Mondkapjes uitgedeeld bij Leiden CS: 'Op deze manier komen we nooit uit de lockdown'

'We worden geregeerd door mensen met een alpha-opleiding. Die snappen niet hoe je met cijfers omgaat', uitvinder Jan van Tienhoven deelt dinsdag bij Leiden CS mondkapjes uit aan voorbijgangers. 'Dit is de enige manier om uit deze crisis te komen. De aanpak van het kabinet is totaal verkeerd.' Aan de uitdeelactie doet ook de Leidse huisarts Walter Schrader mee. Hij deelt zelfgenaaide mondkapjes uit.

Jan van Tienhoven is baas van het bedrijf Holland Shielding Systems uit Dordrecht en vindt de berekeningen van verwachtingen van de overheid over de coronacrisis niet goed. 'Het is te gek voor woorden dat we accepteren dat er enkele tientallen mensen per dag sterven aan dit virus. En wij lopen zonder mondkapjes rond? We moeten naar een situatie zoals in Japan en het Chinese Wuhan.' Hij bedoelt daarmee dat iedereen een mondkapje op moet. Dat hoeft volgens hem niet veel te kosten.

Zelf brengt zijn bedrijf een frame op de markt dat geprint kan worden met een 3D-printer. 'Dan heb je in no-time negen miljoen mondkapjes, dat is genoeg voor de hele bevolking'. In dat frame moeten mensen wel zelf een filter stoppen, maar dat zou gemaakt kunnen worden van allerlei materialen. Op de website noemt hij: keukenpapier, tissues of stofzuigerzakken. Dat valt volgens zijn website allemaal onder FFFP2 beschermingsmateriaal.

'We moeten het met zijn allen doen'

Naast van Tienhoven staat ook Walter Schrader, huisarts uit Leiden. 'Als de lockdown straks wordt opgeheven dan hebben we echt mondkapjes nodig voor plekken waar 1,5 meter afstand niet lukt', zegt hij. Hij verwijst naar de website mondkapjesvooriedereen.nl waar staat te lezen hoe je zelf eentje in elkaar kunt naaien. 'Dat zijn mondkapjes die prima beschermen in het publieke domein.' Hij vult aan dat met dit soort mondkapjes ook mensen in bijvoorbeeld de thuiszorg zichzelf en hun cliënten prima kunnen beschermen. 'Daar ging het nu mis, maar op deze manier kun je het voorkomen.'

De mondkapjes vonden dinsdagmorgen bij Leiden CS niet echt gretig aftrek, maar dat vindt Schrader niet erg: 'Het is gelukkig erg rustig.' Inderdaad gelukkig want volgens uitvinder Jan van Tienhoven lopen in Nederland nog zeker 36 duizend mensen rond die besmet zijn met het coronavirus zonder dat ze het weten. 'Dat kun je gewoon uitrekenen, en al die mensen besmetten dus gewoon weer andere mensen. Op deze manier komen we er nooit uit.' Of hij zijn kritiek al eens bij het RIVM heeft neergelegd? 'Die mensen rennen van borreltafel naar borreltafel, die hebben geen tijd voor mij.'