf kreeg. Terwijl de Pakistaan die Geert Wilders bedreigde wel tien jaar de cel in moest. 'Iemand die mensen wil doodsteken, die hoort gewoon celstraf te krijgen', vindt Fazal. 'Celstraf en uitzetten, dat is wat ik wil. En niet alleen voor mij, maar ook voor mijn gezin dat voor hem vreest'

Ook vindt Fazal dat hij lang genoeg stil is geweest. Met het hoger beroep in het vooruitzicht zoekt hij de media. Zijn voorbeeld: de vader van Roos, het meisje dat werd doodgeschoten bij de tramaanslag in Utrecht. Ook die vertelt in de rechtszaal en in de media wat hij vindt van de daad van Gökmen T., de tramschutter die veroordeeld is tot levenslang.

Fazal vertelt wat hem overkwam op 5 mei 2018:

Dit gebeurde er op 5 mei

Ook Fazal wil vertellen wat er twee jaar geleden op 5 mei gebeurde. De zon schijnt als hij op Bevrijdingsdag 2018 Pokémon gaat vangen. Hij heeft bericht gekregen dat er 'een sterke zit' op het plein bij Haagse Hogeschool. Eenmaal daar blijkt de Pokémon vertrokken. 'Jammer, ik heb hem gemist', denkt Fazal.

Net als hij weg wil gaan hoort hij lawaai. Fazal denkt aan een feestje. Maar wat hij hoort is de commotie die ontstaat als Malek F. insteekt op zijn eerste slachtoffer op het terras van een shishalounge.

'Koelbloedig en doelbewust'

Nietsvermoedend kijkt Fazal nog wat op zijn telefoon. 'Uit het niets was er iemand achter mij, die stak mij neer.' Als Fazal naar de grond gaat kijkt hij de Syriër Malek F. recht zijn gezicht.

'Hij keek naar mij, ik keek naar hem. Hij was koelbloedig en bewust. Hij was heel stil en toen liep hij verder naar de volgende.' Fazal is Maleks tweede slachtoffer. Even verderop valt hij nog iemand aan.

'Ik kon niet bewegen'

Als Fazal op de grond ligt vraagt een jongen waar F. naar toe is. 'Ik kon niet bewegen, want ik was in mijn armen gestoken en in mijn nek. Ik kon alleen zeggen: een man met vest, hij liep die kant op en toen werd alles zwart.' Drie vrouwen ontfermen zich inmiddels over Fazal, ze stelpen zijn bloedingen. 'Toen kreeg ik een schok en werd ik wakker van de pijn. Ik zag drie mensen om mee heen, daarna kwam de ambulance.'

Fazal wordt behandeld door ambulancepersoneel | Foto: Regio15

Even verderop wordt Malek F. neergeschoten door de politie. Een zwaarbewapend arrestatieteam weet hem uiteindelijk te overmeesteren. Fazal krijgt er niks van mee. Terwijl de ambulance hem naar het ziekenhuis brengt, worden zijn vrouw en dochter tegengehouden bij het politielint.

Fazal in het ziekenhuis | Eigen foto

Negen littekens

Eenmaal in het ziekenhuis weet Fazal nog niet wat hem precies is overkomen. Er staat politiebewaking voor de deur van zijn ziekenhuiskamer, vertelt hij. Fazal denkt dat hij het slachtoffer is geworden van een persoonsverwisseling bij een liquidatie of iets dergelijks: 'Ik wist niet wat ik moest denken.' Op een bord dat in zijn kamer hangt staat dat hij elf of twaalf steekwonden heeft.

Littekens in de nek van Fazal | Eigen foto

Twee jaar later wijst hij aan waar de littekens zitten, negen in totaal: in zijn nek, op zijn schouder, op zijn hand en op zijn achterhoofd. 'Deze is een soort bliksemteken'. Fronzen lukt aan een kant niet meer, vertelt zijn vrouw. Fazal: 'Als mijn dochter me van deze kant aankijkt', wijzend op zijn linkerwang, 'dan ziet ze niet dat ik boos ben.' Fazal droeg die dag een bodywarmer en een petje. Zijn vrouw denkt dat die erger hebben voorkomen.

Volledig arbeidsongeschikt

Hoe het nu met hem gaat? Niet goed, vanwege corona gaat de fysiotherapie die hij volgt in het zwembad niet door. En psychisch gaat het nog slechter: 'Elke dag is voor mij pijnigen, je ziet flashbacks, flashforwards. Dat alles maakt de hele tijd een rondje en dat stopt maar niet.'

Ook is Fazal net volledig arbeidsongeschikt verklaard. Dat valt hem zwaar. Hij probeerde het nog wel: drie uur werken, maar het was te veel. Nu komt hij nauwelijks meer buiten: 'Ik voel me opgejaagd', vertelt hij. 'Als er een vlieg voorbij vliegt of een brommer langs je gaat, of iemand heel snel langs fietst dan krijg je zo'n schrikeffect.' Het zorgt voor paniekaanvallen.

Best Dad of the Galaxy

'Ik wil de beste vader zijn, vertelt hij. Volgens het shirt dat hij aan heeft is hij dat ook. 'Best Dad of the Galaxy', staat erop. 'Ik probeer me sterk te houden. Ik leef voor mijn kinderen. Zij hebben mij nodig. Mijn dochter zei: ik ga naar de brugklas en dan moet ik voorbij het Centraal Station en daar woont hij. Ik moest haar gelijk corrigeren, want hij zit vast. Hij woont daar niet meer. Zulke dingen'

Fazal wordt getroost door zijn jongste dochter | Eigen foto

Fazal vindt het moeilijk om uit te leggen dat F. in een tbs-kliniek zit. 'Ik verwacht dat hij in een kliniek zit waar hij alles krijgt en dat is een groot verschil, want ik krijg niks.'

Onder invloed van een psychose

In de rechtszaal zei F. dat hij zich niks meer kon herinneren van het steken. Volgens deskundigen pleegde hij zijn daad onder invloed van een psychose. Maar Fazal gelooft dat niet. 'Voor mij had hij op 5 mei geen psychose en de dagen daarvoor ook niet. Toen hij het mes kocht had hij duidelijk een plan, hij wou ongelovigen vermoorden en nu gooit hij het op duivelsaanbidders.'

Malek F. tijdens de eerste zitting in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol. | Tekening: Theresa Hartgers

Ook het Openbaar Ministerie is het niet eens met de conclusie van de deskundigen en het oordeel van de rechter. Justitie gelooft dat F. terroristische motieven had en gaat tegen het vonnis in hoger beroep. Volgens planning zou de zaak eind september behandeld worden.

'Verschuil je niet!'

Fazal hoopt dat hij er bij kan zijn. Hij zou tegen F. willen zeggen dat hij zich niet moet verschuilen achter zijn psychose. 'Want dat is wat hij doet', vindt Fazal. Maar tot nu toe lukte het hem nog nooit om naar de voorbereidende zittingen te gaan. 'De kans is best wel klein dat het straks wel gaat lukken.'

