Boerderij 't Geertje weer open na ontruiming vanwege drukte

De Zoeterwoudse burgemeester werd zondagmiddag door de politie gebeld met de melding dat het veel te druk was bij ’t Geertje. 'Men hield zich niet aan de anderhalvemeterregel. De politie vroeg aan mij of ze mochten ingrijpen. Ik heb gezegd dat dit mocht', aldus Bloemen bij Sleutelstad.

Van Rijn heeft die zondag anders ervaren. 'Ik heb die waarschuwing oprecht gemist, we hebben nooit restricties gekregen', zegt ze. 'We proberen de boerderij draaiende te houden volgens de regels van het RIVM. Sinds het begin van de coronacrisis zijn de boerderij en het bijbehorende restaurant gesloten.

Borden, looproutes en maximaal aantal mensen

Wel is de landwinkel nog open en wie voor de winkel komt, kan nog even een rondje over de boerderij lopen. 'We staan al weken onder controle van de politie en boa of we ons wel voldoende aan de maatregelen houden', legt Van Rijn uit. 'Dat is ook logisch en we hebben het idee dat we het goed doen. We hebben borden opgehangen, looproutes gemaakt en een maximaal aantal mensen mag in de winkel komen.'

Burgemeester Bloemen vindt het ingrijpen op deze manier terecht. 'Er zijn regels en als die niet worden toegepast, dan moet men dus weg. Die ochtend was er ook gewaarschuwd omdat iemand ter plekke ijs at. En dat mag niet. Een van de regels is dat je niets ter plekke mag eten. De politie is in de middag nog eens komen controleren en constateerde toen dat het niet kon.

Gestopt met verkoop ijsjes

'We mochten wel ijs verkopen en mensen mochten bij ons op de bankjes zitten. Alleen mocht het ijs niet zittend genuttigd worden', legt Van Rijn uit. 'We hadden zondag al wel tegen elkaar gezegd dat we de bankjes maar ook moesten weghalen'. Maar nu hebben ze een resoluter besluit genomen. We zijn gestopt met het verkopen van ijs.'

Boer Joost voert een lammetje | Foto: Omroep West

De ontruiming was puur bedoeld om de veiligheid te kunnen waarborgen, benadrukt de burgemeester. 'Wij willen mensen niet het brood uit de mond halen, maar ze moeten zich wel houden aan de regels die er zijn. Als men zich niet houdt aan de regel, dan worden de deuren gesloten.'

De landwinkel is nu weer open, maar mensen zijn eigenlijk niet meer welkom op het erf. 'We vragen de mensen ook met maximaal twee volwassenen te komen, waarvan slechts één in de winkel terecht kan. We hebben veel steunbetuigingen gekregen en zijn blij dat we nu weer open gaan.'

Een stukje levensvreugde

Vastberaden vervolgt Van Rijn 'We gaan door met wat ik belangrijk vind, een stukje levensvreugde voor de mensen die hier komen.'En voegt ze slim toe 'We hopen de komende week veel moederdagpakketten te verkopen.'

