Eva Pronk las gedicht op de Dam: 'Gek dat het zomaar voorbij is'

Het was een bijzondere ervaring voor de 16-jarige Eva Pronk uit Den Haag. Tijdens de Nationale Dodenherdenking op een nagenoeg lege Dam maandagavond las ze haar gedicht 'Vrijheid' voor. 'Doordat er niemand was, voelde het ook anders, bijna als een oefening.'

Vanwege het coronavirus was de herdenking heel anders dan normaal. De Dam in Amsterdam was bijna helemaal leeg. De koning en koningin legden een krans bij het monument, daarna waren er twee minuten stilte en hield de koning een speech. En Eva mocht daarvoor haar gedicht voorlezen.

'Vlak voordat ik in Amsterdam aankwam, was ik wel zenuwachtig', vertelt Eva op deze Bevrijdingsdag aan Omroep West. 'Maar toen ik op moest waren de zenuwen weg. Het voelde ook anders doordat er niemand was, bijna als een oefening. Ik had het gedicht uit mijn hoofd geleerd en had mijn blaadje bij me, dus er kon weinig fout gaan.'

Lof op social media

Eva mocht haar gedicht voordragen nadat ze een speciale dichtwedstrijd had gewonnen. 'Ik weet niet of ik doorga met dichten, ik vind het heel moeilijk. En sinterklaasgedichten zijn verschrikkelijk', geeft ze toe.

Toch kreeg ze na haar voordracht veel lof op social media. Ook haar ouders waren ontzettend trots. 'Mijn vader was mee, mijn moeder bleef thuis. Ze was super zenuwachtig, maar vond dat ik het heel goed had gedaan', vertelt Eva.

Zomaar voorbij

Na de herdenking gaat Eva gauw naar huis. 'Het was heel gek. Je leeft er heel lang naartoe en het is gek dat het zomaar voorbij is. Normaal zou ik vandaag nog langs de Bevrijdingsfestivals gaan, en zit er nog van alles omheen. Nu was het opeens klaar. Nu ga ik maar gewoon uitrusten, want ik ben er heel moe van.'

Het gedicht van Eva:

Vrijheid

de oude man

verstopte joden op zijn zolder,

drukte illegale kranten

en hielp Engelse piloten.

hij loog voor het leven.

hij loog voor de vrijheid.

de vrouw

in de kelder

liet wanneer de vliegtuigen overvlogen

bange mannen, vrouwen en kinderen

schuilen voor de bommen.

zij stond voor het leven.

zij stond voor de vrijheid.

de jongen

net achttien

opgeroepen

om te vechten aan het front

nam afscheid van zijn moeder

en zou haar nooit meer zien.

hij vocht voor zijn leven.

hij vocht voor de vrijheid.

deze helden.

gewone mensen zoals jij en ik.

kozen ervoor te vechten

voor de vrijheid.

als een van deze helden

hier niet voor had gekozen.

was mijn opa dan geboren?

had ik dan geleefd?

LEES OOK: Eva (16) mag maandag gedicht voordragen op de Dam: 'Anders, maar wel extra bijzonder'