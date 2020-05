Het is nog steeds stil in de stad: 'Mensen zijn nu heel sociaal, dat is erg fijn'

We zitten inmiddels in de zevende week van de coronacrisis. We zien een groep meiden weggestuurd worden van het hockeyveld, omdat ze geen 1,5 meter afstand van elkaar houden. 'We sporten normaal heel veel, dus we vinden het heel jammer dat we nu al best lang niks kunnen doen', zegt één van hen. Ook aan de kust zit de mineur er in bij een groep mannen. 'De televisie is ook klote, daar hoef je ook niet naar te kijken. Je hoort wat ze zeggen, dit kan weleens twee jaar duren.'

Gelukkig zijn er ook positieve kanten aan de coronacrisis. Het lijkt erop alsof Nederlanders nog nooit zoveel aan hun medemens hebben gedacht. Bij café Tante Knier wordt eten gemaakt voor ouderen en minderbedeelden. 'We doen het voor mensen die het niet zo breed hebben, maar vooral ook voor ouderen die nu alleen thuis zijn. Daar maken we een lekkere warme hap voor.' Een van de mannen die het eten ontvangt van Tante Knier is er maar wat blij mee: 'Ik vind het heel fijn dat ze aan ons denken. Mensen zijn nu opeens heel sociaal. Daaraan zie je dat Nederland wel goed is joh. Althans, zeker hier in Scheveningen...'

Elke week ziet u een aflevering van: Stil in de stad. Als deze aparte tijden voorbij zijn komt er een documentaire van deze episode die ons is overvallen. Deze week is Erik in en rondom Scheveningen.