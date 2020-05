Angst bij buurtbewoners Leidschendam-Voorburg: 'Ik ben bang dat mijn auto de volgende is'

'Ik ben echt bang voor mijn eigen auto', zegt Pieter Klerk buurtbewoner van de wijk Prinsenland in Leidschendam-Voorburg. De afgelopen dagen zijn meer dan negen auto's in vlammen opgegaan en meerdere vernielingen gepleegd. De burgemeester gaat nu maatregelen nemen.

Bijna iedere nacht net na 00.30 uur is het raak. 'Ik hoorde ineens de sirene, keek uit mijn raam en zag dat er een auto in de brand stond…de zoveelste!', zegt een buurtbewoonster geïrriteerd. 'Het is gewoon beangstigend dat het straks jouw auto is', vult een buurvrouw vanaf haar balkon aan.

Burgemeester Tigelaar van Leidschendam-Voorburg is de vernielingen en autobranden meer dan zat. 'Dit is absoluut niet te tolereren. Het is bizar dat er in zo'n korte tijd zoveel vernielingen en autobranden zijn', aldus de burgemeester. Hij neemt diverse maatregelen zoals extra politie surveillance en camerabewaking in de wijken.

'Heeft weinig zin'

Bewoners vrezen dat de maatregelen weinig effect zullen hebben. 'Je ziet ze in hele groepen op straat lopen, als de politie langsrijdt duiken ze even weg en komen daarna direct weer tevoorschijn', aldus een bewoner rondom het Kennedyplein, waar de jongeren veelal rondhangen.

'Ik heb niet zoveel vertrouwen in de maatregelen, dus met een groepje bewoners lopen we nu zelf iedere nacht rond 01.00 uur buiten om zo te boel in de gaten te houden', aldus een buurtbewoonster. Zelf heeft ze afgelopen nacht gelopen: 'Het was toen heel rustig, maar nu het weer mooier weer wordt, vrees ik het ergste'.

Oorzaak branden

Burgemeester Tigelaar denkt dat er een link is tussen de start van de autobranden en het begin van de ramadan, dat zei hij in het radioprogramma Muijs in de Morgen op Radio West. 'Daarom ben ik ook in goed overleg met het moskeebestuur om deze groep jongeren erop aan te spreken', aldus burgemeester Tigelaar.

