Boete betonpompbedrijf Zoeterwoude voor dodelijk bedrijfsongeval

Het bedrijf uit Zoeterwoude was in 2016 ingehuurd om een betonfundering te storten in een stal in de Overijsselse plaats. Tijdens de werkzaamheden zakte de betonpompwagen plotseling weg, waardoor een medewerker van het bedrijf geraakt werd door de 45 meter lange mast. De werknemer overleed ter plaatse aan zijn verwondingen.

Tijdens de rechtszaak bleek dat de platen waarop de wagen stond niet geschikt waren voor de ondergrond waar de wagen op stond. Er was geen berekening van de grond gemaakt zoals is voorgeschreven en de machinisten van het bedrijf hoefden de handleiding met veiligheidsmaatregelen niet te lezen.

'Anders dan de theorie'

Het bedrijf gaf als verklaring voor het handelen dat deze werkwijze gebruikelijk was in de branche en dat 'de praktijk nou eenmaal anders is dan de theorie.' De rechter oordeelde dat het bedrijf met deze handelswijze onvoorzichtig en nalatig is geweest en veroordeelde het bedrijf tot een boete van 60.000 euro, waarvan een derde voorwaardelijk.

Het wordt het bedrijf uit Zoeterwoude zwaar aangerekend dat het na het dodelijke ongeval de werkwijze niet heeft aangepast en dat het nog steeds op dezelfde, voor medewerkers onveilige, manier werkt. Volgens de rechtbank geeft dit aan dat het bedrijf uit Zoeterwoude haar verantwoordelijkheid niet volledig neemt.

Extra maatregel

Dat de manier van werken van het bedrijf gebruikelijk is in de branche, is voor de rechter geen verzachtende omstandigheid, maar reden voor een extra maatregel. Het bedrijf moet binnen een jaar het vonnis in een vergadering van de branchevereniging aan de orde stellen.

De rechtbank hoopt dat de brancheleden hiermee hun verantwoordelijkheid zullen nemen voor de veiligheid van hun medewerkers.