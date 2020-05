Italiaans restaurant Vapiano is failliet

De Nederlandse vestigingen van restaurantketen Vapiano zijn failliet. Dat heeft de rechtbank van Gelderland maandag besloten. De keten had al in april uitstel van betaling gevraagd omdat het Duitse moederbedrijf door de coronacrisis in acute financiƫle problemen was gekomen.

De coronacrisis lijkt Vapiano de das om gedaan te hebben. De keten zit sinds 2007 in Nederland, waarbij de eerste vestiging in ons land aan het Buitenhof in Den Haag opende. In totaal heeft het bedrijf, dat Italiaanse gerechten verkoopt, elf vestigingen in Nederland. Ook zou er binnenkort een filiaal in de Mall of the Netherlands in Leidschendam worden geopend. Het is nog onduidelijk wat er met de restaurants gaat gebeuren en hoeveel mensen er op straat komen te staan.

Vapiano Nederland vroeg op 24 april al uitstel van betaling aan, omdat het door de dalende omzet niet meer aan haar verplichtingen kon voldoen. Dit uitstel heeft een faillissement niet kunnen voorkomen, zo is maandag gebleken. Vapiano Den Haag en de curator waren maandag niet bereikbaar voor een reactie.

