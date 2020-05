Het vrijheidsvuur brandt in Den Haag

Aanvankelijk was het de bedoeling dat dit dinsdag, Bevrijdingsdag, zou gebeuren tijdens een groot festival. Den Haag had oorspronkelijk de 'Nationale Start' van het vuur toegewezen gekregen en minister-president Mark Rutte zou het ontsteken. Maar vanwege de coronacrisis ging dat niet door.

Het vuur markeert de overgang van herdenken naar vieren. Het wordt ieder jaar na de dodenherdenking opgehaald in Wageningen en in de nacht van 4 op 5 mei door lopers verspreid naar steden waar een vrijheidsfestival wordt gehouden. Vandaag gebeurde dat per historische auto.

Vrije dag

Remkes was voordat hij waarnemend burgemeester werd in Den Haag ook voorzitter van de staatscommissie parlementair stelsel, die een advies moest geven over mogelijke veranderingen in de huidige parlementaire democratie. Een van de aanbevelingen was om van 5 mei om te vormen tot 'Vrijheidsdag' en er ook een vaste vrije dag te maken. Die oproep herhaalde Remkes op een vrijwel verlaten en donker Malieveld.